Уряд виділив 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів і проведе аудит держкомпаній, - Свириденко

Кабмін спрямовує 1 млрд грн громадам прифронтових областей і посилює аудит енергетики для боротьби з корупцією під час війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Кабмін ухвалив рішення про звільнення двох міністрів і розпочав аудит "Енергоатому" та інших держкомпаній.

Під час повномасштабної війни, коли ворог щодня руйнує енергетику, а країна живе за графіками відключень, будь-яка корупція неприпустима.

Уряд уже ухвалив перші рішення: подання про звільнення двох міністрів, санкції проти фігурантів матеріалів НАБУ, а також перезапуск "Енергоатому" — відсторонення керівництва й початок аудиту компанії.

Готуємо комплексне рішення щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Проводимо аудит і доручили наглядовим радам перевірити стан роботи, особливо у частині закупівель.

Ворог продовжує обстріли щоночі. Наш виклик незмінний — забезпечити світлом, газом і теплом кожну українську родину.

Я на постійному зв’язку з регіонами. 24/7 тривають ремонтні роботи — на підстанціях "Укренерго" та на об’єктах генерації. Запускаємо додаткові резервні джерела живлення. Графіки погодинних відключень зберігаємо, але завдяки спільним зусиллям зменшуємо їхню тривалість. Дякую всім енергетикам за щоденну роботу в надважких умовах.

1 млрд грн спрямують громадам дев’яти областей на укриття, ремонт мереж і аварійно-рятувальні роботи.

Сьогодні Уряд виділить 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у найбільш уражених прифронтових регіонах — це 93 громади Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Фінансування буде спрямоване на п’ять напрямів: будівництво й облаштування укриттів, додатковий захист ключового обладнання, аварійно-рятувальні роботи, ремонт інженерних мереж і створення запасу пального.

