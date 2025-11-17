Сергей Ребров отметил командную игру сборной Украины после победы над Исландией
Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров отметил командную игру после победы над сборной Исландии. По его словам, выступление команды и реакция журналистов были ключевыми.
Как сообщает Цензор.НЕТ, поединок завершился со счетом 2:0 в пользу украинцев.
Единство команды и стратегия
Ребров подчеркнул, что успех команды обусловлен не только действиями отдельных игроков, а результатом совместной работы всех участников матча. Он также отметил, что замены во время игры помогли освежить ее и создать дополнительное давление на соперника.
"Не все устраивало, но я считаю, что у нас были шансы, и мы были командой, нацеленной на результат", - сказал тренер.
Отметил Ребров и работу журналистов:
"На этот раз журналисты работали как мотиваторы. Такой был ажиотаж - и хейт, и много комментариев. Футболисты все это читают. Возможно, они были чем-то обижены или хотели доказать, что эта сборная имеет шансы попасть на чемпионат мира. Поэтому спасибо вам, что помогли", - сказал главный тренер национальной сборной Украины.
Украина обыграла Исландию
Поединок состоялся на стадионе "Легия" в Варшаве и завершился со счетом 2:0. Из-за войны с российскими оккупантами команда была вынуждена проводить свой номинально домашний матч в Польше.
Перед встречей Украина и Исландия имели одинаковое количество очков, но соперники опережали "сине-желтых" по разнице мячей. Поэтому команде Сергея Реброва нужна была только победа, чтобы занять второе место в группе и продолжить борьбу за путевку на Мундиаль.
Как проходила игра
Украинцы активно начали матч и создали несколько хороших моментов в первом тайме. Самый опасный — удар Виктора Цыганкова на 24-й минуте, когда мяч после его удара попал в перекладину.
Во втором тайме давление на ворота Исландии не уменьшилось. На 61-й минуте Александр Зубков пробил по центру ворот, но голкипер исландцев Элиас-Рафн Олафссон спас свою команду.
Результат и важные голы
На 83-й минуте Украина открыла счет: после подачи Цыганкова с углового Гуцуляк сбросил мяч головой, а Зубков точно переправил его в ворота.
В компенсированное время (90+3) Гуцуляк забил второй гол — мяч рикошетом залетел в сетку, установив окончательный результат 2:0.
ЧМ-2026: что нужно знать
-
Турнир состоится 11 июня – 19 июля 2026 года;
-
Страны-хозяева: США, Мексика, Канада;
-
Впервые сыграют 48 сборных (ранее — 32);
Украина по итогам группы заняла второе место и продолжит путь в плей-офф отбора.
