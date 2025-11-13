ЄС у майбутньому відновить діалог із Росією, - Стубб
Президент Фінляндії Александр Стубб висловив переконання, що з часом Європейський Союз відновить діалог із Росією. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі німецькому виданню DW.
Європа готується до майбутнього формату переговорів
Політик наголосив, що обговорення цього питання вже триває серед європейських лідерів понад рік.
"За останні півтора року ми багато обговорювали це питання з європейськими колегами. У якийсь момент, в якому б форматі це не було, діалог обов'язково буде відновлений", – сказав Стубб.
Стубб також підкреслив, що будь-які контакти з Росією мають відбуватися лише за узгодженою позицією всіх членів Євросоюзу.
"На власному досвіді я зрозумів, що не про всі переговори та канали впливу слід говорити публічно", – додав глава Фінляндії.
Що раніше
- Раніше Александр Стубб заявив в інтерв’ю BBC, що саме Дональд Трамп, на його думку, є "єдиним, хто може змусити" російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо війни проти України.
- Також він припустив, що Путін та Зеленський можуть провести зустріч на саміті G20 в Африці наприкінці листопада.
