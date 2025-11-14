Россия с октября запустила по украинской энергетике более 150 ракет и более 2 тыс. дронов, - Минэнерго

Российские захватчики запустили более 150 ракет и более 2000 дронов по украинской энергосистеме за октябрь и начало ноября.

Об этом сообщило Министерство энергетики, информирует Цензор.НЕТ.

"Более 150 ракет и более 2000 дронов Россия направила на украинскую энергосистему за октябрь и начало ноября", - говорится в сообщении.

Какие объекты оказались под ударами?

"Под ударами – объекты генерации, передачи и распределения, газовая инфраструктура", – рассказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что, несмотря на масштабные риски, энергетики оперативно восстанавливают систему.

"Самоотверженность наших людей, международная поддержка, антидроновые укрытия на ключевых энергообъектах – все это позволяет иметь свет там, где враг стремится к темноте", – говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии в результате обстрелов

Напомним, что в большинстве регионов Украины 14 ноября продолжают применяться меры по ограничению потребления. Вследствие очередной комбинированной атаки произошло отключение электроэнергии в трех областях.

