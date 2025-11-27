Якби не Україна, танки РФ вже стояли б у Польщі. А ми ще обговорюємо, чи брати її в НАТО? - Каспаров. ВIДЕО
Російський опозиціонер Гаррі Каспаров наголосив, що Україна - єдина сила, яка стримує російську армію та не пускає її далі в Європу.
Про це він заявив на форумі Halifax International Security Forum, передає Цензор.НЕТ.
Що сказав Каспаров?
"Питання взагалі не в кількості зброї, яка у вас є. Питання в тому, чи готові ви воювати й помирати. "У нас є канадська бригада в Латвії". Але який наказ у цієї бригади? Якщо росіяни перетнуть кордон, ця бригада стрілятиме? Ми знаємо відповідь: це будуть тижні переговорів", - зазначив він.
Каспаров не розуміє, як можна серйозно обговорювати "мирний план", створений бізнес-партнером Дональда Трампа.
"Це ріелторська угода, цинічна схема зі збагачення сім'ї Трампа ціною продажу України", - вважає політик.
Каспаров наголосив, що НАТО сьогодні - фікція, його не існує.
"Єдина причина, з якої ви сидите тут спокійно та влаштовуєте собі свята, - це те, що Україна проливає кров щохвилини. Якби не Україна, російські танки вже стояли б у Польщі. ... І ми ще обговорюємо, брати її в НАТО чи ні?", - сказав він.
Також Каспаров наголосив, що російський диктатор Путін, глава КНР Сі Цзіньпін та "всі інші диктатор" аплодують усьому, що відбувається.
"Лише завдяки Україні Путін досі не втілив своєї мрії про відродження імперії. Але якщо, не дай боже, Україну змусять погодитися на цю "угоду", то можна не сумніватися: Путін досягне свого", підсумував російський опозиціонер.
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Таку думку висловив тринадцятий чемпіон світу з шахів, політичний діяч Гарі Каспаров.
2016 рік.
https://news-obozrevatel-com.cdn.ampproject.org/v/s/news.obozrevatel.com/politics/72916-chej-kryim-kasparov-prokommentiroval-goryachuyu-perepalku-muzhdabaeva-i-hodorkovskogo/amp.htm?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%3A%20%251%24s&aoh=17642303345100&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fnews.obozrevatel.com%2Fpolitics%2F72916-chej-kryim-kasparov-prokommentiroval-goryachuyu-perepalku-muzhdabaeva-i-hodorkovskogo.htm
Хоча, по факту, патріотом України (або навіть патріотом справедливості) є той, хто як мінімум, донатить на ЗСУ; а ще краще - сам волонтерить та допомогає ЗСУ.
Як Аркадій Бабченко.
Щось не чув, щоб допомагали, донатили такі, як Каспаров, Невзоров, Гудков, тощо. Хороші тексти, які вони пишуть - рано чи пізно закінчаться...
Бо ще раз напишу: "Щось не чув, щоб вони допомагали, донатили".
Названі ні разу не звітували.
Кого он войны спас? Не смеши. Нашёл пугало для Путина... Так тогда нас и Янкукович от войны спас и все по списку.
А в том, что он на выборах пролетел, он больше всех виноват. Задрал граждан своей жадностью и хитрожопостью. Вот и шарахнулись от него. Другое дело, что отодвинулись от кучи коричневого говна и влезли в зелёное.
Это не про то, сколько у вас оружия и боеприпасов.
Это про то, готовы ли вы воевать и умирать.
О, прекрасно, у вас есть канадская бригада в Латвии.
Какой приказ у этой бригады? Откроют ли они огонь, если россияне пересекут границу?
Мы знаем ответ. Вы будете совещаться, и на это уйдёт вечность.
Я не понимаю, как можно всерьёз обсуждать сделку, сочинённую бизнес-партнёром Трампа!?
Это риелторская сделка, чтобы обогатить семью Трампа и продать Украину!
Как можно всерьёз обсуждать, что Украина должна будет отдать укрепления, которые спасают Европу!?
Вы празднуете годовщину НАТО... НАТО слаба, НАТО не существует, это фейк, это просто четыре буквы: "н", "а", "т", "о".
Причина, по которой вы всё ещё сидите здесь и празднуете это в том, что Украина умирает каждую минуту. Это огромное самопожертвование!
Если бы Украине не стояла, российские танки уже были бы в Польше!
Вы все считали, что Украина сдастся. Вы предложили Зеленскому такси. А он сказал: мне не нужно такси, мне нужны боеприпасы.
Четыре года Украина воюет за всю Европу!
НАТО было создано для одной войны - не для Афганистана, не для Сирии - для одной войны: уберечь свободную Европу от российской агрессии.
Украина - единственная страна, которая воюет, а мы всё ещё обсуждаем: принимать их в НАТО или нет!?
Украина - единственная страна, которая воплощает предназначение НАТО!
И мы должны им всё. Нет, давайте ими пожертвуем!
Зеленский стоит перед таким выбором, я... даже не знаю, как объяснить это.
Как россиянин я тоже чувствую свою вину, поэтому я не могу советовать ему показать Трампу средний палец.
Сколько сенаторов у нас здесь? Вы собираетесь сказать Дональду Трампу, что он не должен это сделать!?
У вас 85 голосов, 85 - это более, чем 2/3 (неветируемое большинство, - прим.), так как этот законопроект всё ещё находится где-то под столом в Сенате и его всё ещё не приняли!?
Путин, Си Цзиньпин, остальные - они празднуют это!
А у России - северокорейцы, кубинцы, африканцы "волонтёры". И мы всё ещё говорим об эскалации!?
На нашей стороне всё - военная, политическая, экономическая сила, а мы всё ещё проигрываем войну.
Благодаря Украине Россия всё ещё не исполнила путинскую мечту о реставрации Российской Империи.
Но если, не дай бог, Украину вынудят пойти на эту сделку, то абсолютно ясно, что Путин реализует свою мечту.
А вы, ребята, следующие. Но вы не осмелитесь воевать".