ЄС у майбутньому відновить діалог із Росією, - Стубб

Президент Фінляндії передбачив повернення контактів між ЄС і РФ

Президент Фінляндії Александр Стубб висловив переконання, що з часом Європейський Союз відновить діалог із Росією. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі німецькому виданню DW.

Європа готується до майбутнього формату переговорів

Політик наголосив, що обговорення цього питання вже триває серед європейських лідерів понад рік.

"За останні півтора року ми багато обговорювали це питання з європейськими колегами. У якийсь момент, в якому б форматі це не було, діалог обов'язково буде відновлений", – сказав Стубб.

Стубб також підкреслив, що будь-які контакти з Росією мають відбуватися лише за узгодженою позицією всіх членів Євросоюзу.

"На власному досвіді я зрозумів, що не про всі переговори та канали впливу слід говорити публічно", – додав глава Фінляндії.

росія (70138) Євросоюз (15098) Стубб Александр (206)
Московія розвалиться, тоді буде діалог з Інгрією, Ічкерією...
13.11.2025 00:18
Придурки. Разум покинул этот мир. Эра ***...нов пришла. "Пропал Калабуховский дом...". Рекомендовал бы Стуббу не посещать Хиетаниеми, ибо Маннергейм лично восстанет из могилы и придушит идиота.
13.11.2025 01:07
Сподіваюся Європа буде вічно воювати з Ордою, поки хто-небудь не здохне. Вони це заслужили.
13.11.2025 01:57
Звісно відновите - куди ж ви дінетесь ?
І ***** це чудово розуміє ...
13.11.2025 01:32 Відповісти
Сподіваюся Європа буде вічно воювати з Ордою, поки хто-небудь не здохне. Вони це заслужили.
13.11.2025 01:57 Відповісти
Ну ладно, Трамп - *********** прикоцаний. А ти то куди лізеш із висунутим язиком?
13.11.2025 02:29 Відповісти
Всі ці розмови не про головне
13.11.2025 04:54 Відповісти
Так це зрозуміло. Знищать стільки українців, скільки заплановано, війна завершиться і торгівля Європи з рашкою знов піде повним ходом.
13.11.2025 08:30 Відповісти
Якщо це буде діалог на рівні:
- гав-гав-гав
- пшов нах блохотрус!
то я за обома руками
13.11.2025 08:58 Відповісти
 
 