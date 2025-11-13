США провели навчання з ядерним бомбардувальником В-52Н за 50 км від кордону з РФ
Американський стратегічний бомбардувальник В-52Н Stratofortress виконав навчальний політ над Фінляндією. Винищувач відпрацьовував удари по цілях на полігоні Сотінпуро, що розташований поблизу кордону з Росією.
Про це повідомили у Військово-повітряних силах Фінляндії, інформує Цензор.НЕТ.
Навчання США
Вказано, що після цього бомбардувальник США увійшов в повітряний простір Естонії й наблизився до російського кордону на відстань близько 50 км.
У Фінляндії літак супроводжували фінські винищувачі F/A-18 Hornet, а в Естонії — британські Eurofighter Typhoon.
Під час польоту над Естонією в небі також перебував літак дальнього радіолокаційного виявлення й управління НАТО E-3A Sentry.
Ядерні випробування США
- Раніше Командування ВПС США в Європі повідомило, що на авіабазу Морон в Іспанії прибула група бомбардувальників В-52Н для проведення спільних навчань з Фінляндією, Литвою, Швецією та іншими партнерами.
Що передувало?
- Президент США Дональд Трамп напередодні доручив Пентагону негайно почати випробування американської ядерної зброї. Він зазначив, що це рішення прийнято через те, що інші країни також це роблять.
- У Росії на таку заяву Трампа відреагували погрозами. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Москва сподівається на "коректне донесення" до американського глави інформації про випробування російських ракет "Буревісник" та "Посейдон".
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що випробування ядерного арсеналу країни є ключовою складовою національної безпеки країни.
ракета AGM-181A LRSO должна заменить старую AGM-86B Air Launched Cruise Missile (ALCM), стоящую на вооружении ВВС США с 1980-х годов. Причем новая ракета проектируется как малозаметное ядерное оружие большой дальности, предназначенное для преодоления передовых систем ПВО и ПРО противника - в первую очередь России и Китая.