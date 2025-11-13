США провели учения с ядерным бомбардировщиком В-52Н в 50 км от границы с РФ

Фото: Finnish Air Force

Американский стратегический бомбардировщик В-52Н Stratofortress выполнил учебный полет над Финляндией. Истребитель отрабатывал удары по целям на полигоне Сотинпуро, расположенном недалеко от границы с Россией.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах Финляндии, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Учения США

Указано, что после этого бомбардировщик США вошел в воздушное пространство Эстонии и приблизился к российской границе на расстояние около 50 км.

В Финляндии самолет сопровождали финские истребители F/A-18 Hornet, а в Эстонии — британские Eurofighter Typhoon.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": США провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты без ядерной боеголовки. ВИДЕО

В Эстонии американский бомбардировщик прикрывали Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании.

Во время полета над Эстонией в небе также находился самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry.

Ядерные испытания США

Ранее Командование ВВС США в Европе сообщило, что на авиабазу Морон в Испании прибыла группа бомбардировщиков В-52Н для проведения совместных учений с Финляндией, Литвой, Швецией и другими партнерами.

Что предшествовало?

Президент США Дональд Трамп накануне поручил Пентагону немедленно начать испытания американского ядерного оружия. Он отметил, что это решение принято из-за того, что другие страны также это делают.

В России на такое заявление Трампа отреагировали угрозами. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется на "корректное донесение" до американского главы информации об испытаниях российских ракет "Буревестник" и "Посейдон".

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что испытания ядерного арсенала страны являются ключевой составляющей национальной безопасности страны.

Читайте также: Истребители НАТО в течение прошлой недели трижды поднимались для перехвата самолетов РФ над Балтикой