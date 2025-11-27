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Якби не Україна, танки РФ вже стояли б у Польщі. А ми ще обговорюємо, чи брати її в НАТО? - Каспаров. ВIДЕО

Російський опозиціонер Гаррі Каспаров наголосив, що Україна - єдина сила, яка стримує російську армію та не пускає її далі в Європу.

Про це він заявив на форумі Halifax International Security Forum, передає Цензор.НЕТ.

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Що сказав Каспаров?

"Питання взагалі не в кількості зброї, яка у вас є. Питання в тому, чи готові ви воювати й помирати. "У нас є канадська бригада в Латвії". Але який наказ у цієї бригади? Якщо росіяни перетнуть кордон, ця бригада стрілятиме? Ми знаємо відповідь: це будуть тижні переговорів", - зазначив він.

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Каспаров не розуміє, як можна серйозно обговорювати "мирний план", створений бізнес-партнером Дональда Трампа.

"Це ріелторська угода, цинічна схема зі збагачення сім'ї Трампа ціною продажу України", - вважає політик.

Каспаров наголосив, що НАТО сьогодні - фікція, його не існує.

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"Єдина причина, з якої ви сидите тут спокійно та влаштовуєте собі свята, - це те, що Україна проливає кров щохвилини. Якби не Україна, російські танки вже стояли б у Польщі. ... І ми ще обговорюємо, брати її в НАТО чи ні?", - сказав він.

Також Каспаров наголосив, що російський диктатор Путін, глава КНР Сі Цзіньпін та "всі інші диктатор" аплодують усьому, що відбувається.

"Лише завдяки Україні Путін досі не втілив своєї мрії про відродження імперії. Але якщо, не дай боже, Україну змусять погодитися на цю "угоду", то можна не сумніватися: Путін досягне свого",  підсумував російський опозиціонер.

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Автор: 

Європа (2499) Каспаров Гаррі (23) росія (70371)
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Топ коментарі
+44
Що він не так сказав?
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27.11.2025 09:03 Відповісти
+30
Гаррі Каспарову за здоровий глузд та позицію-респект...
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27.11.2025 09:04 Відповісти
+29
Підари то ті, що всіх навколо підарами обзивають. Вимикають мозок, насираються собі повні штани і всі навколо для них підари. Якийсь Bogdan #603107 , наприклад
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27.11.2025 09:15 Відповісти
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Демократичні сили Росії у разі приходу до влади мають повернути Україні незаконно окупований Крим.

Таку думку висловив тринадцятий чемпіон світу з шахів, політичний діяч Гарі Каспаров.

2016 рік.

https://news-obozrevatel-com.cdn.ampproject.org/v/s/news.obozrevatel.com/politics/72916-chej-kryim-kasparov-prokommentiroval-goryachuyu-perepalku-muzhdabaeva-i-hodorkovskogo/amp.htm?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%3A%20%251%24s&aoh=17642303345100&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fnews.obozrevatel.com%2Fpolitics%2F72916-chej-kryim-kasparov-prokommentiroval-goryachuyu-perepalku-muzhdabaeva-i-hodorkovskogo.htm
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27.11.2025 10:03 Відповісти
тоді каци не виберуть дем. сили ніколи
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28.11.2025 01:23 Відповісти
Бачу, є суперечка, наскільки "хороший русскій" Каспаров.

Хоча, по факту, патріотом України (або навіть патріотом справедливості) є той, хто як мінімум, донатить на ЗСУ; а ще краще - сам волонтерить та допомогає ЗСУ.

Як Аркадій Бабченко.

Щось не чув, щоб допомагали, донатили такі, як Каспаров, Невзоров, Гудков, тощо. Хороші тексти, які вони пишуть - рано чи пізно закінчаться...
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27.11.2025 09:57 Відповісти
Нехай ліва рука не знає що робить права, а не робити з цього піар аби нажити відсоток...
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27.11.2025 10:03 Відповісти
Цікаво було б подивитись на морду літца Мура, коли він дізнається, що названі ним допомагають Україні не тільки словом. Не всі ж такі, як бабченко - знесе куряче яйце, а каже що страусине.
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27.11.2025 10:10 Відповісти
давай факти.
Бо ще раз напишу: "Щось не чув, щоб вони допомагали, донатили".
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27.11.2025 10:18 Відповісти
Ги-ги ... Тут не прийнято обслуговувати клієнтів, які ляпають просто так язичарами. Є в тебе6 факти, що Каспаров та Нєвзоров ні цента не дали Україні, приведи їх. (про Гудкова не знаю, ніколи ним не цікавився) Не я повинен щось там шукати, щоб заперечувати тобі.
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27.11.2025 10:52 Відповісти
та ні, просто-напросто всі, хто допомагає - публічно звітують. А особливо звітує той, хто залучає чужі гроші.
Названі ні разу не звітували.
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27.11.2025 11:04 Відповісти
Каспарова прмазати до гудкова? Ндааааа...
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27.11.2025 10:08 Відповісти
Уявляю, як совались (йорзалі на ізикє) дупами в кріслах пані та пани либерасти, які слухали виступ Каспарова.
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27.11.2025 10:06 Відповісти
О, ще є здраві люди на цій землі, молодець. Дякую за позицію
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27.11.2025 10:12 Відповісти
Так они её потому и не принимают, что она постоянно в зоне риска - бояться, что придётся вписываться. А так, как сейчас им комфортно - мощная помощь консультациями, призывами и негодованиями.
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27.11.2025 10:18 Відповісти
Потужная, но патриотичная бредятина. Правда, конечно, иная. Не консультациями, призывами и негодованиями, а оружием, млрд.баксов, самыми высокими технологиями из области космаса, гуманитаркой, спасением и содержанием млн. украинских беженцев. Без этого, один на один с РФ, Украина бы сдулаль ещё в апреле 2022года. Сразу после того, как закончились бы своё оружие и деньги.
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27.11.2025 11:39 Відповісти
Ну, тебе, как убежанцу, оттуда это так представляется. А здесь видим, что дают ровно столько, чтобы не упасть. И точно не столько, чтобы победить. Тем более гнилуха, что сами признают, что Украина - единственное препятствие для кацапов.
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27.11.2025 11:48 Відповісти
Ну претензии о невыполнении своих обязательств есть с обоих сторон. Как известно, воюют бедные. Это видно и на микроуровне(внутри самой Украины, когда богатые откупаются, покупают брони, инвалидности, уезжают из страны, а бедных бусифицируют), и на макроуровне (в масштабе стран) богатые страны Запада финансируют войну, бедное государство Украина предоставляет людей для войны т.к. больше она ничего предоствамить не может. Тут кто на кого учился, как говориться. И льются претензии друг на друга. Украинцы говорят- вы нам мало даёте. Европейцы говорят- у вас много уклонистов, мало набираете людей для фронта, призывной возраст слишком высокий и тд. Каждая сторона обвиняет друг друга в невыполнении своих обязательств в этом не официальном "договоре".
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27.11.2025 12:20 Відповісти
Они войну не потому финансируют, что учились. А потому что боятся всего: что Украина проиграет и Вова до них дотянется и, одновременно, боятся Вову своей помощью разозлить (туда стреляйте-туда не стреляйте, это не дадим, а вдруг вы этим выстрелите - позорище). Даже дроны у себя боятся сбивать. Вот такие друзья наши верные. Сами обосраные от страха уже 4 года, а нам уклонистами и призывным возрастом тычут.
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27.11.2025 12:35 Відповісти
Это нормально бояться огромную страну, обладающим таким ядерным потенциалом(официально номер 1 в мире по этому показателю). Это объяснимо и разумно. Украинцы из-за 10летней пропаганды "про ржавые ракеты" в количестве 200 штук, её не боялись. Глупейшая и фотальная ошибка. Поэтому и внешняя политика, риторика в СМИ, пропаганда была соответствующая. Всё привело к катастрофе. Отдельные умные люди в Украине понимали куда всё катится. Такие как Порошенко например, отсюда и "жму руку, обнимаю" и прочие тёмные договорники. Публично, конечно же, вёл себя по-другому, но в Кремле к этому относились с пониманием. То, что и нужно для Украины. Он пытался спасти Украину от полномасштабной войны и свернуть с такого пути в принципе. Пропетлять как то. А что потом? Потом, мудрый народ выбрал совершенно тупорылого человека в президенты. Который послал Путина сразу и не велял, как принято в политике мудрым и хитрым людям. Результат известен- катастрофа, которая ещё впереди.
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27.11.2025 12:53 Відповісти
Ти дегенерат, чи просто вдаєш такого?
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27.11.2025 13:39 Відповісти
Опасный ты тип, когда ты говоришь, буквально все кто тебя слушает начинает тупеть. Ибо более идиотского комментария, чем твоего, трудно себе представить.
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27.11.2025 13:45 Відповісти
ты писать мил человек, научись без ошибок. А то будущее твое, видится фотальным))
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28.11.2025 01:15 Відповісти
Это он к Путе обниматься лез после того, как наших в Дебальцево покрошили? Та ты капец какой проницательный. Кто-то сказал бы, что жадный жид мелко вилял хвостом перед Путиным из-за своих шкурных интересов в России, но тебя не проведёшь: это политическая мудрость была. А реформы? Мусорская, судебная, медицинская, о которых он пять лет с каждой крыши орал? Тоже мудрость - наслаждаемся.
Кого он войны спас? Не смеши. Нашёл пугало для Путина... Так тогда нас и Янкукович от войны спас и все по списку.
А в том, что он на выборах пролетел, он больше всех виноват. Задрал граждан своей жадностью и хитрожопостью. Вот и шарахнулись от него. Другое дело, что отодвинулись от кучи коричневого говна и влезли в зелёное.
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27.11.2025 16:58 Відповісти
А откуда он убежал???Не из Украины а из России и не убежал а его де-факто выперли с угрозами!И он в отличии от вас умник везде защищает Украину и не только в США а во всех западных Медия!Его вижу а вас нет!😉
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27.11.2025 15:16 Відповісти
Та ты шо? Вот прямо с угрозами выперли? И тебя, бедолагу, выперли? Капец как патриотизм бурлит из прекрасного далёка. Стопудово, ты там тоже во всех новостях отмечен.
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27.11.2025 16:42 Відповісти
як тільки б Україна сдалась, воювати з кацапами довелося б вже тобі
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28.11.2025 01:12 Відповісти
Та всім якось посрати, шо там обговорюють "хороші рузькі" (причому Каспаров ще досить нормальний серед них). Навіть якщо всі "хароші рузькі" хором проголосують за прийняття України до НАТО - це все до сраки.
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27.11.2025 10:22 Відповісти
У Каспарова мати азер, а батько єврей. Його справжнє прізвище Ванштейн. Він хороший, але не рузкий.
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27.11.2025 11:43 Відповісти
Це абсолютно не важливо. Серед рузьких (хороших і не дуже) таких більшість.
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27.11.2025 12:28 Відповісти
переплутав, мати вірменка
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27.11.2025 13:51 Відповісти
"Это лучшее шоу, о котором Путин не мог и мечтать.

Это не про то, сколько у вас оружия и боеприпасов.

Это про то, готовы ли вы воевать и умирать.

О, прекрасно, у вас есть канадская бригада в Латвии.

Какой приказ у этой бригады? Откроют ли они огонь, если россияне пересекут границу?

Мы знаем ответ. Вы будете совещаться, и на это уйдёт вечность.

Я не понимаю, как можно всерьёз обсуждать сделку, сочинённую бизнес-партнёром Трампа!?

Это риелторская сделка, чтобы обогатить семью Трампа и продать Украину!

Как можно всерьёз обсуждать, что Украина должна будет отдать укрепления, которые спасают Европу!?

Вы празднуете годовщину НАТО... НАТО слаба, НАТО не существует, это фейк, это просто четыре буквы: "н", "а", "т", "о".

Причина, по которой вы всё ещё сидите здесь и празднуете это в том, что Украина умирает каждую минуту. Это огромное самопожертвование!

Если бы Украине не стояла, российские танки уже были бы в Польше!

Вы все считали, что Украина сдастся. Вы предложили Зеленскому такси. А он сказал: мне не нужно такси, мне нужны боеприпасы.

Четыре года Украина воюет за всю Европу!

НАТО было создано для одной войны - не для Афганистана, не для Сирии - для одной войны: уберечь свободную Европу от российской агрессии.

Украина - единственная страна, которая воюет, а мы всё ещё обсуждаем: принимать их в НАТО или нет!?

Украина - единственная страна, которая воплощает предназначение НАТО!

И мы должны им всё. Нет, давайте ими пожертвуем!

Зеленский стоит перед таким выбором, я... даже не знаю, как объяснить это.

Как россиянин я тоже чувствую свою вину, поэтому я не могу советовать ему показать Трампу средний палец.

Сколько сенаторов у нас здесь? Вы собираетесь сказать Дональду Трампу, что он не должен это сделать!?

У вас 85 голосов, 85 - это более, чем 2/3 (неветируемое большинство, - прим.), так как этот законопроект всё ещё находится где-то под столом в Сенате и его всё ещё не приняли!?

Путин, Си Цзиньпин, остальные - они празднуют это!

А у России - северокорейцы, кубинцы, африканцы "волонтёры". И мы всё ещё говорим об эскалации!?

На нашей стороне всё - военная, политическая, экономическая сила, а мы всё ещё проигрываем войну.

Благодаря Украине Россия всё ещё не исполнила путинскую мечту о реставрации Российской Империи.

Но если, не дай бог, Украину вынудят пойти на эту сделку, то абсолютно ясно, что Путин реализует свою мечту.

А вы, ребята, следующие. Но вы не осмелитесь воевать".
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27.11.2025 10:33 Відповісти
хоч хтось сказав в голос те, що всі, ****, і так знають
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27.11.2025 10:43 Відповісти
Каспаров, Вы великий шахматист своего времени, но... Вы как тактик и стратег понимаете что РФ не будет на Ната . Не осилит. Какая Польша, какие прибалты? Расея съела то что в Ната вступила Швеция и фины , так что ваши заявления скорее обесценивают ваш стратегический рассчет, и Вы сами об этом знаете
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27.11.2025 10:55 Відповісти
Типова кремлівська методичка.
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27.11.2025 11:32 Відповісти
а что россия должна была сделать со швецией? открыть 2ой фронт. Они не идиоты. Всему свое время
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28.11.2025 01:18 Відповісти
какой умничка! спасибо тебе Гарри!!
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27.11.2025 12:07 Відповісти
Молодець, під кожним словом можна підписатися!
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27.11.2025 12:31 Відповісти
А Каспаров хороший русскый?? Ил площой?? Как я
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27.11.2025 12:32 Відповісти
Думаю, что всё говорит искренне, но нынешнее влияние этого полуеврея-полуармянина выросшего в Баку и живущего в США, в московии составляет доли процента, его мнением можно смело пренебречь
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27.11.2025 12:57 Відповісти
Да мама армянка папа еврей
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27.11.2025 15:19 Відповісти
С чего бы это??? Потому что ты так решил?Ты по методичке СС работаешь???По най признаку людей определяешь?Вот там тоже полукровок не жалели ,все%искали!
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27.11.2025 15:21 Відповісти
По национальному признаку!
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27.11.2025 15:48 Відповісти
Каспаров дав чітку розкладку, але на Заході це нікого не цікавить, бо страшно?
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27.11.2025 16:39 Відповісти
ЄС та США виявлять велику стурбовану занепокоєність словами Каспарова, якийсь угорський ***** скаже "що це ескалує конфлікт", можливо, його підтримає декілька набутилочних посіпак, та й поховають голови в пісок.
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27.11.2025 22:56 Відповісти
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