США провели учения с ядерным бомбардировщиком В-52Н в 50 км от границы с РФ
Американский стратегический бомбардировщик В-52Н Stratofortress выполнил учебный полет над Финляндией. Истребитель отрабатывал удары по целям на полигоне Сотинпуро, расположенном недалеко от границы с Россией.
Об этом сообщили в Военно-воздушных силах Финляндии, информирует Цензор.НЕТ.
Учения США
Указано, что после этого бомбардировщик США вошел в воздушное пространство Эстонии и приблизился к российской границе на расстояние около 50 км.
В Финляндии самолет сопровождали финские истребители F/A-18 Hornet, а в Эстонии — британские Eurofighter Typhoon.
Во время полета над Эстонией в небе также находился самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry.
Ядерные испытания США
- Ранее Командование ВВС США в Европе сообщило, что на авиабазу Морон в Испании прибыла группа бомбардировщиков В-52Н для проведения совместных учений с Финляндией, Литвой, Швецией и другими партнерами.
Что предшествовало?
- Президент США Дональд Трамп накануне поручил Пентагону немедленно начать испытания американского ядерного оружия. Он отметил, что это решение принято из-за того, что другие страны также это делают.
- В России на такое заявление Трампа отреагировали угрозами. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется на "корректное донесение" до американского главы информации об испытаниях российских ракет "Буревестник" и "Посейдон".
- Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что испытания ядерного арсенала страны являются ключевой составляющей национальной безопасности страны.
