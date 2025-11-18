РУС
Новости Полиция пришла к Жернакову
Полиция пыталась доставить меня на ВСК "Власенко-Бужанского", - Жернаков. ВИДЕО

Председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков рассказал, что визит правоохранителей к нему домой связан с тем, что есть решение ВСК Власенко-Бужанского о его доставке на заседание комиссии.

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

Также в Фейсбуке Жернаков обнародовал видео с полицией.

"Которую (ВСК. - Ред.) создавали для того, чтобы разрушить независимость НАБУ и САП. Та же комиссия решила ко мне применить повод на заседание ВСК, для чего привлекла Нацполицию", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Политическая власть все больше размывает инструмент привлечения международников в конкурсные комиссии, - Жернаков

По словам Жернакова, полиция действовала адекватно, никто силой не рвался.

Глава фонда DEJURE отметил, что решение о его приводе на заседание ВСК является незаконным.

"Мандат, который им был предоставлен, касается расследования коррупции в органах правопорядка и в судебных органах, к которым я не принадлежу. Ни Общественный совет добропорядочности, который они пытаются очернить, и членов которого вызвали. Мы не принадлежим к органам суда, поэтому этот вызов является незаконным с их стороны", - пояснил Жернаков.

Он отметил, что его на заседание ВСК не доставили.

Читайте также: Судьи в определенной степени уже нашли себе "нового Портнова", - Жернаков

ВСК писала вызовы, им присылали ответ, что не могут этого сделать по ряду объективных причин.

Что предшествовало?

18 ноября председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков заявил, что к нему домой пытаются ворваться представители Нацполиции.

Читайте: После НАБУ и САП нужно спасать судебную реформу, ее начали возвращать во времена Януковича, - Жернаков

ВСК (466) Бужанский Максим (106) Жернаков Михаил (54)
От і відповідь чому Найвеличніший весь час за бугром. Треба провести зачистки - а він не при ділах. Як все плоско.
показать весь комментарий
18.11.2025 13:28 Ответить
тск не тцк шо боятися?!!
показать весь комментарий
18.11.2025 14:14 Ответить
Ніхто не боїться, тобі все пояснили.
Ти часом не бужанский по здібностям?
показать весь комментарий
18.11.2025 17:16 Ответить
Тут питання юридичне:
ТСК має право задіювати поліцію для вирішення питань приводу осіб на засідання ?
показать весь комментарий
18.11.2025 14:19 Ответить
Бужанський-гопнік з дніпропетровськоговського клану в ТСК.Це теж саме,що кончений наркоман керує реабілітаційним центром наркозалежних.
показать весь комментарий
18.11.2025 16:47 Ответить
Власенко ще той покруч. Нах хай іде разом з Бужанським.
показать весь комментарий
18.11.2025 17:01 Ответить
Великий юрист Власенко пішов по безпредєлу?
показать весь комментарий
18.11.2025 17:16 Ответить
 
 