Россия с октября запустила по украинской энергетике более 150 ракет и более 2 тыс. дронов, - Минэнерго

С октября РФ запустила по энергетической инфраструктуре более 2150 средств поражения

Российские захватчики запустили более 150 ракет и более 2000 дронов по украинской энергосистеме за октябрь и начало ноября.

Об этом сообщило Министерство энергетики, информирует Цензор.НЕТ.

"Более 150 ракет и более 2000 дронов Россия направила на украинскую энергосистему за октябрь и начало ноября", - говорится в сообщении.

Какие объекты оказались под ударами?

"Под ударами – объекты генерации, передачи и распределения, газовая инфраструктура", – рассказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что, несмотря на масштабные риски, энергетики оперативно восстанавливают систему.

"Самоотверженность наших людей, международная поддержка, антидроновые укрытия на ключевых энергообъектах – все это позволяет иметь свет там, где враг стремится к темноте", – говорится в сообщении.

Читайте также: Полтавская область уже 5 дней отключена от объединенной энергосистемы Украины, - облэнерго

Отключение электроэнергии в результате обстрелов

Напомним, что в большинстве регионов Украины 14 ноября продолжают применяться меры по ограничению потребления. Вследствие очередной комбинированной атаки произошло отключение электроэнергии в трех областях.

Читайте также: В "Укрэнерго" рассказали о последствиях ночной массированной атаки на энергетику

150 ракет, 2к дронов и одного миндича он же карлсон
показать весь комментарий
14.11.2025 18:48 Ответить
.... а також двох цукерманів та прімкнувшего к нім миронюка
показать весь комментарий
14.11.2025 19:00 Ответить
падлюки саме так і роблять, їхне гасло - "гаси мирняк!"
показать весь комментарий
14.11.2025 18:50 Ответить
А ми запускаємо мільйонні кеши в москву ,під час їхніх шахедних атак, але ви не хвилюйтеся: спецобісрація буданги і малюка, "окозамилювання ворогу"
показать весь комментарий
14.11.2025 18:51 Ответить
воюваки засрані лапотні....
показать весь комментарий
14.11.2025 18:51 Ответить
А сьогодні ще й двушка мінчів з москви прилетіла!
показать весь комментарий
14.11.2025 18:52 Ответить
Ну про це повинні інформувати ті хто все це лайно збиває , а міненерго нехай краще озвучить загальну суму відкатів міндічам , скільки там "красівими купюрами " , а скільки простими .
показать весь комментарий
14.11.2025 18:53 Ответить
 
 