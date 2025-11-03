УКР
Зустріч Зеленського та Путіна
957 18

Зеленський та Путін можуть зустрітися на саміті G20 у листопаді, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб припустив, що диктатор РФ Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський можуть провести зустріч на саміті G20 в Африці наприкінці листопада.

Його цитує видання Yle, передає Цензор.НЕТ.

Мирні переговори

Перед цим Стубб заявив, що президенти США Дональд Трамп та Путін можуть також зустрітися в Африці наприкінці листопада на саміті G20.

За словами лідера Фінляндії, хоча зараз немає ознак швидкого припинення вогню чи перемир’я, "робота за лаштунками триватиме".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп єдиний може змусити Путіна до перемовин: Потрібна сила батога, пряником уже була Аляска, - Стубб

Саміт Путіна та Зеленського

Стубб заявив, що підхід Фінляндії до війни в Україні залишається незмінним: військовий і економічний тиск на Росію необхідно посилити, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

На думку фінського лідера, можлива нагода для цього може виникнути наприкінці цього місяця в Південній Африці.

"Якщо протягом наступних двох-трьох тижнів ситуація розвиватиметься так, як очікується, то, можливо, місцем зустрічі Путіна і Зеленського стане саміт G20 в Йоганнесбурзі", - додав Стубб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп досі вважає можливою зустріч Зеленського й Путіна, - Білий дім

Скасування зустрічі Трампа та Путіна

  • 21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".
  • 22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Зеленський Володимир (26042) путін володимир (25053) Стубб Александр (142)
Топ коментарі
+1
..щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Джерело: https://censor.net/ua/n3583077
- тобто - про поразку і капітуляцію РФії питання ними навіть не ставиться ?!
показати весь коментар
03.11.2025 17:33 Відповісти
+1
Путлєр до Будапешта вилетіти боїться. Яка Африка ???
показати весь коментар
03.11.2025 17:34 Відповісти
+1
показати весь коментар
03.11.2025 17:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
03.11.2025 17:33 Відповісти
50 на 50 ... можуть зустрітися а можуть і ні 🤔
показати весь коментар
03.11.2025 17:33 Відповісти
Путлєр до Будапешта вилетіти боїться. Яка Африка ???
показати весь коментар
03.11.2025 17:34 Відповісти
показати весь коментар
03.11.2025 17:38 Відповісти
Цього гівнюка, до десятого коліна потрібно знищити. За що,? За все!.
показати весь коментар
03.11.2025 17:45 Відповісти
з таким же успіхом можна зустріти динозавра
показати весь коментар
03.11.2025 17:38 Відповісти
От видно чоловіка по лицю… От нащо тобі те?
показати весь коментар
03.11.2025 17:40 Відповісти
А, хто з лайном може зустрітися, тільки лайно.
показати весь коментар
03.11.2025 17:41 Відповісти
Вони марять про зустріч...
показати весь коментар
03.11.2025 17:44 Відповісти
Хай би вони обидва там і вбились.
показати весь коментар
03.11.2025 17:45 Відповісти
***** тіні своєї боїться, а тут виїзд за кордон, Неееее, не царське це діло по закордонам ***** шлятися, там можуть і звіздюль підкинути, і чумудан з його лайном на його лису голову опорожнити... Нєєєє, не поїде *****.
показати весь коментар
03.11.2025 17:51 Відповісти
Можуть зустрітися а можуть і не зустрітися. Про що говоритимуть? Москаль ультиматум про капітуляцію Зелений про кордони 91. Глухий з німим домовлятимуться.
показати весь коментар
03.11.2025 17:54 Відповісти
4-й рік, а посміховиська (не лідери) Заходу продовжують себе вести як делулу
показати весь коментар
03.11.2025 17:59 Відповісти
РЕБЯ ПОНЯТНО ВАМ ЖНО БАРЫШИ ОТРАБАТЫВАТЬ ПЕРЕД КЛОУНОМ!!!НО НАХ ТАКУЮ ЧУШ НЕСТИ???
показати весь коментар
03.11.2025 17:59 Відповісти
Прекрасне місце для зустрічі з канібалом!
показати весь коментар
03.11.2025 18:04 Відповісти
Вообще-то ЮАР член МУС.
показати весь коментар
03.11.2025 18:06 Відповісти
Ху@лу місце в пеклі , а не на цьому саміті !!
показати весь коментар
03.11.2025 18:13 Відповісти
Цього не буде,Стубб. Досить чесати язиком. Зброю давайте.
показати весь коментар
03.11.2025 18:14 Відповісти
 
 