Если бы не Украина, танки РФ уже стояли бы в Польше. А мы еще обсуждаем, принимать ли ее в НАТО? - Каспаров

Каспаров критикует тех, кто боится принять Украину в НАТО

Российский оппозиционер Гарри Каспаров подчеркнул, что Украина - единственная сила, которая сдерживает российскую армию и не пускает ее дальше в Европу.

Об этом он заявил на форуме Halifax International Security Forum, передает Цензор.НЕТ.

Что сказал Каспаров?

"Вопрос вообще не в количестве оружия, которое у вас есть. Вопрос в том, готовы ли вы воевать и умирать. "У нас есть канадская бригада в Латвии". Но какой приказ у этой бригады? Если россияне пересекут границу, эта бригада будет стрелять? Мы знаем ответ: это будут недели переговоров", - отметил он.

Каспаров не понимает, как можно серьезно обсуждать "мирный план", созданный бизнес-партнером Дональда Трампа.

"Это риэлторская сделка, циничная схема обогащения семьи Трампа ценой продажи Украины", - считает политик.

Каспаров подчеркнул, что НАТО сегодня - фикция, его не существует.

"Единственная причина, по которой вы сидите здесь спокойно и устраиваете себе праздники, - это то, что Украина проливает кровь каждую минуту. Если бы не Украина, российские танки уже стояли бы в Польше. ... И мы еще обсуждаем, принимать ее в НАТО или нет?", - сказал он.

Также Каспаров подчеркнул, что российский диктатор Путин, глава КНР Си Цзиньпин и "все остальные диктаторы" аплодируют всему, что происходит.

"Только благодаря Украине Путин до сих пор не воплотил свою мечту о возрождении империи. Но если, не дай бог, Украину заставят согласиться на эту "сделку", то можно не сомневаться: Путин достигнет своего", - подытожил российский оппозиционер.

+11
Що він не так сказав?
27.11.2025 09:03 Ответить
27.11.2025 09:03 Ответить
+9
Гаррі Каспарову за здоровий глузд та позицію-респект...
27.11.2025 09:04 Ответить
27.11.2025 09:04 Ответить
+8
Каспаров завжди був проти цапорилих так що це не висери,а він сказав все правильно.
27.11.2025 09:07 Ответить
27.11.2025 09:07 Ответить
Нахрен нам висери кацапських ліберарастів?
27.11.2025 09:02 Ответить
27.11.2025 09:02 Ответить
Що він не так сказав?
27.11.2025 09:03 Ответить
27.11.2025 09:03 Ответить
Те що він підар.
27.11.2025 09:07 Ответить
27.11.2025 09:07 Ответить
Підари то ті, що всіх навколо підарами обзивають. Вимикають мозок, насираються собі повні штани і всі навколо для них підари. Якийсь Bogdan #603107 , наприклад
27.11.2025 09:15 Ответить
27.11.2025 09:15 Ответить
Долбайоб,підарами зсу усіх росіянців називає
27.11.2025 09:18 Ответить
27.11.2025 09:18 Ответить
а ти з якого боку до ЗСУ,балаболка?
27.11.2025 09:26 Ответить
27.11.2025 09:26 Ответить
Вау як мощно
27.11.2025 09:34 Ответить
27.11.2025 09:34 Ответить
гучна заява. маєте відеодокази чи просто по3.14здіти?
27.11.2025 09:15 Ответить
27.11.2025 09:15 Ответить
Тупа баба,"підари"-назва усіх кацапів.
27.11.2025 09:17 Ответить
27.11.2025 09:17 Ответить
якось бентежно. Ви так цікаво звертаєтеся - тупа баба. Це ваше імено чи як це розуміти?
27.11.2025 09:32 Ответить
27.11.2025 09:32 Ответить
те, що вони усі потім починають казати, що крим не бутерброд. Не існує рашистськіх АпАзиціАнераф
27.11.2025 09:19 Ответить
27.11.2025 09:19 Ответить
Вірити у расєйську опозицію це те саме що зробили 73% у 2019 році
27.11.2025 09:21 Ответить
27.11.2025 09:21 Ответить
а хто вас примушує їм вірити? але обзиватись не варто поспішати. Очевидно,що ви палітікай ні інтірісуєтєсь, або якщо цікавитесь - то нещодавно почали. Каспаров задовго до війни покинув рашку і на відміну від всяких навальних (особливотих що з українським корінням) завжди відстоював Україну
27.11.2025 09:36 Ответить
27.11.2025 09:36 Ответить
А шо не так?
27.11.2025 09:10 Ответить
27.11.2025 09:10 Ответить
Те що українці досі хороших москалів шукають
27.11.2025 09:15 Ответить
27.11.2025 09:15 Ответить
это кацапский бот, ему куратор так сказал говорить. Сказал :гадь на всех кто против пукина только пиши украинской
27.11.2025 09:24 Ответить
27.11.2025 09:24 Ответить
...заявив ще один підар з великобританії
27.11.2025 09:35 Ответить
27.11.2025 09:35 Ответить
ти на своєму бойовому дивані дуже непримиренний....чи ти десь з Мелітополя,на зміну тут заступив?
27.11.2025 09:22 Ответить
27.11.2025 09:22 Ответить
Принаймі мені розуму вистарчає не шукати харошіх руських.Бо їх не існує
27.11.2025 09:38 Ответить
27.11.2025 09:38 Ответить
Перепрошую, а скільки вам років?
Питання з мобілізацією не повязане.
27.11.2025 09:23 Ответить
27.11.2025 09:23 Ответить
Достатньо щоб не шукати в юрбі підарів харошіх руськіх
27.11.2025 09:37 Ответить
27.11.2025 09:37 Ответить
Гаррі Каспарову за здоровий глузд та позицію-респект...
27.11.2025 09:04 Ответить
27.11.2025 09:04 Ответить
Нарешті,одна людина відкрила очі цим патріотам про їх мирне життя.
27.11.2025 09:05 Ответить
27.11.2025 09:05 Ответить
єдина сила, яка стримує російську армію та не пускає її далі в Європу. Джерело: https://censor.net/ua/n3587255

Тому тут і йде війна "стільки,скільки буде потрібно". Вот нащо їм всім цім куколдам щось змінювати?!! А так "головний ворог ес" вже четвертий рік стачується. І всім це вигідно від Китаю до ЕС.
27.11.2025 09:07 Ответить
27.11.2025 09:07 Ответить
Каспаров завжди був проти цапорилих так що це не висери,а він сказав все правильно.
27.11.2025 09:07 Ответить
27.11.2025 09:07 Ответить
Все вірно, він ще з часів совка противник крємльовсько-комунякської шобли був.
27.11.2025 09:13 Ответить
27.11.2025 09:13 Ответить
Єдиний адекватний чоловік у Європі і США
27.11.2025 09:13 Ответить
27.11.2025 09:13 Ответить
Це мав би казати наш прнзидент, якщо б він не був меншовартісним вилупком, єдина місія якого - покривати кодло крадіїв-мародерів, порушуючи усі можливі закони України включно з Конституцією.
27.11.2025 09:14 Ответить
27.11.2025 09:14 Ответить
Ну пан гросмейстер трохи перебільшує. В Польщі танки не стояли б, а біля кордону Польщі вони стоять і зараз. Просто мудрі керманичі країн не допускають війни, тим більше затяжної з ресурсним ворогом, а для цього треба мати науковий потенціал, оборонно-промисловий комплекс, зброю та армію. Ось і вся мораль, нажаль...
27.11.2025 09:14 Ответить
27.11.2025 09:14 Ответить
під загрозою Путіна застосувати ЯЗ,танки зайшли б у Польшу запросто,тим більше що Войско Польскіє у перший же день дременуло б до Ла-Маншу і там,на березі моря,грізно співало б :Єщє Польска нє згінєла....
27.11.2025 09:29 Ответить
27.11.2025 09:29 Ответить
Ось виступ пана Гаррі Каспарова з титрами перекладаючими.
https://www.facebook.com/watch?v=1332786394785046 Каспаров з перекладом.
27.11.2025 09:16 Ответить
27.11.2025 09:16 Ответить
Якби в Україні не була б "корумпована" влада, то й такого жахіття не було б.
27.11.2025 09:21 Ответить
27.11.2025 09:21 Ответить
...починаючи від 1991 року
27.11.2025 09:38 Ответить
27.11.2025 09:38 Ответить
Добре, нічого не підписуємо, воюємо далі у якості м'ясного щита європи на їхні жалюгідні подачки. Чекаємо поки нас візьмуть у НАТО (але навіщо їм це?)
Нічого не переплутав?
27.11.2025 09:25 Ответить
27.11.2025 09:25 Ответить
Так , молодець Каспаров . Розіклав все чітко - по полицях . Розтрощив слабовольне і сцикливе НАТО в пух і прах . Але на жаль - його палка промова ні на що не вплине . НАТО продовжить - ховати голову в пісок . І замість рішучого і адекватного реагування на погрози кацапів , продовжить - молитися на те щоб ***** задовільнився лише Україною і на цьому заспокоївся .
Каспаров правильно сказав , що мовляв -- похеру вся ваша натівська зброя , і чхати на її кількість , якщо ви боїтеся навіть направити її в бік кацапії .
показать весь комментарий
27.11.2025 09:27 Ответить
27.11.2025 09:29 Ответить
27.11.2025 09:29 Ответить
Поаний висиуп Каспарова.

"Это лучшее шоу, о котором Путин не мог и мечтать.

Это не про то, сколько у вас оружия и боеприпасов.

Это про то, готовы ли вы воевать и умирать.

О, прекрасно, у вас есть канадская бригада в Латвии.

Какой приказ у этой бригады? Откроют ли они огонь, если россияне пересекут границу?

Мы знаем ответ. Вы будете совещаться, и на это уйдёт вечность.

Я не понимаю, как можно всерьёз обсуждать сделку, сочинённую бизнес-партнёром Трампа!?

Это риелторская сделка, чтобы обогатить семью Трампа и продать Украину!

Как можно всерьёз обсуждать, что Украина должна будет отдать укрепления, которые спасают Европу!?

Вы празднуете годовщину НАТО... НАТО слаба, НАТО не существует, это фейк, это просто четыре буквы: "н", "а", "т", "о".

Причина, по которой вы всё ещё сидите здесь и празднуете это в том, что Украина умирает каждую минуту. Это огромное самопожертвование!

Если бы Украине не стояла, российские танки уже были бы в Польше!

Вы все считали, что Украина сдастся. Вы предложили Зеленскому такси. А он сказал: мне не нужно такси, мне нужны боеприпасы.

Четыре года Украина воюет за всю Европу!

НАТО было создано для одной войны - не для Афганистана, не для Сирии - для одной войны: уберечь свободную Европу от российской агрессии.

Украина - единственная страна, которая воюет, а мы всё ещё обсуждаем: принимать их в НАТО или нет!?

Украина - единственная страна, которая воплощает предназначение НАТО!

И мы должны им всё. Нет, давайте ими пожертвуем!

Зеленский стоит перед таким выбором, я... даже не знаю, как объяснить это.

Как россиянин я тоже чувствую свою вину, поэтому я не могу советовать ему показать Трампу средний палец.

Сколько сенаторов у нас здесь? Вы собираетесь сказать Дональду Трампу, что он не должен это сделать!?

У вас 85 голосов, 85 - это более, чем 2/3 (неветируемое большинство, - прим.), так как этот законопроект всё ещё находится где-то под столом в Сенате и его всё ещё не приняли!?

Путин, Си Цзиньпин, остальные - они празднуют это!

А у России - северокорейцы, кубинцы, африканцы "волонтёры". И мы всё ещё говорим об эскалации!?

На нашей стороне всё - военная, политическая, экономическая сила, а мы всё ещё проигрываем войну.

Благодаря Украине Россия всё ещё не исполнила путинскую мечту о реставрации Российской Империи.

Но если, не дай бог, Украину вынудят пойти на эту сделку, то абсолютно ясно, что Путин реализует свою мечту.

А вы, ребята, следующие. Но вы не осмелитесь воевать".
27.11.2025 09:29 Ответить
27.11.2025 09:29 Ответить
"Каспаров наголосив, що НАТО сьогодні - фікція, його не існує".
Завдяки НАТО,і рос.опозиціонер в безпеці.
НАТО робить ще поправку на те,що рашка володіє могутньою ядерною зброєю.Якби не її наявність,то кремль розбомбили би вже давно.
Дивно,що шаховий геній цього не розуміє і поширює такі заявки.
27.11.2025 09:32 Ответить
27.11.2025 09:32 Ответить
 
 