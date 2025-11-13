УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10540 відвідувачів онлайн
Новини Відновлення України Корупція в енергетиці
1 083 18

Уряд виділив 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів і проведе аудит держкомпаній, - Свириденко

уряд запускає аудит держкомпаній і допомагає прифронтовим громадам

Кабмін спрямовує 1 млрд грн громадам прифронтових областей і посилює аудит енергетики для боротьби з корупцією під час війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Кабмін ухвалив рішення про звільнення двох міністрів і розпочав аудит "Енергоатому" та інших держкомпаній.

Під час повномасштабної війни, коли ворог щодня руйнує енергетику, а країна живе за графіками відключень, будь-яка корупція неприпустима.

Уряд уже ухвалив перші рішення: подання про звільнення двох міністрів, санкції проти фігурантів матеріалів НАБУ, а також перезапуск "Енергоатому" — відсторонення керівництва й початок аудиту компанії.

Читайте також: Україна отримала €5,9 млрд від ЄС із прибутків заморожених активів Росії, - Свириденко

Готуємо комплексне рішення щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Проводимо аудит і доручили наглядовим радам перевірити стан роботи, особливо у частині закупівель.

Ворог продовжує обстріли щоночі. Наш виклик незмінний — забезпечити світлом, газом і теплом кожну українську родину.

Я на постійному зв’язку з регіонами. 24/7 тривають ремонтні роботи — на підстанціях "Укренерго" та на об’єктах генерації. Запускаємо додаткові резервні джерела живлення. Графіки погодинних відключень зберігаємо, але завдяки спільним зусиллям зменшуємо їхню тривалість. Дякую всім енергетикам за щоденну роботу в надважких умовах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корупційний скандал не вплине на підтримку України з боку ЄС, - міністерка Данії Лосе

1 млрд грн спрямують громадам дев’яти областей на укриття, ремонт мереж і аварійно-рятувальні роботи.

Сьогодні Уряд виділить 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у найбільш уражених прифронтових регіонах — це 93 громади Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.
Фінансування буде спрямоване на п’ять напрямів: будівництво й облаштування укриттів, додатковий захист ключового обладнання, аварійно-рятувальні роботи, ремонт інженерних мереж і створення запасу пального.

Також читайте: Мерц говорив із Зеленським про корупцію в енергетиці та виїзд чоловіків. В Офісі президента про це не згадали

Автор: 

Енергоатом (1734) Свириденко Юлія (903) відновлення (792)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
13.11.2025 16:55 Відповісти
+6
Знову 1 млрд на розпил?))) Ще не нажерлися?))) Ця ... імітує бурхливу діяльність. Відчуває, що скоро на нари)))
показати весь коментар
13.11.2025 16:56 Відповісти
+6
Країна мрій - кожна стюардеса може давати мільярди кому схоче
показати весь коментар
13.11.2025 16:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.11.2025 16:55 Відповісти
Уже можно аплодировать? Или еще потужитесь с новостью?
показати весь коментар
13.11.2025 16:55 Відповісти
Знову 1 млрд на розпил?))) Ще не нажерлися?))) Ця ... імітує бурхливу діяльність. Відчуває, що скоро на нари)))
показати весь коментар
13.11.2025 16:56 Відповісти
Країна мрій - кожна стюардеса може давати мільярди кому схоче
показати весь коментар
13.11.2025 16:59 Відповісти
По імені яваш вирок?
показати весь коментар
13.11.2025 17:01 Відповісти
Скільки мільярдів коштуватимете цей аудит?
показати весь коментар
13.11.2025 17:04 Відповісти
Аудит того чи ці підприємства вчасно сплатили відкати?
показати весь коментар
13.11.2025 17:08 Відповісти
Юлія Свириденко, Міндіч на такі гроші не клюне.
показати весь коментар
13.11.2025 17:10 Відповісти
Невже басноловні зарплати в держпідприємствах будуть прирівняні до середніх по країні? За що там отримують по 4 мільйони на рік?
показати весь коментар
13.11.2025 17:17 Відповісти
Виділити виділив. Як на укриття, дрони та снаряди, і укріплення. Пішли в офшори, та не забули й про Москву.
показати весь коментар
13.11.2025 17:24 Відповісти
мантавошка
показати весь коментар
13.11.2025 17:27 Відповісти
земиндич збагатилися ще на лярд....уря....
показати весь коментар
13.11.2025 18:06 Відповісти
Треба поповнити запаси... багато мільйонів віддали в якості застави,а маєток "династія" готовий тільки на 73%
показати весь коментар
13.11.2025 18:06 Відповісти
Буде що *******! Дякуємо дуже дякуємо!
показати весь коментар
13.11.2025 18:26 Відповісти
от не розумію, як треба відсмоктувати.....
і яким треба бути куколдом, що б таке любити.....
показати весь коментар
13.11.2025 18:28 Відповісти
А на ліквідацію наслідків "міндичгейта " скільки??
показати весь коментар
13.11.2025 18:41 Відповісти
 
 