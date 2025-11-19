По всей Украине объявляли тревогу: был запуск "Кинжалов" в сторону Тернопольщины (обновлено)

По всей территории Украины после ночного комбинированного удара по Украине вновь объявляли воздушную тревогу. По состоянию на 11:07 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

МиГ-31К осуществил пуски

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область).

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - информируют Воздушные силы.

"Скоростные на севере Киевской области, в направлении Житомирской области", - добавили ВС.

"Курсом на Тернопольскую область", - уточнили Воздушные силы.

Что предшествовало?

Как сообщалось, враг атаковал ракетами и дронами. Наибольшая угроза для западных областей. В Бурштыне были взрывы.

Была угроза для Львова.

Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажки в Тернополе.

По последним данным, в Тернополе 10 погибших и более 20 раненых.

