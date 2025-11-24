РУС
Новости Разговор Трампа и Си Цзиньпина
Трамп провел разговор с Си Цзиньпином, - Xinhua

Трамп поговорил с Си Цзиньпином: что известно?

Лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Об этом сообщило агентство Xinhua, передает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, она состоялась вечером, 24 ноября.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина

30 октября 2025 года Дональд Трамп провел встречу с лидером Китая и заявил, что Соединенные Штаты готовы работать вместе с Пекином, чтобы достичь прогресса в мирном урегулировании.

Си Цзиньпин во время встречи с Трампом подчеркнул важность совместной работы для достижения стабильности и процветания в мире

Китай (3267) США (28368) Си Цзиньпин (350) Трамп Дональд (7126)
Дві мразини поспілкувалися....Усі у "захваті"...подзвонить тепер путлєру і кіму!! Щоб ви подохли!!
показать весь комментарий
24.11.2025 17:41 Ответить
Дід поміняв тайвань на відосики про малолітніх хвойд - нічого нового
показать весь комментарий
24.11.2025 18:29 Ответить
 
 