Росія з жовтня запустила по українській енергетиці понад 150 ракет і більше 2 тис дронів, - Міненерго

Російські загарбники запустили понад 150 ракет і більше ніж 2000 дронів по українській енергосистемі за жовтень і початок листопада.

Про це повідомило Міністерство енергетики, інформує Цензор.НЕТ.

"Понад 150 ракет і більше 2000 дронів росія спрямувала на українську енергосистему за жовтень і початок листопада", - сказано в повідомленні.

Які об’єкти опинилися під ударами?

"Під ударами – об’єкти генерації, передачі та розподілу, газова інфраструктура", - розповіли у відомстві.

У міністерстві зазначили, що попри масштабні ризики, енергетики оперативно відновлюють систему.

"Самовідданість наших людей, міжнародна підтримка, антидронові укриття на ключових енергооб’єктах – це все дозволяє мати світло там, де ворог прагне темряви", - сказано в повідомленні.

Знеструмлення внаслідок обстрілів

Нагадаємо, що у більшості регіонів України 14 листопада продовжують застосовуватись заходи обмеження споживання. Внаслідок чергової комбінованої атаки є знеструмлення у трьох областях.

