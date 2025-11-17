Сергій Ребров відзначив командну гру збірної України після перемоги над Ісландією
Головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров відзначив командну гру після перемоги над збірною Ісландії. За його словами, виступ команди та реакція журналістів були ключовими.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь українців.
Єдність команди та стратегія
Ребров підкреслив, що успіх команди не зумовлений лише діями окремих гравців, а результатом спільної роботи всіх учасників матчу. Він також зазначив, що заміни під час гри допомогли освіжити її та створити додатковий тиск на суперника.
"Не все влаштовувало, але я вважаю, що в нас були шанси, і ми були командою, націленою на результат", – сказав тренер.
Відзначив Ребров і роботу журналістів:
"Цього разу журналісти працювали як мотиватори. Такий був ажіотаж - і хейт, і багато коментарів. Футболісти все це читають. Можливо, вони були чимось ображені або хотіли довести, що ця збірна має шанси потрапити на чемпіонат світу. Тому дякую вам, що допомогли", - сказав головний тренер національної збірної України.
Україна обіграла Ісландію
Поєдинок відбувся на стадіоні "Легія" у Варшаві та завершився рахунком 2:0. Через війну з російськими окупантами команда була змушена проводити свій номінально домашній матч у Польщі.
Перед зустріччю Україна та Ісландія мали однакову кількість очок, але суперники випереджали "синьо-жовтих" за різницею м’ячів. Тому команді Сергія Реброва була потрібна лише перемога, щоб зайняти друге місце в групі та продовжити боротьбу за путівку на Мундіаль.
Як проходила гра
Українці активно розпочали матч і створили кілька хороших моментів у першому таймі. Найнебезпечніший — удар Віктора Циганкова на 24-й хвилині, коли м’яч після його удару влучив у поперечину.
У другому таймі тиск на ворота Ісландії не зменшився. На 61-й хвилині Олександр Зубков пробив по центру воріт, але голкіпер ісландців Еліас-Рафн Олафссон урятував свою команду.
Результат та важливі голи
На 83-й хвилині Україна відкрила рахунок: після подачі Циганкова з кутового Гуцуляк скинув м’яч головою, а Зубков точно переправив його у ворота.
У компенсований час (90+3) Гуцуляк забив другий гол — м’яч рикошетом залетів у сітку, встановивши остаточний результат 2:0.
ЧС-2026: що потрібно знати
-
Турнір відбудеться 11 червня – 19 липня 2026 року;
-
Країни-господарі: США, Мексика, Канада;
-
Вперше зіграють 48 збірних (раніше — 32);
Україна за підсумками групи посіла друге місце та продовжить шлях у плейоф відбору.
Раніше ми повідомляли, що київське "Динамо" розгромило боснійський "Зринські" - 6:0 у матчі Ліги конференцій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль