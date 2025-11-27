Якби не Україна, танки РФ вже стояли б у Польщі. А ми ще обговорюємо, чи брати її в НАТО? - Каспаров. ВIДЕО

Російський опозиціонер Гаррі Каспаров наголосив, що Україна - єдина сила, яка стримує російську армію та не пускає її далі в Європу.

Про це він заявив на форумі Halifax International Security Forum, передає Цензор.НЕТ.

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Що сказав Каспаров?

"Питання взагалі не в кількості зброї, яка у вас є. Питання в тому, чи готові ви воювати й помирати. "У нас є канадська бригада в Латвії". Але який наказ у цієї бригади? Якщо росіяни перетнуть кордон, ця бригада стрілятиме? Ми знаємо відповідь: це будуть тижні переговорів", - зазначив він.

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Каспаров не розуміє, як можна серйозно обговорювати "мирний план", створений бізнес-партнером Дональда Трампа.

"Це ріелторська угода, цинічна схема зі збагачення сім'ї Трампа ціною продажу України", - вважає політик.

Каспаров наголосив, що НАТО сьогодні - фікція, його не існує.

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"Єдина причина, з якої ви сидите тут спокійно та влаштовуєте собі свята, - це те, що Україна проливає кров щохвилини. Якби не Україна, російські танки вже стояли б у Польщі. ... І ми ще обговорюємо, брати її в НАТО чи ні?", - сказав він.

Також Каспаров наголосив, що російський диктатор Путін, глава КНР Сі Цзіньпін та "всі інші диктатор" аплодують усьому, що відбувається.

"Лише завдяки Україні Путін досі не втілив своєї мрії про відродження імперії. Але якщо, не дай боже, Україну змусять погодитися на цю "угоду", то можна не сумніватися: Путін досягне свого", підсумував російський опозиціонер.

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