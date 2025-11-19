Атакованы энергообъекты в 7 областях, - Минэнерго

Враг в очередной раз нанес массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, во всех пострадавших регионах продолжаются работы по ликвидации последствий масштабной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру.

Применены графики почасовых отключений

Для стабилизации ситуации в энергосистеме в отдельных регионах были применены аварийные отключения. На данный момент аварийные графики заменены на графики почасовых отключений. Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

"Во время выполнения восстановительных работ одна из ремонтных бригад в Днепропетровской области попала под обстрел. В результате удара ранены четыре работника, все они находятся в больнице", - говорится в сообщении.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.

Что предшествовало?

Как сообщалось, враг сейчас атакует ракетами и дронами. Наибольшая угроза для западных областей. В Бурштыне взрывы.

Тернополь и Бурштын под ракетной атакой, слышны взрывы. Есть угроза для Львова.

Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажки в Тернополе.

По последним данным, в Тернополе 9 погибших и более 20 раненых.

