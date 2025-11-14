Росія з жовтня запустила по українській енергетиці понад 150 ракет і більше 2 тис дронів, - Міненерго

Російські загарбники запустили понад 150 ракет і більше ніж 2000 дронів по українській енергосистемі за жовтень і початок листопада.

Про це повідомило Міністерство енергетики, інформує Цензор.НЕТ.

"Понад 150 ракет і більше 2000 дронів росія спрямувала на українську енергосистему за жовтень і початок листопада", - сказано в повідомленні.

Які об’єкти опинилися під ударами?

"Під ударами – об’єкти генерації, передачі та розподілу, газова інфраструктура", - розповіли у відомстві.

У міністерстві зазначили, що попри масштабні ризики, енергетики оперативно відновлюють систему.

"Самовідданість наших людей, міжнародна підтримка, антидронові укриття на ключових енергооб’єктах – це все дозволяє мати світло там, де ворог прагне темряви", - сказано в повідомленні.

Знеструмлення внаслідок обстрілів

Нагадаємо, що у більшості регіонів України 14 листопада продовжують застосовуватись заходи обмеження споживання. Внаслідок чергової комбінованої атаки є знеструмлення у трьох областях.

150 ракет, 2к дронов и одного миндича он же карлсон
14.11.2025 18:48 Відповісти
.... а також двох цукерманів та прімкнувшего к нім миронюка
14.11.2025 19:00 Відповісти
падлюки саме так і роблять, їхне гасло - "гаси мирняк!"
14.11.2025 18:50 Відповісти
А ми запускаємо мільйонні кеши в москву ,під час їхніх шахедних атак, але ви не хвилюйтеся: спецобісрація буданги і малюка, "окозамилювання ворогу"
14.11.2025 18:51 Відповісти
воюваки засрані лапотні....
14.11.2025 18:51 Відповісти
А сьогодні ще й двушка мінчів з москви прилетіла!
14.11.2025 18:52 Відповісти
Ну про це повинні інформувати ті хто все це лайно збиває , а міненерго нехай краще озвучить загальну суму відкатів міндічам , скільки там "красівими купюрами " , а скільки простими .
14.11.2025 18:53 Відповісти
треба провести обговорення, бажано багато
14.11.2025 23:16 Відповісти
 
 