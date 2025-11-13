США провели навчання з ядерним бомбардувальником В-52Н за 50 км від кордону з РФ

Фото: Finnish Air Force

Американський стратегічний бомбардувальник В-52Н Stratofortress виконав навчальний політ над Фінляндією. Винищувач відпрацьовував удари по цілях на полігоні Сотінпуро, що розташований поблизу кордону з Росією.

Про це повідомили у Військово-повітряних силах Фінляндії, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Навчання США

Вказано, що після цього бомбардувальник США увійшов в повітряний простір Естонії й наблизився до російського кордону на відстань близько 50 км.

У Фінляндії літак супроводжували фінські винищувачі F/A-18 Hornet, а в Естонії — британські Eurofighter Typhoon.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": США провели тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети без ядерної боєголовки. ВIДЕО

В Естонії американський бомбардувальник прикривали Eurofighter Typhoon Королівських ВПС Великої Британії.

Під час польоту над Естонією в небі також перебував літак дальнього радіолокаційного виявлення й управління НАТО E-3A Sentry.

Ядерні випробування США

Раніше Командування ВПС США в Європі повідомило, що на авіабазу Морон в Іспанії прибула група бомбардувальників В-52Н для проведення спільних навчань з Фінляндією, Литвою, Швецією та іншими партнерами.

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп напередодні доручив Пентагону негайно почати випробування американської ядерної зброї. Він зазначив, що це рішення прийнято через те, що інші країни також це роблять.

У Росії на таку заяву Трампа відреагували погрозами. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Москва сподівається на "коректне донесення" до американського глави інформації про випробування російських ракет "Буревісник" та "Посейдон".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що випробування ядерного арсеналу країни є ключовою складовою національної безпеки країни.

Читайте також: Винищувачі НАТО впродовж минулого тижня тричі піднімалися для перехоплення літаків РФ над Балтикою