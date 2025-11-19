По всей Украине объявляли тревогу: был запуск "Кинжалов" в сторону Тернопольщины (обновлено)
По всей территории Украины после ночного комбинированного удара по Украине вновь объявляли воздушную тревогу. По состоянию на 11:07 объявлен отбой угрозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
МиГ-31К осуществил пуски
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область).
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - информируют Воздушные силы.
"Скоростные на севере Киевской области, в направлении Житомирской области", - добавили ВС.
"Курсом на Тернопольскую область", - уточнили Воздушные силы.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, враг атаковал ракетами и дронами. Наибольшая угроза для западных областей. В Бурштыне были взрывы.
- Была угроза для Львова.
- Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажки в Тернополе.
- По последним данным, в Тернополе 10 погибших и более 20 раненых.
Ви дітей ще не добили, підари!
путяра казан давно тобі готовий- вода вже кипить, не затрумуйся сволота!
Чув, ти не нейхтуй порадами, а то і днєвальним не пристроїшся..
а тим часом кацапи цілодобово бʼють по
нашим
містах і селах ракетами , шахедами і кабами 😡
Вкотре запитую у Зе ,
де наші ракети ?