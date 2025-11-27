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Если бы не Украина, танки РФ уже стояли бы в Польше. А мы еще обсуждаем, принимать ли ее в НАТО? - Каспаров. ВИДЕО

Российский оппозиционер Гарри Каспаров подчеркнул, что Украина - единственная сила, которая сдерживает российскую армию и не пускает ее дальше в Европу.

Об этом он заявил на форуме Halifax International Security Forum, передает Цензор.НЕТ.

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Что сказал Каспаров?

"Вопрос вообще не в количестве оружия, которое у вас есть. Вопрос в том, готовы ли вы воевать и умирать. "У нас есть канадская бригада в Латвии". Но какой приказ у этой бригады? Если россияне пересекут границу, эта бригада будет стрелять? Мы знаем ответ: это будут недели переговоров", - отметил он.

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Каспаров не понимает, как можно серьезно обсуждать "мирный план", созданный бизнес-партнером Дональда Трампа.

"Это риэлторская сделка, циничная схема обогащения семьи Трампа ценой продажи Украины", - считает политик.

Каспаров подчеркнул, что НАТО сегодня - фикция, его не существует.

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"Единственная причина, по которой вы сидите здесь спокойно и устраиваете себе праздники, - это то, что Украина проливает кровь каждую минуту. Если бы не Украина, российские танки уже стояли бы в Польше. ... И мы еще обсуждаем, принимать ее в НАТО или нет?", - сказал он.

Также Каспаров подчеркнул, что российский диктатор Путин, глава КНР Си Цзиньпин и "все остальные диктаторы" аплодируют всему, что происходит.

"Только благодаря Украине Путин до сих пор не воплотил свою мечту о возрождении империи. Но если, не дай бог, Украину заставят согласиться на эту "сделку", то можно не сомневаться: Путин достигнет своего", - подытожил российский оппозиционер.

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Автор: 

Европа (2439) Каспаров Гарри (72) россия (97856)
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Топ комментарии
+44
Що він не так сказав?
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27.11.2025 09:03 Ответить
+30
Гаррі Каспарову за здоровий глузд та позицію-респект...
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27.11.2025 09:04 Ответить
+29
Підари то ті, що всіх навколо підарами обзивають. Вимикають мозок, насираються собі повні штани і всі навколо для них підари. Якийсь Bogdan #603107 , наприклад
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27.11.2025 09:15 Ответить
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Страница 2 из 2
Демократичні сили Росії у разі приходу до влади мають повернути Україні незаконно окупований Крим.

Таку думку висловив тринадцятий чемпіон світу з шахів, політичний діяч Гарі Каспаров.

2016 рік.

https://news-obozrevatel-com.cdn.ampproject.org/v/s/news.obozrevatel.com/politics/72916-chej-kryim-kasparov-prokommentiroval-goryachuyu-perepalku-muzhdabaeva-i-hodorkovskogo/amp.htm?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%3A%20%251%24s&aoh=17642303345100&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fnews.obozrevatel.com%2Fpolitics%2F72916-chej-kryim-kasparov-prokommentiroval-goryachuyu-perepalku-muzhdabaeva-i-hodorkovskogo.htm
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27.11.2025 10:03 Ответить
тоді каци не виберуть дем. сили ніколи
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28.11.2025 01:23 Ответить
Бачу, є суперечка, наскільки "хороший русскій" Каспаров.

Хоча, по факту, патріотом України (або навіть патріотом справедливості) є той, хто як мінімум, донатить на ЗСУ; а ще краще - сам волонтерить та допомогає ЗСУ.

Як Аркадій Бабченко.

Щось не чув, щоб допомагали, донатили такі, як Каспаров, Невзоров, Гудков, тощо. Хороші тексти, які вони пишуть - рано чи пізно закінчаться...
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27.11.2025 09:57 Ответить
Нехай ліва рука не знає що робить права, а не робити з цього піар аби нажити відсоток...
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27.11.2025 10:03 Ответить
Цікаво було б подивитись на морду літца Мура, коли він дізнається, що названі ним допомагають Україні не тільки словом. Не всі ж такі, як бабченко - знесе куряче яйце, а каже що страусине.
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27.11.2025 10:10 Ответить
давай факти.
Бо ще раз напишу: "Щось не чув, щоб вони допомагали, донатили".
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27.11.2025 10:18 Ответить
Ги-ги ... Тут не прийнято обслуговувати клієнтів, які ляпають просто так язичарами. Є в тебе6 факти, що Каспаров та Нєвзоров ні цента не дали Україні, приведи їх. (про Гудкова не знаю, ніколи ним не цікавився) Не я повинен щось там шукати, щоб заперечувати тобі.
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27.11.2025 10:52 Ответить
та ні, просто-напросто всі, хто допомагає - публічно звітують. А особливо звітує той, хто залучає чужі гроші.
Названі ні разу не звітували.
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27.11.2025 11:04 Ответить
Каспарова прмазати до гудкова? Ндааааа...
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27.11.2025 10:08 Ответить
Уявляю, як совались (йорзалі на ізикє) дупами в кріслах пані та пани либерасти, які слухали виступ Каспарова.
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27.11.2025 10:06 Ответить
О, ще є здраві люди на цій землі, молодець. Дякую за позицію
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27.11.2025 10:12 Ответить
Так они её потому и не принимают, что она постоянно в зоне риска - бояться, что придётся вписываться. А так, как сейчас им комфортно - мощная помощь консультациями, призывами и негодованиями.
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27.11.2025 10:18 Ответить
Потужная, но патриотичная бредятина. Правда, конечно, иная. Не консультациями, призывами и негодованиями, а оружием, млрд.баксов, самыми высокими технологиями из области космаса, гуманитаркой, спасением и содержанием млн. украинских беженцев. Без этого, один на один с РФ, Украина бы сдулаль ещё в апреле 2022года. Сразу после того, как закончились бы своё оружие и деньги.
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27.11.2025 11:39 Ответить
Ну, тебе, как убежанцу, оттуда это так представляется. А здесь видим, что дают ровно столько, чтобы не упасть. И точно не столько, чтобы победить. Тем более гнилуха, что сами признают, что Украина - единственное препятствие для кацапов.
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27.11.2025 11:48 Ответить
Ну претензии о невыполнении своих обязательств есть с обоих сторон. Как известно, воюют бедные. Это видно и на микроуровне(внутри самой Украины, когда богатые откупаются, покупают брони, инвалидности, уезжают из страны, а бедных бусифицируют), и на макроуровне (в масштабе стран) богатые страны Запада финансируют войну, бедное государство Украина предоставляет людей для войны т.к. больше она ничего предоствамить не может. Тут кто на кого учился, как говориться. И льются претензии друг на друга. Украинцы говорят- вы нам мало даёте. Европейцы говорят- у вас много уклонистов, мало набираете людей для фронта, призывной возраст слишком высокий и тд. Каждая сторона обвиняет друг друга в невыполнении своих обязательств в этом не официальном "договоре".
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27.11.2025 12:20 Ответить
Они войну не потому финансируют, что учились. А потому что боятся всего: что Украина проиграет и Вова до них дотянется и, одновременно, боятся Вову своей помощью разозлить (туда стреляйте-туда не стреляйте, это не дадим, а вдруг вы этим выстрелите - позорище). Даже дроны у себя боятся сбивать. Вот такие друзья наши верные. Сами обосраные от страха уже 4 года, а нам уклонистами и призывным возрастом тычут.
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27.11.2025 12:35 Ответить
Это нормально бояться огромную страну, обладающим таким ядерным потенциалом(официально номер 1 в мире по этому показателю). Это объяснимо и разумно. Украинцы из-за 10летней пропаганды "про ржавые ракеты" в количестве 200 штук, её не боялись. Глупейшая и фотальная ошибка. Поэтому и внешняя политика, риторика в СМИ, пропаганда была соответствующая. Всё привело к катастрофе. Отдельные умные люди в Украине понимали куда всё катится. Такие как Порошенко например, отсюда и "жму руку, обнимаю" и прочие тёмные договорники. Публично, конечно же, вёл себя по-другому, но в Кремле к этому относились с пониманием. То, что и нужно для Украины. Он пытался спасти Украину от полномасштабной войны и свернуть с такого пути в принципе. Пропетлять как то. А что потом? Потом, мудрый народ выбрал совершенно тупорылого человека в президенты. Который послал Путина сразу и не велял, как принято в политике мудрым и хитрым людям. Результат известен- катастрофа, которая ещё впереди.
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27.11.2025 12:53 Ответить
Ти дегенерат, чи просто вдаєш такого?
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27.11.2025 13:39 Ответить
Опасный ты тип, когда ты говоришь, буквально все кто тебя слушает начинает тупеть. Ибо более идиотского комментария, чем твоего, трудно себе представить.
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27.11.2025 13:45 Ответить
ты писать мил человек, научись без ошибок. А то будущее твое, видится фотальным))
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28.11.2025 01:15 Ответить
Это он к Путе обниматься лез после того, как наших в Дебальцево покрошили? Та ты капец какой проницательный. Кто-то сказал бы, что жадный жид мелко вилял хвостом перед Путиным из-за своих шкурных интересов в России, но тебя не проведёшь: это политическая мудрость была. А реформы? Мусорская, судебная, медицинская, о которых он пять лет с каждой крыши орал? Тоже мудрость - наслаждаемся.
Кого он войны спас? Не смеши. Нашёл пугало для Путина... Так тогда нас и Янкукович от войны спас и все по списку.
А в том, что он на выборах пролетел, он больше всех виноват. Задрал граждан своей жадностью и хитрожопостью. Вот и шарахнулись от него. Другое дело, что отодвинулись от кучи коричневого говна и влезли в зелёное.
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27.11.2025 16:58 Ответить
А откуда он убежал???Не из Украины а из России и не убежал а его де-факто выперли с угрозами!И он в отличии от вас умник везде защищает Украину и не только в США а во всех западных Медия!Его вижу а вас нет!😉
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27.11.2025 15:16 Ответить
Та ты шо? Вот прямо с угрозами выперли? И тебя, бедолагу, выперли? Капец как патриотизм бурлит из прекрасного далёка. Стопудово, ты там тоже во всех новостях отмечен.
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27.11.2025 16:42 Ответить
як тільки б Україна сдалась, воювати з кацапами довелося б вже тобі
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28.11.2025 01:12 Ответить
Та всім якось посрати, шо там обговорюють "хороші рузькі" (причому Каспаров ще досить нормальний серед них). Навіть якщо всі "хароші рузькі" хором проголосують за прийняття України до НАТО - це все до сраки.
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27.11.2025 10:22 Ответить
У Каспарова мати азер, а батько єврей. Його справжнє прізвище Ванштейн. Він хороший, але не рузкий.
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27.11.2025 11:43 Ответить
Це абсолютно не важливо. Серед рузьких (хороших і не дуже) таких більшість.
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27.11.2025 12:28 Ответить
переплутав, мати вірменка
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27.11.2025 13:51 Ответить
"Это лучшее шоу, о котором Путин не мог и мечтать.

Это не про то, сколько у вас оружия и боеприпасов.

Это про то, готовы ли вы воевать и умирать.

О, прекрасно, у вас есть канадская бригада в Латвии.

Какой приказ у этой бригады? Откроют ли они огонь, если россияне пересекут границу?

Мы знаем ответ. Вы будете совещаться, и на это уйдёт вечность.

Я не понимаю, как можно всерьёз обсуждать сделку, сочинённую бизнес-партнёром Трампа!?

Это риелторская сделка, чтобы обогатить семью Трампа и продать Украину!

Как можно всерьёз обсуждать, что Украина должна будет отдать укрепления, которые спасают Европу!?

Вы празднуете годовщину НАТО... НАТО слаба, НАТО не существует, это фейк, это просто четыре буквы: "н", "а", "т", "о".

Причина, по которой вы всё ещё сидите здесь и празднуете это в том, что Украина умирает каждую минуту. Это огромное самопожертвование!

Если бы Украине не стояла, российские танки уже были бы в Польше!

Вы все считали, что Украина сдастся. Вы предложили Зеленскому такси. А он сказал: мне не нужно такси, мне нужны боеприпасы.

Четыре года Украина воюет за всю Европу!

НАТО было создано для одной войны - не для Афганистана, не для Сирии - для одной войны: уберечь свободную Европу от российской агрессии.

Украина - единственная страна, которая воюет, а мы всё ещё обсуждаем: принимать их в НАТО или нет!?

Украина - единственная страна, которая воплощает предназначение НАТО!

И мы должны им всё. Нет, давайте ими пожертвуем!

Зеленский стоит перед таким выбором, я... даже не знаю, как объяснить это.

Как россиянин я тоже чувствую свою вину, поэтому я не могу советовать ему показать Трампу средний палец.

Сколько сенаторов у нас здесь? Вы собираетесь сказать Дональду Трампу, что он не должен это сделать!?

У вас 85 голосов, 85 - это более, чем 2/3 (неветируемое большинство, - прим.), так как этот законопроект всё ещё находится где-то под столом в Сенате и его всё ещё не приняли!?

Путин, Си Цзиньпин, остальные - они празднуют это!

А у России - северокорейцы, кубинцы, африканцы "волонтёры". И мы всё ещё говорим об эскалации!?

На нашей стороне всё - военная, политическая, экономическая сила, а мы всё ещё проигрываем войну.

Благодаря Украине Россия всё ещё не исполнила путинскую мечту о реставрации Российской Империи.

Но если, не дай бог, Украину вынудят пойти на эту сделку, то абсолютно ясно, что Путин реализует свою мечту.

А вы, ребята, следующие. Но вы не осмелитесь воевать".
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27.11.2025 10:33 Ответить
хоч хтось сказав в голос те, що всі, ****, і так знають
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27.11.2025 10:43 Ответить
Каспаров, Вы великий шахматист своего времени, но... Вы как тактик и стратег понимаете что РФ не будет на Ната . Не осилит. Какая Польша, какие прибалты? Расея съела то что в Ната вступила Швеция и фины , так что ваши заявления скорее обесценивают ваш стратегический рассчет, и Вы сами об этом знаете
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27.11.2025 10:55 Ответить
Типова кремлівська методичка.
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27.11.2025 11:32 Ответить
а что россия должна была сделать со швецией? открыть 2ой фронт. Они не идиоты. Всему свое время
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28.11.2025 01:18 Ответить
какой умничка! спасибо тебе Гарри!!
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27.11.2025 12:07 Ответить
Молодець, під кожним словом можна підписатися!
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27.11.2025 12:31 Ответить
А Каспаров хороший русскый?? Ил площой?? Как я
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27.11.2025 12:32 Ответить
Думаю, что всё говорит искренне, но нынешнее влияние этого полуеврея-полуармянина выросшего в Баку и живущего в США, в московии составляет доли процента, его мнением можно смело пренебречь
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27.11.2025 12:57 Ответить
Да мама армянка папа еврей
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27.11.2025 15:19 Ответить
С чего бы это??? Потому что ты так решил?Ты по методичке СС работаешь???По най признаку людей определяешь?Вот там тоже полукровок не жалели ,все%искали!
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27.11.2025 15:21 Ответить
По национальному признаку!
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27.11.2025 15:48 Ответить
Каспаров дав чітку розкладку, але на Заході це нікого не цікавить, бо страшно?
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27.11.2025 16:39 Ответить
ЄС та США виявлять велику стурбовану занепокоєність словами Каспарова, якийсь угорський ***** скаже "що це ескалує конфлікт", можливо, його підтримає декілька набутилочних посіпак, та й поховають голови в пісок.
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27.11.2025 22:56 Ответить
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