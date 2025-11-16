Водитель легковушки взорвал гранату во время общения с полицией на Львовщине

В городе Рудки Львовской области водитель легковушки взорвал гранату во время общения с патрульными, которые остановили его за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел сегодня около 18:00.

По данным полиции Львовской области, правоохранители сектора реагирования остановили автомобиль Alfa Romeo, которым управлял 37-летний житель одного из сел Самборского района.

Во время разговора с полицейскими мужчина внезапно достал гранату и взорвал ее возле автомобиля.

Вследствие взрыва водитель получил ранения и был госпитализирован. Полицейские не пострадали. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства инцидента, ведется следствие.

