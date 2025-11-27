Если бы не Украина, танки РФ уже стояли бы в Польше. А мы еще обсуждаем, принимать ли ее в НАТО? - Каспаров

Российский оппозиционер Гарри Каспаров подчеркнул, что Украина - единственная сила, которая сдерживает российскую армию и не пускает ее дальше в Европу.

Об этом он заявил на форуме Halifax International Security Forum, передает Цензор.НЕТ.

Что сказал Каспаров?

"Вопрос вообще не в количестве оружия, которое у вас есть. Вопрос в том, готовы ли вы воевать и умирать. "У нас есть канадская бригада в Латвии". Но какой приказ у этой бригады? Если россияне пересекут границу, эта бригада будет стрелять? Мы знаем ответ: это будут недели переговоров", - отметил он.

Каспаров не понимает, как можно серьезно обсуждать "мирный план", созданный бизнес-партнером Дональда Трампа.

"Это риэлторская сделка, циничная схема обогащения семьи Трампа ценой продажи Украины", - считает политик.

Каспаров подчеркнул, что НАТО сегодня - фикция, его не существует.

"Единственная причина, по которой вы сидите здесь спокойно и устраиваете себе праздники, - это то, что Украина проливает кровь каждую минуту. Если бы не Украина, российские танки уже стояли бы в Польше. ... И мы еще обсуждаем, принимать ее в НАТО или нет?", - сказал он.

Также Каспаров подчеркнул, что российский диктатор Путин, глава КНР Си Цзиньпин и "все остальные диктаторы" аплодируют всему, что происходит.

"Только благодаря Украине Путин до сих пор не воплотил свою мечту о возрождении империи. Но если, не дай бог, Украину заставят согласиться на эту "сделку", то можно не сомневаться: Путин достигнет своего", - подытожил российский оппозиционер.

