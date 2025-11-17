Занижені ціни на нерухомість, прихований Bentley та коштовності дружини: як живе заступник начальника одеської податкової Хандусенко

Заступник начальника одеської податкової Дмитро Хандусенко декларує своє майно та мільйонні активи за цінами, заниженими в десятки разів. Водночас його дружина хизується в Інстаграмі блакитним Bentley та поїздками в Париж і на озеро Комо.

Про це йдеться у розслідуванні Nikcenter, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нерухомість податківця

У 2023 році Хандусенко придбав нерухомості приблизно на 25 млн грн, маючи у п’ять разів менший офіційний дохід.

У згаданому році працюючи в Держаудитслужбі, Хандусенко став власником низки активів.

Посадовець задекларував квартиру в Одесі площею 210 кв. м (пр-т Шевченка, 33). Ринкова вартість такого житла, за даними агенцій, становить приблизно 14 мільйонів гривень. Хандусенку, згідно з розрахунками журналістів, вдалося купити її в 14 разів дешевше.

Фото: Nikcenter

Також Хандусенко, за даними декларації, у 2023 році придбав приміщення площею понад 70 кв. м. начебто за майже 700 тис. грн. А у декларації, поданій за 2024 рік, цього майна вже не було.

Фото: Nikcenter

Фото: Nikcenter

Окрім цього, у 2023 році посадовець придбав ділянку на 124 сотки у селищі Великодолинське Одеської області за 31 тис грн, тоді як ринкова ціна такої землі складає близько 12 млн грн.

Після того, як журналісти звернулися до Хандусенка із проханням прокоментувати занижені ціни в його декларації, посадовець подав виправлений документ.

Так, у новій декларації за 2023 рік, поданій 30 жовтня 2025-го, Хандусенко зазначив, що земельна ділянка з площею 12 487 кв. м розташована в іншому населеному пункті – селі Мирне на Одещині. А її вартість нібито складає ще менше – 25 736 грн.

Як зʼясував Nikcenter, земля у цьому населеному пункті дешевша, ніж у Великодолинському, однак все одно у рази дорожча, ніж у декларації Хандусенка.

За той самий 2023 рік Хандусенко задекларував 5,4 млн грн доходу. З них чотири мільйони від підприємницької діяльності.

Читайте також: Корупція у податковій: НАБУ викрило конвертаційний центр з обігом 15 мільярдів (оновлено)

Розкішне життя дружини в соцмережах

Як зазначається в розслідуванні, розкішне життя родини не обмежується нерухомістю. Дружина податківця Дар’я Кочуріна (тепер Хандусенко) у грудні 2023 року хвалилася, що "забрала авто, на яке чекала дев’ять місяців" – блакитний Bentley Continental GT вартістю понад $400 тисяч.

Фото: Nikcenter

Цей автомобіль у деклараціях чиновника відсутній. Сама Дар’я пояснила, що Bentley нібито належить її колишньому цивільному чоловіку Віталію Боярському, який "забрав" авто, а повернув лише у травні 2025 року.

Фото: Nikcenter

Втім, це не єдине люксове авто. Наприкінці 2024 року родина придбала новий Land Rover Range Rover вартістю понад 10 млн грн, який оформили у лізинг на дружину.

Сам Хандусенко начебто їздить на RANGE ROVER 2013 року, який він отримав у 2022-му від свого батька. Ціна такої автівки варіюється від 30 до близько 50 тис. доларів.

Фото: Nikcenter

Серед дорогих придбань родини розслідувачі відзначають і ювелірні вироби, задекларовані Кочуріною. У вересні 2024 року вона стала власницею каблучки з діамантом вартістю 520 тис. грн.

Читайте також: Начальник Департаменту управління майном Нацполіції Соколов "обріс" нерухомістю на 11 млн грн та приватизував службову квартиру, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мільйонна позика

Також журналісти Nikcenter звернули увагу на позику на суму 16,7 млн грн, яку дружина чиновника взяла у 2023 році в Євгена Коновалова. Людина з таким ПІБ є співзасновником ТОВ "Ростдорстрой", одного з найбільших підрядників одеської мерії.

"Ще з 2023 року триває процес щодо визнання недійсним договору з капітального ремонту та стабілізації стану аварійних ділянок дамби Хаджибейського лиману в Одесі вартістю понад 62 млн грн. Одним з пунктів вимог прокуратури, яка виступає в інтересах держави, зокрема Південного офісу Держаудитслужби, є застосування двосторонньої реституції та стягнення з ТОВ "Ростдорстрой" на користь управління капітального будівництва Одеської міської ради майже 40 млн грн з відшкодуванням для компанії вартості виконаних робіт", - йдеться у розслідуванні.

Таким чином, це говорить про те, що дружина заступника начальника одеської податкової бере позику на 16,7 млн грн у компанії, з якою він судиться.

Дивіться також: Родина полковника ДПСУ Трофіменка за останні роки обросла майном на 13 млн грн, - ЗМІ. ФОТО