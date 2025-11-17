Заниженные цены на недвижимость, скрытый Bentley и драгоценности жены: как живет заместитель начальника одесской налоговой Хандусенко

Заместитель начальника одесской налоговой Дмитрий Хандусенко декларирует свое имущество и миллионные активы по ценам, заниженным в десятки раз. В то же время его жена хвастается в Инстаграме голубым Bentley и поездками в Париж и на озеро Комо.

Недвижимость налоговика

В 2023 году Хандусенко приобрел недвижимость примерно на 25 млн грн, имея в пять раз меньший официальный доход.

В упомянутом году, работая в Госаудитслужбе, Хандусенко стал владельцем ряда активов.

Чиновник задекларировал квартиру в Одессе площадью 210 кв. м (пр-т Шевченко, 33). Рыночная стоимость такого жилья, по данным агентств, составляет примерно 14 миллионов гривен. Хандусенко, согласно расчетам журналистов, удалось купить ее в 14 раз дешевле.

Фото: Nikcenter

Также Хандусенко, по данным декларации, в 2023 году приобрел помещение площадью более 70 кв. м. якобы за почти 700 тыс. грн. А в декларации, поданной за 2024 год, этого имущества уже не было.

Фото: Nikcenter

Фото: Nikcenter

Кроме того, в 2023 году чиновник приобрел участок на 124 сотки в поселке Великодолинское Одесской области за 31 тыс. грн, тогда как рыночная цена такой земли составляет около 12 млн грн.

После того, как журналисты обратились к Хандусенко с просьбой прокомментировать заниженные цены в его декларации, чиновник подал исправленный документ.

В частности, в новой декларации за 2023 год, поданной 30 октября 2025 года, Хандусенко указал, что земельный участок площадью 12 487 кв. м расположен в другом населенном пункте – селе Мирное в Одесской области. А его стоимость якобы составляет еще меньше – 25 736 грн.

Как выяснил Nikcenter, земля в этом населенном пункте дешевле, чем в Великодолинском, однако все равно в разы дороже, чем в декларации Хандусенко.

За тот же 2023 год Хандусенко задекларировал 5,4 млн грн дохода. Из них четыре миллиона от предпринимательской деятельности.

Роскошная жизнь жены в соцсетях

Как отмечается в расследовании, роскошная жизнь семьи не ограничивается недвижимостью. Жена налоговика Дарья Кочурина (теперь Хандусенко) в декабре 2023 года хвасталась, что "забрала авто, которое ждала девять месяцев" – голубой Bentley Continental GT стоимостью более $400 тысяч.

Фото: Nikcenter

Этот автомобиль в декларациях чиновника отсутствует. Сама Дарья объяснила, что Bentley якобы принадлежит ее бывшему гражданскому мужу Виталию Боярскому, который "забрал" автомобиль, а вернул только в мае 2025 года.

Фото: Nikcenter

Впрочем, это не единственный люксовый автомобиль. В конце 2024 года семья приобрела новый Land Rover Range Rover стоимостью более 10 млн грн, который оформили в лизинг на жену.

Сам Хандусенко якобы ездит на RANGE ROVER 2013 года, который он получил в 2022-м от своего отца. Цена такой машины варьируется от 30 до около 50 тыс. долларов.

Фото: Nikcenter

Среди дорогих покупок семьи следователи отмечают и ювелирные изделия, задекларированные Кочуриной. В сентябре 2024 года она стала владелицей кольца с бриллиантом стоимостью 520 тыс. грн.

Миллионный кредит

Также журналисты Nikcenter обратили внимание на ссуду на сумму 16,7 млн грн, которую жена чиновника взяла в 2023 году у Евгения Коновалова. Человек с таким ФИО является соучредителем ООО "Ростдорстрой", одного из крупнейших подрядчиков одесской мэрии.

"Еще с 2023 года продолжается процесс по признанию недействительным договора по капитальному ремонту и стабилизации состояния аварийных участков дамбы Хаджибейского лимана в Одессе стоимостью более 62 млн грн. Одним из пунктов требований прокуратуры, которая выступает в интересах государства, в частности Южного офиса Госаудитслужбы, является применение двусторонней реституции и взыскание с ООО "Ростдорстрой" в пользу управления капитального строительства Одесского городского совета почти 40 млн грн с возмещением для компании стоимости выполненных работ", - говорится в расследовании.

Таким образом, это говорит о том, что жена заместителя начальника одесской налоговой берет кредит на 16,7 млн грн у компании, с которой он судится.

