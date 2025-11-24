Трамп провів розмову із Сі Цзіньпіном: говорили, зокрема, про Україну (оновлено)

Лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову.

Про це повідомило агентство Xinhua, передає Цензор.НЕТ.

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За даними ЗМІ, вона відбулася ввечері, 24 листопада.

Говорили про Україну

Агентство зазначає, що Трамп та Сі Цзіньпін обговорювали "кризу в Україні".

"Сі Цзіньпін наголосив, що Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподівається, що всі сторони продовжуватимуть зменшувати свої розбіжності та якомога швидше досягнуть справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди для вирішення "кризи" в її корені", - йдеться в повідомленні.

Інші заяви

Зазначається, що Сі Цзіньпін "уточнив принципову позицію Китаю щодо тайванського питання, наголосивши, що повернення Тайваню до складу Китаю є важливим компонентом післявоєнного міжнародного порядку".

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Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна

30 жовтня 2025 року Дональд Трамп провів зустріч із лідером Китаю та заявив, що Сполучені Штати готові працювати разом з Пекіном, щоб досягти прогресу в мирному врегулюванні.

Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом наголосив на важливості спільної роботи для досягнення стабільності та процвітання у світі

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