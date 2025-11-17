УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14542 відвідувача онлайн
Новини Статки податківців
9 270 46

Занижені ціни на нерухомість, прихований Bentley та коштовності дружини: як живе заступник начальника одеської податкової Хандусенко

Хандусенко

Заступник начальника одеської податкової Дмитро Хандусенко декларує своє майно та мільйонні активи за цінами, заниженими в десятки разів. Водночас його дружина хизується в Інстаграмі блакитним Bentley та поїздками в Париж і на озеро Комо.

Про це йдеться у розслідуванні Nikcenter, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нерухомість податківця

У 2023 році Хандусенко придбав нерухомості приблизно на 25 млн грн, маючи у п’ять разів менший офіційний дохід.

У згаданому році працюючи в Держаудитслужбі, Хандусенко став власником низки активів. 

Посадовець задекларував квартиру в Одесі площею 210 кв. м (пр-т Шевченка, 33). Ринкова вартість такого житла, за даними агенцій, становить приблизно 14 мільйонів гривень. Хандусенку, згідно з розрахунками журналістів, вдалося купити її в 14 разів дешевше.

декларація
Фото: Nikcenter

Також Хандусенко, за даними декларації, у 2023 році придбав приміщення площею понад 70 кв. м. начебто за майже 700 тис. грн. А у декларації, поданій за 2024 рік, цього майна вже не було.

декларація
Фото: Nikcenter
декларація
Фото: Nikcenter

Окрім цього, у 2023 році посадовець придбав ділянку на 124 сотки у селищі Великодолинське Одеської області за 31 тис грн, тоді як ринкова ціна такої землі складає близько 12 млн грн.

Після того, як журналісти звернулися до Хандусенка із проханням прокоментувати занижені ціни в його декларації, посадовець подав виправлений документ.

Так, у новій декларації за 2023 рік, поданій 30 жовтня 2025-го, Хандусенко зазначив, що земельна ділянка з площею 12 487 кв. м розташована в іншому населеному пункті – селі Мирне на Одещині. А її вартість нібито складає ще менше – 25 736 грн.

Як зʼясував Nikcenter, земля у цьому населеному пункті дешевша, ніж у Великодолинському, однак все одно у рази дорожча, ніж у декларації Хандусенка.

За той самий 2023 рік Хандусенко задекларував 5,4 млн грн доходу. З них чотири мільйони від підприємницької діяльності.

Читайте також: Корупція у податковій: НАБУ викрило конвертаційний центр з обігом 15 мільярдів (оновлено)

Розкішне життя дружини в соцмережах

Як зазначається в розслідуванні, розкішне життя родини не обмежується нерухомістю. Дружина податківця Дар’я Кочуріна (тепер Хандусенко) у грудні 2023 року хвалилася, що "забрала авто, на яке чекала дев’ять місяців" – блакитний Bentley Continental GT вартістю понад $400 тисяч.

авто
Фото: Nikcenter

Цей автомобіль у деклараціях чиновника відсутній. Сама Дар’я пояснила, що Bentley нібито належить її колишньому цивільному чоловіку Віталію Боярському, який "забрав" авто, а повернув лише у травні 2025 року.

авто
Фото: Nikcenter

Втім, це не єдине люксове авто. Наприкінці 2024 року родина придбала новий Land Rover Range Rover вартістю понад 10 млн грн, який оформили у лізинг на дружину.

Сам Хандусенко начебто їздить на RANGE ROVER 2013 року, який він отримав у 2022-му від свого батька. Ціна такої автівки варіюється від 30 до близько 50 тис. доларів.

авто
Фото: Nikcenter

Серед дорогих придбань родини розслідувачі відзначають і ювелірні вироби, задекларовані Кочуріною. У вересні 2024 року вона стала власницею каблучки з діамантом вартістю 520 тис. грн.

Читайте також: Начальник Департаменту управління майном Нацполіції Соколов "обріс" нерухомістю на 11 млн грн та приватизував службову квартиру, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мільйонна позика

Також журналісти Nikcenter звернули увагу на позику на суму 16,7 млн грн, яку дружина чиновника взяла у 2023 році в Євгена Коновалова. Людина з таким ПІБ є співзасновником ТОВ "Ростдорстрой", одного з найбільших підрядників одеської мерії.

"Ще з 2023 року триває процес щодо визнання недійсним договору з капітального ремонту та стабілізації стану аварійних ділянок дамби Хаджибейського лиману в Одесі вартістю понад 62 млн грн. Одним з пунктів вимог прокуратури, яка виступає в інтересах держави, зокрема Південного офісу Держаудитслужби, є застосування двосторонньої реституції та стягнення з ТОВ "Ростдорстрой" на користь управління капітального будівництва Одеської міської ради майже 40 млн грн з відшкодуванням для компанії вартості виконаних робіт", - йдеться у розслідуванні.

Таким чином, це говорить про те, що дружина заступника начальника одеської податкової бере позику на 16,7 млн грн у компанії, з якою він судиться.

Дивіться також: Родина полковника ДПСУ Трофіменка за останні роки обросла майном на 13 млн грн, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

податкова (778) нерухомість (1046) Одеса (5844) Одеська область (4083) розслідування (2296) Одеський район (640)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Негуйово себе чухає заступник
показати весь коментар
17.11.2025 21:52 Відповісти
+20
і це тільки заступник....уявляете як там начальник поживає
показати весь коментар
17.11.2025 22:09 Відповісти
+19
показати весь коментар
17.11.2025 22:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Негуйово себе чухає заступник
показати весь коментар
17.11.2025 21:52 Відповісти
Ось вам і послідовники КабМіндічів, їх безкарного мародерства на КРОВІ та ЖИТТЯХ Українців, «пахаря» на держслужбовій посаді!! Що тоді у зеленського та єрмака з умеровим, чекає на Українців!!??
показати весь коментар
17.11.2025 22:44 Відповісти
Цей чувак просто настуний Президент Зеленьський, частина друга
показати весь коментар
18.11.2025 09:32 Відповісти
Злодії і мерзота
показати весь коментар
17.11.2025 21:52 Відповісти
Ви , читати не пробували ? З 2019 можна було б вже й напам`ять запам`ятати . https://program.ze2019.com/
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.

Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.

Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.

Україна, з якої не поїдуть наші діти.
показати весь коментар
18.11.2025 08:55 Відповісти
показати весь коментар
17.11.2025 21:52 Відповісти
Ну і хто це? Гомункул Арахімія, Карлсон Міндічь чи син мами Ріми? Вони ж всі на одне літсо💩
показати весь коментар
17.11.2025 22:24 Відповісти
Тока пасматріті в еті чєсниє глаза...
показати весь коментар
17.11.2025 21:53 Відповісти
"Міндіч і Ко" - це філіал "... Ко"?
показати весь коментар
17.11.2025 21:56 Відповісти
І це лише один із "заступників"...
показати весь коментар
17.11.2025 21:56 Відповісти
І куди багато років дивляться різноманітні БЕБи, НАЗК, НАБУ, САП?
Варіантів всього два. Це або кричуща некомпетентність цих органів (не вірю), або безпосередня участь співробітників цих контор у "процесі".
показати весь коментар
18.11.2025 08:19 Відповісти
А що казати про вищих зелених податківців якщо ця гнида гуляє на всю.
показати весь коментар
17.11.2025 21:57 Відповісти
Та вона з "Акорд-туром" їздить...
показати весь коментар
17.11.2025 21:59 Відповісти
Все по старому.
Чоловік (політик, суддя, прокурор, СБУшник, силовик, потрібне підкреслити) хабарник, на нечесно зароблені купляє нерухомість і автомобілі.
Тупа як 🐔 напівсиліконова дружина чи подруга, викладає все це в інстаграм😂

Сьогодні від мене була схожа відповідь, на запитання в коментарях, а чому СБУ не помічали корупцію Вітюка.
показати весь коментар
17.11.2025 22:03 Відповісти
А війна є? Щось я в непонятках. Чи нас просто дурять щоб сиділи тихенько поки вони пиз"ть гроші?
показати весь коментар
17.11.2025 22:07 Відповісти
Билят, тут любого вытаскивай из кабинета и к стенке.
показати весь коментар
17.11.2025 22:06 Відповісти
сашко білий
показати весь коментар
17.11.2025 22:26 Відповісти
А по другому никак. Ну не введут же они сами против себя ПРЕЗУМПЦИЮ ВИНОВНОСТИ, когда каждый чиновник и их семьи должны отчитываться о тратах и то, что живут только на зарплату. Поэтому да, всех поубивать, списать на народных борцов с коррупцией, неизвестных патриотов.
показати весь коментар
18.11.2025 04:22 Відповісти
Сонце світить, вода мокра, українські чиновники корумповані.
показати весь коментар
17.11.2025 22:06 Відповісти
Сонце світить - але не гріє!
Надіється на найвеличнішого!!!
показати весь коментар
17.11.2025 22:23 Відповісти
Це,що, з підручника, розділ "Аксіоми"?
показати весь коментар
17.11.2025 22:48 Відповісти
і це тільки заступник....уявляете як там начальник поживає
показати весь коментар
17.11.2025 22:09 Відповісти
і це ще Чорне море працює не на повну потужність))))
показати весь коментар
17.11.2025 22:10 Відповісти
показати весь коментар
17.11.2025 22:16 Відповісти
Ну це заступник так "живе", а як його начальник??? Чи всі сліпи??? А як в інших областях??? Що саме огидно що це відбувається під час війни!!!
показати весь коментар
17.11.2025 22:29 Відповісти
Не знаю, як живе начальник-податківець, але знаю що має "проста медсестра"...
"У центрі Одеси виявили https://od.vgorode.ua/ukr/news/sobytyia/a1269053-raptovo-v-odesi-medsestra-msek-i-vlk-maje-nerukhomist-na-4-5-miljona незадекларовану нерухомість на 4,5 мільйона гривень, яка належить медсестрі, що працює в обласній медико-соціальній експертизі та військово-лікарській комісії одного з районних територіальних центрів комплектування."
показати весь коментар
18.11.2025 08:24 Відповісти
Це не проста... мсек
показати весь коментар
18.11.2025 09:54 Відповісти
Так или иначе, но коррупция страну развалит--- слишком ясно. Вопрос времени. Война, как ни странно ничему не научила.
показати весь коментар
17.11.2025 22:30 Відповісти
І це тільки якась шістка у колоді корупціонерів! України! Чернишову прокурори просили залог 55 млн.!!! Да Ці гроші для нього....як бентлі для той одеської лярви....Але Малюк цього не бачить. Не по чину?? Чи в долях на місцях??
показати весь коментар
17.11.2025 22:31 Відповісти
"як живе заступник начальника одеської податкової ?" - ПО-ЛЮБОМУ ГІРШЕ НАЧАЛЬНИКА
показати весь коментар
17.11.2025 22:34 Відповісти
Як живе? Приблизно так:
показати весь коментар
18.11.2025 08:29 Відповісти
І мабуть усі начальники сєпари ? Та/або розумово відсталі міндічі
показати весь коментар
17.11.2025 22:47 Відповісти
Оце біда №1, всі інші, навіть війна, виходять з неї
показати весь коментар
18.11.2025 00:03 Відповісти
все вірно, послідня стадія корупції - це війна
показати весь коментар
18.11.2025 08:28 Відповісти
Це тобі не по пів вареника, як при Порошенко жерти.
показати весь коментар
18.11.2025 01:29 Відповісти
Людожери,кожна ***** залита кров'ю
показати весь коментар
18.11.2025 03:46 Відповісти
Яка несподіванка після зешобли так цей просто жебрак.....
показати весь коментар
18.11.2025 04:49 Відповісти
Не понятно, что имеют в виду американцы, сообщая о проблемах с коррупцией в Украине
показати весь коментар
18.11.2025 06:51 Відповісти
Так він й вона "Слуги" народу!
Ну ось, народ служить їм!
показати весь коментар
18.11.2025 09:08 Відповісти
Занижені ціни на нерухомість, прихований Bentley та коштовності дружини: як живе заступник начальника одеської податкової Хандусенко
=================
**** нам пулі, нас дрьобь нє бєрьот
показати весь коментар
18.11.2025 09:17 Відповісти
Добре живе заступник! Не гірше начальника. Головне - вчасно взяти...
показати весь коментар
18.11.2025 09:17 Відповісти
Кращі люди України віддають життя, щоб ця мерзота жирувала. Але ж Гундоса почвара дає приклад.
показати весь коментар
18.11.2025 09:49 Відповісти
- Не красти, або красти, щоб забезпечити надцять підрозділів ЗСУ, які не пустять кацапів щоб те не розграбували величезні статики - Ні!
- Красти, щоб купити своїй "силікововій" нову Бентлі і коробку в Києві - ТАК!!!

А винні кляті ухилянти, які не хочуть захищати ці шалені статки за 20 000 грн, не переплутайте ...

І хто каже, що потім розберуться, НЕ РОЗЕРУТЬСЯ, бо вже ті хто раніше потікали мажори, то зараз вони поробили собі броні і живуть шикарно. А простих, хто лишився і якось боронилися ті ж мажори і їх батьки у владі зробили "клятими ухилянтами".

Діти стали сиротами, щоб отакі кури з шаленими статками хизувалися новою залізякою і фотозйомкою в Парижі ... ну круто. Лицемірство вищого рівня, і ще один доказ, що для "єліти" війни нема, нема в принципі.
показати весь коментар
18.11.2025 11:31 Відповісти
НАБУ і САП ви де ???
показати весь коментар
18.11.2025 11:34 Відповісти
 
 