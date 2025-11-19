Британия отслеживает российское шпионское судно "Янтарь" у Шотландии, - SkyNews
Великобритания внимательно следит за российским шпионским судном "Янтарь", которое находится на границе британских вод на севере Шотландии.
Об этом заявил министр обороны Джон Гилли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на SkyNews.
По его словам, судно, разработанное для сбора разведданных и картографирования подводных кабелей, зашло в регион несколько недель назад. Для контроля за ним направили фрегат королевских ВМС и самолеты королевских воздушных сил.
Гилли отметил, что во время наблюдения "Янтарь" направлял лазеры на пилотов.
"Эти российские действия очень опасны, и это уже второй раз за этот год, когда это судно, "Янтарь", приходит в британские воды. Поэтому мой месседж России и Путину следующий: мы вас видим, мы знаем, что вы делаете, и если "Янтарь" двинется на юг на этой неделе - мы готовы", - сообщил он.
Провокации РФ на море
Напомним, что недавно российская дизель-электрическая подводная лодка Б-261 "Новороссийск" всплыла на северо-западе Франции.
14 октября российская подводная лодка вошла в Балтийское море через Большой Бельт.
