Правительство выделило 1 млрд грн на ликвидацию последствий обстрелов и проведет аудит госкомпаний, - Свириденко
Кабмин направляет 1 млрд грн громадам прифронтовых областей и усиливает аудит энергетики для борьбы с коррупцией во время войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Кабмин принял решение об увольнении двух министров и начал аудит "Энергоатома" и других госкомпаний.
Во время полномасштабной войны, когда враг ежедневно разрушает энергетику, а страна живет по графикам отключений, любая коррупция недопустима.
Правительство уже приняло первые решения: представление об увольнении двух министров, санкции против фигурантов материалов НАБУ, а также перезапуск "Энергоатома" — отстранение руководства и начало аудита компании.
Готовим комплексное решение по всем государственным компаниям, в частности энергетическим. Проводим аудит и поручили наблюдательным советам проверить состояние работы, особенно в части закупок.
Враг продолжает обстрелы каждую ночь. Наш вызов неизменен — обеспечить светом, газом и теплом каждую украинскую семью.
Я на постоянной связи с регионами. 24/7 продолжаются ремонтные работы — на подстанциях "Укрэнерго" и на объектах генерации. Запускаем дополнительные резервные источники питания. Графики почасовых отключений сохраняем, но благодаря совместным усилиям сокращаем их продолжительность. Спасибо всем энергетикам за ежедневную работу в сверхтяжелых условиях.
1 млрд грн направят громадам девяти областей на укрытие, ремонт сетей и аварийно-спасательные работы.
Сегодня правительство выделит 1 млрд грн на ликвидацию последствий обстрелов в наиболее пострадавших прифронтовых регионах — это 93 громады Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.
Финансирование будет направлено на пять направлений: строительство и обустройство укрытий, дополнительная защита ключевого оборудования, аварийно-спасательные работы, ремонт инженерных сетей и создание запаса топлива.
