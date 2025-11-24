Трамп провів розмову із Сі Цзіньпіном: говорили, зокрема, про Україну (оновлено)
Лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову.
Про це повідомило агентство Xinhua, передає Цензор.НЕТ.
За даними ЗМІ, вона відбулася ввечері, 24 листопада.
Говорили про Україну
Агентство зазначає, що Трамп та Сі Цзіньпін обговорювали "кризу в Україні".
"Сі Цзіньпін наголосив, що Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподівається, що всі сторони продовжуватимуть зменшувати свої розбіжності та якомога швидше досягнуть справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди для вирішення "кризи" в її корені", - йдеться в повідомленні.
Інші заяви
Зазначається, що Сі Цзіньпін "уточнив принципову позицію Китаю щодо тайванського питання, наголосивши, що повернення Тайваню до складу Китаю є важливим компонентом післявоєнного міжнародного порядку".
Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна
30 жовтня 2025 року Дональд Трамп провів зустріч із лідером Китаю та заявив, що Сполучені Штати готові працювати разом з Пекіном, щоб досягти прогресу в мирному врегулюванні.
Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом наголосив на важливості спільної роботи для досягнення стабільності та процвітання у світі
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