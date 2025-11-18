Полиция пыталась доставить меня на ВСК "Власенко-Бужанского", - Жернаков. ВИДЕО

Председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков рассказал, что визит правоохранителей к нему домой связан с тем, что есть решение ВСК Власенко-Бужанского о его доставке на заседание комиссии.

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

Также в Фейсбуке Жернаков обнародовал видео с полицией.

"Которую (ВСК. - Ред.) создавали для того, чтобы разрушить независимость НАБУ и САП. Та же комиссия решила ко мне применить повод на заседание ВСК, для чего привлекла Нацполицию", - сказал он.

По словам Жернакова, полиция действовала адекватно, никто силой не рвался.

Глава фонда DEJURE отметил, что решение о его приводе на заседание ВСК является незаконным.

"Мандат, который им был предоставлен, касается расследования коррупции в органах правопорядка и в судебных органах, к которым я не принадлежу. Ни Общественный совет добропорядочности, который они пытаются очернить, и членов которого вызвали. Мы не принадлежим к органам суда, поэтому этот вызов является незаконным с их стороны", - пояснил Жернаков.

Он отметил, что его на заседание ВСК не доставили.

ВСК писала вызовы, им присылали ответ, что не могут этого сделать по ряду объективных причин.

Что предшествовало?

18 ноября председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков заявил, что к нему домой пытаются ворваться представители Нацполиции.

