Трамп провел разговор с Си Цзиньпином, - Xinhua
Лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Об этом сообщило агентство Xinhua, передает Цензор.НЕТ.
По данным СМИ, она состоялась вечером, 24 ноября.
Встреча Трампа и Си Цзиньпина
30 октября 2025 года Дональд Трамп провел встречу с лидером Китая и заявил, что Соединенные Штаты готовы работать вместе с Пекином, чтобы достичь прогресса в мирном урегулировании.
Си Цзиньпин во время встречи с Трампом подчеркнул важность совместной работы для достижения стабильности и процветания в мире
Віталій #613985
24.11.2025 17:41
Ukrainian Tarot
24.11.2025 18:29
