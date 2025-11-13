США провели навчання з ядерним бомбардувальником В-52Н за 50 км від кордону з РФ

Американський стратегічний бомбардувальник В-52Н Stratofortress виконав навчальний політ над Фінляндією. Винищувач відпрацьовував удари по цілях на полігоні Сотінпуро, що розташований поблизу кордону з Росією.

Про це повідомили у Військово-повітряних силах Фінляндії, інформує Цензор.НЕТ.

Вказано, що після цього бомбардувальник США увійшов в повітряний простір Естонії й наблизився до російського кордону на відстань близько 50 км.

У Фінляндії літак супроводжували фінські винищувачі F/A-18 Hornet, а в Естонії — британські Eurofighter Typhoon.

В Естонії американський бомбардувальник прикривали Eurofighter Typhoon Королівських ВПС Великої Британії. 

Під час польоту над Естонією в небі також перебував літак дальнього радіолокаційного виявлення й управління НАТО E-3A Sentry.

  • Раніше Командування ВПС США в Європі повідомило, що на авіабазу Морон в Іспанії прибула група бомбардувальників В-52Н для проведення спільних навчань з Фінляндією, Литвою, Швецією та іншими партнерами.

Що передувало?

  • Президент США Дональд Трамп напередодні доручив Пентагону негайно почати випробування американської ядерної зброї. Він зазначив, що це рішення прийнято через те, що інші країни також це роблять.
  • У Росії на таку заяву Трампа відреагували погрозами. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Москва сподівається на "коректне донесення" до американського глави інформації про випробування російських ракет "Буревісник" та "Посейдон".
  • Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що випробування ядерного арсеналу країни є ключовою складовою національної безпеки країни.

A kak ruskie skulili , baza NATO v Krimu niziaa ...a Stratos pachti nad Piterom . 🤣 No eta naverna drugoie...🤷‍♂️
13.11.2025 18:39 Відповісти
А ***** скільки за цей час в чумадан сходив?
13.11.2025 18:34 Відповісти
Пердак соловйова покрився ядєрним пєпєлом...
13.11.2025 18:36 Відповісти
Так потужній в договорняку с пуйлом, обіцяв блекаутнути москву і де воно?
13.11.2025 18:42 Відповісти
П.д.р Соловьйов по вуха в своєму "помьоті".
13.11.2025 18:33 Відповісти
13.11.2025 18:34 Відповісти
Пілоти літаків-бомбардувальників регулярно проводять такі польоти для тренування - питання тільки в координатах цілі ( )
В чому новина?
13.11.2025 18:36 Відповісти
США провели навчання з ядерним бомбардувальником В-52Н за 50 км від кордону з РФ .... ні за 💯км , а за 50 км....
13.11.2025 22:46 Відповісти
B-52H с новейшей ракетой, предположительно AGM-181A.

ракета AGM-181A LRSO должна заменить старую AGM-86B Air Launched Cruise Missile (ALCM), стоящую на вооружении ВВС США с 1980-х годов. Причем новая ракета проектируется как малозаметное ядерное оружие большой дальности, предназначенное для преодоления передовых систем ПВО и ПРО противника - в первую очередь России и Китая.

13.11.2025 23:17 Відповісти
НАТА нападьот
13.11.2025 18:51 Відповісти
На болотах сидять штани сушать.
13.11.2025 19:04 Відповісти
А ***** чумадан
13.11.2025 19:23 Відповісти
Инфляция в рашке растет сумасшедшими темпами, почти все резервы спалили финансовые, куча санкций и презрения. Страт авиация США возле Питера летает, НАТО расширилось, в землю зарыты пол ляма трупов, пол ляма без ног без рук. Путька снова всех пабедил, слава немытой!
13.11.2025 19:17 Відповісти
Фіни красунчики. Все вірно зробили.
13.11.2025 20:44 Відповісти
13.11.2025 20:54 Відповісти
 
 