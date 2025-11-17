Сергій Ребров відзначив командну гру збірної України після перемоги над Ісландією

Головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров відзначив командну гру після перемоги над збірною Ісландії. За його словами, виступ команди та реакція журналістів були ключовими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь українців.

Єдність команди та стратегія

Ребров підкреслив, що успіх команди не зумовлений лише діями окремих гравців, а результатом спільної роботи всіх учасників матчу. Він також зазначив, що заміни під час гри допомогли освіжити її та створити додатковий тиск на суперника.

"Не все влаштовувало, але я вважаю, що в нас були шанси, і ми були командою, націленою на результат", – сказав тренер.

Відзначив Ребров і роботу журналістів:

"Цього разу журналісти працювали як мотиватори. Такий був ажіотаж - і хейт, і багато коментарів. Футболісти все це читають. Можливо, вони були чимось ображені або хотіли довести, що ця збірна має шанси потрапити на чемпіонат світу. Тому дякую вам, що допомогли", - сказав головний тренер національної збірної України.

Україна обіграла Ісландію

Поєдинок відбувся на стадіоні "Легія" у Варшаві та завершився рахунком 2:0. Через війну з російськими окупантами команда була змушена проводити свій номінально домашній матч у Польщі.

Перед зустріччю Україна та Ісландія мали однакову кількість очок, але суперники випереджали "синьо-жовтих" за різницею м’ячів. Тому команді Сергія Реброва була потрібна лише перемога, щоб зайняти друге місце в групі та продовжити боротьбу за путівку на Мундіаль.

Як проходила гра

Українці активно розпочали матч і створили кілька хороших моментів у першому таймі. Найнебезпечніший — удар Віктора Циганкова на 24-й хвилині, коли м’яч після його удару влучив у поперечину.

У другому таймі тиск на ворота Ісландії не зменшився. На 61-й хвилині Олександр Зубков пробив по центру воріт, але голкіпер ісландців Еліас-Рафн Олафссон урятував свою команду.

Результат та важливі голи

На 83-й хвилині Україна відкрила рахунок: після подачі Циганкова з кутового Гуцуляк скинув м’яч головою, а Зубков точно переправив його у ворота.

У компенсований час (90+3) Гуцуляк забив другий гол — м’яч рикошетом залетів у сітку, встановивши остаточний результат 2:0.

ЧС-2026: що потрібно знати

Турнір відбудеться 11 червня – 19 липня 2026 року;

Країни-господарі: США, Мексика, Канада;

Вперше зіграють 48 збірних (раніше — 32);

Україна за підсумками групи посіла друге місце та продовжить шлях у плейоф відбору.

