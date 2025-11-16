РУС
Подрыв гранаты
2 377 11

Водитель легковушки взорвал гранату во время общения с полицией на Львовщине

На Львовщине мужчина взорвал гранату после совершения ДТП

В городе Рудки Львовской области водитель легковушки взорвал гранату во время общения с патрульными, которые остановили его за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел сегодня около 18:00.

По данным полиции Львовской области, правоохранители сектора реагирования остановили автомобиль Alfa Romeo, которым управлял 37-летний житель одного из сел Самборского района.

Полиция

Во время разговора с полицейскими мужчина внезапно достал гранату и взорвал ее возле автомобиля.

На Львовщине мужчина подорвал гранату во время общения с полицией

Вследствие взрыва водитель получил ранения и был госпитализирован. Полицейские не пострадали. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства инцидента, ведется следствие.

Ранее сообщалось:

Внаслідок вибуху водій отримав поранення та був госпіталізований. Поліцейські не постраждали.

фєєрічєскій .......... !!!!!

.
16.11.2025 22:17 Ответить
пускай бы в штаны себе засунул.чтоб подобные уроды не рождались.
16.11.2025 22:18 Ответить
Простий хлібороб їхав на поле, пшеницю молотити, а його зупинили, перевіряли документи, може навіть хотіли бусифікувати. Звісно що він обурився і підірвав гранату. Що тут дивного?
16.11.2025 22:25 Ответить
Внаслідок вибуху водій отримав поранення та був госпіталізований. Поліцейські не постраждали.

фєєрічєскій .......... !!!!!

.
16.11.2025 22:17 Ответить
пускай бы в штаны себе засунул.чтоб подобные уроды не рождались.
16.11.2025 22:18 Ответить
Пожиттєве дегенерату, за спробу вбивства декількох людей.
16.11.2025 22:20 Ответить
Простий хлібороб їхав на поле, пшеницю молотити, а його зупинили, перевіряли документи, може навіть хотіли бусифікувати. Звісно що він обурився і підірвав гранату. Що тут дивного?
16.11.2025 22:25 Ответить
дивно то как он дожил дл 37 лет мея такой отрицательный интеллект
16.11.2025 22:32 Ответить
Так а він і не помер. Навіть ще не сів, і чи сяде- залежить від даху.
16.11.2025 22:38 Ответить
Сначала сядет в тюрьму а зтем попросится на фронт где будет заниматся любимым делом:подрывать гранаты но уже метая их в россянских- фашистов
16.11.2025 22:29 Ответить
Мабуть,світлошумова...
16.11.2025 22:29 Ответить
Деякі канали пишуть, що цей чоловік міг бути у сзч
16.11.2025 22:41 Ответить
да сейчас каждый второй сзч и каждый первый в розыске,мужик пытался отбиться от людоловов,вот и все.
16.11.2025 22:49 Ответить
це точно водій підірвав гранату? Схоже що мусора

16.11.2025 23:05 Ответить
 
 