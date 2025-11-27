Если бы не Украина, танки РФ уже стояли бы в Польше. А мы еще обсуждаем, принимать ли ее в НАТО? - Каспаров
Российский оппозиционер Гарри Каспаров подчеркнул, что Украина - единственная сила, которая сдерживает российскую армию и не пускает ее дальше в Европу.
Об этом он заявил на форуме Halifax International Security Forum, передает Цензор.НЕТ.
Что сказал Каспаров?
"Вопрос вообще не в количестве оружия, которое у вас есть. Вопрос в том, готовы ли вы воевать и умирать. "У нас есть канадская бригада в Латвии". Но какой приказ у этой бригады? Если россияне пересекут границу, эта бригада будет стрелять? Мы знаем ответ: это будут недели переговоров", - отметил он.
Каспаров не понимает, как можно серьезно обсуждать "мирный план", созданный бизнес-партнером Дональда Трампа.
"Это риэлторская сделка, циничная схема обогащения семьи Трампа ценой продажи Украины", - считает политик.
Каспаров подчеркнул, что НАТО сегодня - фикция, его не существует.
"Единственная причина, по которой вы сидите здесь спокойно и устраиваете себе праздники, - это то, что Украина проливает кровь каждую минуту. Если бы не Украина, российские танки уже стояли бы в Польше. ... И мы еще обсуждаем, принимать ее в НАТО или нет?", - сказал он.
Также Каспаров подчеркнул, что российский диктатор Путин, глава КНР Си Цзиньпин и "все остальные диктаторы" аплодируют всему, что происходит.
"Только благодаря Украине Путин до сих пор не воплотил свою мечту о возрождении империи. Но если, не дай бог, Украину заставят согласиться на эту "сделку", то можно не сомневаться: Путин достигнет своего", - подытожил российский оппозиционер.
Питання з мобілізацією не повязане.
Тому тут і йде війна "стільки,скільки буде потрібно". Вот нащо їм всім цім куколдам щось змінювати?!! А так "головний ворог ес" вже четвертий рік стачується. І всім це вигідно від Китаю до ЕС.
https://www.facebook.com/watch?v=1332786394785046 Каспаров з перекладом.
Нічого не переплутав?
Каспаров правильно сказав , що мовляв -- похеру вся ваша натівська зброя , і чхати на її кількість , якщо ви боїтеся навіть направити її в бік кацапії .
Завдяки НАТО,і рос.опозиціонер в безпеці.
НАТО робить ще поправку на те,що рашка володіє могутньою ядерною зброєю.Якби не її наявність,то кремль розбомбили би вже давно.
Дивно,що шаховий геній цього не розуміє і поширює такі заявки.