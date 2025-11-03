Зеленський та Путін можуть зустрітися на саміті G20 у листопаді, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб припустив, що диктатор РФ Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський можуть провести зустріч на саміті G20 в Африці наприкінці листопада.

Його цитує видання Yle, передає Цензор.НЕТ.

Мирні переговори

Перед цим Стубб заявив, що президенти США Дональд Трамп та Путін можуть також зустрітися в Африці наприкінці листопада на саміті G20.

За словами лідера Фінляндії, хоча зараз немає ознак швидкого припинення вогню чи перемир’я, "робота за лаштунками триватиме".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп єдиний може змусити Путіна до перемовин: Потрібна сила батога, пряником уже була Аляска, - Стубб

Саміт Путіна та Зеленського

Стубб заявив, що підхід Фінляндії до війни в Україні залишається незмінним: військовий і економічний тиск на Росію необхідно посилити, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

На думку фінського лідера, можлива нагода для цього може виникнути наприкінці цього місяця в Південній Африці.

"Якщо протягом наступних двох-трьох тижнів ситуація розвиватиметься так, як очікується, то, можливо, місцем зустрічі Путіна і Зеленського стане саміт G20 в Йоганнесбурзі", - додав Стубб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп досі вважає можливою зустріч Зеленського й Путіна, - Білий дім

Скасування зустрічі Трампа та Путіна

21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі