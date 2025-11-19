РУС
По всей Украине объявляли тревогу: был запуск "Кинжалов" в сторону Тернопольщины (обновлено)

кинджал

По всей территории Украины после ночного комбинированного удара по Украине вновь объявляли воздушную тревогу. По состоянию на 11:07 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

МиГ-31К осуществил пуски

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область).
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - информируют Воздушные силы.

"Скоростные на севере Киевской области, в направлении Житомирской области", - добавили ВС.

"Курсом на Тернопольскую область", - уточнили Воздушные силы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали энергообъект в Черниговской области. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, враг атаковал ракетами и дронами. Наибольшая угроза для западных областей. В Бурштыне были взрывы.
  • Была угроза для Львова.
  • Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажки в Тернополе.
  • По последним данным, в Тернополе 10 погибших и более 20 раненых.

Читайте также: 3 человека, в том числе двое детей, пострадали в результате удара РФ по Ивано-Франковской области

Автор: 

Киевская область (4454) ракеты (3803) Воздушные силы (2794) Житомирская область (1453) Тернопольская область (775)
Топ комментарии
+11
Ось і підтвердження того що як потужний кудись їде в відразу починаються сильні ракетні удари, рано чи пізно цей твій договорняк з кремлем всплине і тобі кабзда.
показать весь комментарий
19.11.2025 11:01 Ответить
+10
Суки їбучи!
Ви дітей ще не добили, підари!
путяра казан давно тобі готовий- вода вже кипить, не затрумуйся сволота!
показать весь комментарий
19.11.2025 10:55 Ответить
+9
Секретар РНБО, президент ...катаються в турне
показать весь комментарий
19.11.2025 10:54 Ответить
Так, під час самого великого ракетного удару, коли президент, уряд, спікер мають бути з народом, головні посадові особи Верховний Головнокомандувач і секретар РНБО сховалися за кордоном. Накралися і відсиджуються, поки стихне хвиля ненависті народу? Та мабуть на цей раз вжзе не вийде. Бачите 73% кого ви навибирали?
показать весь комментарий
19.11.2025 11:18 Ответить
***, хто тобі в голову насрав?
показать весь комментарий
19.11.2025 11:54 Ответить
Це скрєпне "Руйнуй, вбивай, гвалтуй" чи вони кудись цілять (логістика, наприклад)?
показать весь комментарий
19.11.2025 10:54 Ответить
А що, ведмедчук тебе послав " інформацію з полів збирати" ?
показать весь комментарий
19.11.2025 11:17 Ответить
Ти ще не наздогнала корабель, Маша?
показать весь комментарий
19.11.2025 11:19 Ответить
Зелене кодло на чолі з Зеленським, ви всі виродки, нелюді не ліпше за кацапів. Грабуєтє залиту кров'ю невинних Україну. Горить у пеклі разом з кацапами.
показать весь комментарий
19.11.2025 11:21 Ответить
Так воно же виїхало в турне, і почалися удари, виродок зелений.
показать весь комментарий
19.11.2025 10:58 Ответить
Вони бережуть свого агента. Не дай Боже в зєлю якась ракета потрапить випадково. Краще бомбити коли воно поїде, щоб не було жодних ризиків.
показать весь комментарий
19.11.2025 11:20 Ответить
Сподіваюся там хоч шось типу петріоту є...
показать весь комментарий
19.11.2025 11:02 Ответить
Петріоти бубу прикривають, чекають його приїзду на кордоні, звичайно кацапи по своїм не б'ють, але можуть пристрелити помилково, тому на всяк випадок.
показать весь комментарий
19.11.2025 11:12 Ответить
Чувак, ви так топорно працюєте, що вуха лубянки у кожного такого " збирача інформації" з носів стирчать
показать весь комментарий
19.11.2025 11:19 Ответить
Ох, спалився. Блін, треба нову методичку попросити. Бо чувіхи с іспанськими айпішниками мене миттєво розшифровують. Ех, а так хотілося трохи грошенят підзаробити
показать весь комментарий
19.11.2025 11:34 Ответить
А ти черговим по бараку на вашій фермі прилаштуся. І бронь медведчук оформить
показать весь комментарий
19.11.2025 11:35 Ответить
А навіщо бронь??? Я ж в Ольгіно сиджу. У нас там у кожного своя шконка, дючка, дєла, чіфір, лєпіла реулярно перевіряє жучкі приходять, вєртухаї не злі. Нє жисть а маліна.
показать весь комментарий
19.11.2025 11:49 Ответить
Сьогоді сидиш, а завтра за профнепригодністтю спишуть на вдобрення чензозему в Україні.
Чув, ти не нейхтуй порадами, а то і днєвальним не пристроїшся..
показать весь комментарий
19.11.2025 11:51 Ответить
Так я минулого тижня с камандіровкі прієхал. Стажировку прахаділ в пасадках. А тапєріча, значіт, тута кантуюсь. Вот так і живьом. Ех, тяжела і нєказіста жисть в расєє спєцслужбіста
показать весь комментарий
19.11.2025 11:57 Ответить
Дурне , зазвичай , поїхало в турне ,
а тим часом кацапи цілодобово бʼють по
нашим
містах і селах ракетами , шахедами і кабами 😡
Вкотре запитую у Зе ,
де наші ракети ?
показать весь комментарий
19.11.2025 11:06 Ответить
в золотому унітазі миндича та зе
показать весь комментарий
19.11.2025 11:08 Ответить
Віслюк неголений щось мурчав про блекаут в мацкві?
показать весь комментарий
19.11.2025 11:16 Ответить
Скільки там ексПерди розраховували запаси ракет у кацапів? І скільки їх вже прилетіло з початку війни?
показать весь комментарий
19.11.2025 11:19 Ответить
Зате нам стріляти по московських аеропортах і ТЕЦ табу. Тобто, роблять з українців терпіл і підготовлюють до капітуляції. Мовляв, погоджуйтесь на капітуляцію і все припинеться
показать весь комментарий
19.11.2025 11:21 Ответить
Ти дурне? Та москалі будуть сидіти в гівні та без світла, але завжди готові знищити все навколо себе. Продовжувати бити військові об'єкти, підприємства ВПК, НПЗ та нафтотермінали
показать весь комментарий
19.11.2025 11:59 Ответить
Придурку кончений, рашисти будуть нехай 100 років сидять без світла в своєму гівні і хрюкають. Але без світла вони не зможуть ні військову промисловість розвивати ні економіку щоб платити найманцям, ні ракети будувати для обстрілів України. Чи ти просто гнида кацпська сильно переживаєш за рашистів і тут топиш що ніззя бити по рашистах а краще здатись їм на милість
показать весь комментарий
19.11.2025 12:03 Ответить
Кінчений ти, молокосос та диванний патріот! росія четвертий рік б'є енергетику України, і що? Ти, ідіоте, не уявляєш масштаби енергетичної інфраструктури підораши, тому Україна б'є наявними засобами саме в її болючі точки, які виробляють зброю та приносять кошти для війни.
показать весь комментарий
19.11.2025 13:29 Ответить
 
 