Зеленський та Путін можуть зустрітися на саміті G20 у листопаді, - Стубб
Президент Фінляндії Александр Стубб припустив, що диктатор РФ Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський можуть провести зустріч на саміті G20 в Африці наприкінці листопада.
Його цитує видання Yle, передає Цензор.НЕТ.
Мирні переговори
Перед цим Стубб заявив, що президенти США Дональд Трамп та Путін можуть також зустрітися в Африці наприкінці листопада на саміті G20.
За словами лідера Фінляндії, хоча зараз немає ознак швидкого припинення вогню чи перемир’я, "робота за лаштунками триватиме".
Саміт Путіна та Зеленського
Стубб заявив, що підхід Фінляндії до війни в Україні залишається незмінним: військовий і економічний тиск на Росію необхідно посилити, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.
На думку фінського лідера, можлива нагода для цього може виникнути наприкінці цього місяця в Південній Африці.
"Якщо протягом наступних двох-трьох тижнів ситуація розвиватиметься так, як очікується, то, можливо, місцем зустрічі Путіна і Зеленського стане саміт G20 в Йоганнесбурзі", - додав Стубб.
Скасування зустрічі Трампа та Путіна
- 21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".
- 22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.
- тобто - про поразку і капітуляцію РФії питання ними навіть не ставиться ?!