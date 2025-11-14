Росія з жовтня запустила по українській енергетиці понад 150 ракет і більше 2 тис дронів, - Міненерго
Російські загарбники запустили понад 150 ракет і більше ніж 2000 дронів по українській енергосистемі за жовтень і початок листопада.
Про це повідомило Міністерство енергетики, інформує Цензор.НЕТ.
"Понад 150 ракет і більше 2000 дронів росія спрямувала на українську енергосистему за жовтень і початок листопада", - сказано в повідомленні.
Які об’єкти опинилися під ударами?
"Під ударами – об’єкти генерації, передачі та розподілу, газова інфраструктура", - розповіли у відомстві.
У міністерстві зазначили, що попри масштабні ризики, енергетики оперативно відновлюють систему.
"Самовідданість наших людей, міжнародна підтримка, антидронові укриття на ключових енергооб’єктах – це все дозволяє мати світло там, де ворог прагне темряви", - сказано в повідомленні.
Знеструмлення внаслідок обстрілів
Нагадаємо, що у більшості регіонів України 14 листопада продовжують застосовуватись заходи обмеження споживання. Внаслідок чергової комбінованої атаки є знеструмлення у трьох областях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль