Если бы не Украина, танки РФ уже стояли бы в Польше. А мы еще обсуждаем, принимать ли ее в НАТО? - Каспаров. ВИДЕО
Российский оппозиционер Гарри Каспаров подчеркнул, что Украина - единственная сила, которая сдерживает российскую армию и не пускает ее дальше в Европу.
Об этом он заявил на форуме Halifax International Security Forum, передает Цензор.НЕТ.
Что сказал Каспаров?
"Вопрос вообще не в количестве оружия, которое у вас есть. Вопрос в том, готовы ли вы воевать и умирать. "У нас есть канадская бригада в Латвии". Но какой приказ у этой бригады? Если россияне пересекут границу, эта бригада будет стрелять? Мы знаем ответ: это будут недели переговоров", - отметил он.
Каспаров не понимает, как можно серьезно обсуждать "мирный план", созданный бизнес-партнером Дональда Трампа.
"Это риэлторская сделка, циничная схема обогащения семьи Трампа ценой продажи Украины", - считает политик.
Каспаров подчеркнул, что НАТО сегодня - фикция, его не существует.
"Единственная причина, по которой вы сидите здесь спокойно и устраиваете себе праздники, - это то, что Украина проливает кровь каждую минуту. Если бы не Украина, российские танки уже стояли бы в Польше. ... И мы еще обсуждаем, принимать ее в НАТО или нет?", - сказал он.
Также Каспаров подчеркнул, что российский диктатор Путин, глава КНР Си Цзиньпин и "все остальные диктаторы" аплодируют всему, что происходит.
"Только благодаря Украине Путин до сих пор не воплотил свою мечту о возрождении империи. Но если, не дай бог, Украину заставят согласиться на эту "сделку", то можно не сомневаться: Путин достигнет своего", - подытожил российский оппозиционер.
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Таку думку висловив тринадцятий чемпіон світу з шахів, політичний діяч Гарі Каспаров.
2016 рік.
https://news-obozrevatel-com.cdn.ampproject.org/v/s/news.obozrevatel.com/politics/72916-chej-kryim-kasparov-prokommentiroval-goryachuyu-perepalku-muzhdabaeva-i-hodorkovskogo/amp.htm?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%3A%20%251%24s&aoh=17642303345100&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fnews.obozrevatel.com%2Fpolitics%2F72916-chej-kryim-kasparov-prokommentiroval-goryachuyu-perepalku-muzhdabaeva-i-hodorkovskogo.htm
Хоча, по факту, патріотом України (або навіть патріотом справедливості) є той, хто як мінімум, донатить на ЗСУ; а ще краще - сам волонтерить та допомогає ЗСУ.
Як Аркадій Бабченко.
Щось не чув, щоб допомагали, донатили такі, як Каспаров, Невзоров, Гудков, тощо. Хороші тексти, які вони пишуть - рано чи пізно закінчаться...
Бо ще раз напишу: "Щось не чув, щоб вони допомагали, донатили".
Названі ні разу не звітували.
Кого он войны спас? Не смеши. Нашёл пугало для Путина... Так тогда нас и Янкукович от войны спас и все по списку.
А в том, что он на выборах пролетел, он больше всех виноват. Задрал граждан своей жадностью и хитрожопостью. Вот и шарахнулись от него. Другое дело, что отодвинулись от кучи коричневого говна и влезли в зелёное.
Это не про то, сколько у вас оружия и боеприпасов.
Это про то, готовы ли вы воевать и умирать.
О, прекрасно, у вас есть канадская бригада в Латвии.
Какой приказ у этой бригады? Откроют ли они огонь, если россияне пересекут границу?
Мы знаем ответ. Вы будете совещаться, и на это уйдёт вечность.
Я не понимаю, как можно всерьёз обсуждать сделку, сочинённую бизнес-партнёром Трампа!?
Это риелторская сделка, чтобы обогатить семью Трампа и продать Украину!
Как можно всерьёз обсуждать, что Украина должна будет отдать укрепления, которые спасают Европу!?
Вы празднуете годовщину НАТО... НАТО слаба, НАТО не существует, это фейк, это просто четыре буквы: "н", "а", "т", "о".
Причина, по которой вы всё ещё сидите здесь и празднуете это в том, что Украина умирает каждую минуту. Это огромное самопожертвование!
Если бы Украине не стояла, российские танки уже были бы в Польше!
Вы все считали, что Украина сдастся. Вы предложили Зеленскому такси. А он сказал: мне не нужно такси, мне нужны боеприпасы.
Четыре года Украина воюет за всю Европу!
НАТО было создано для одной войны - не для Афганистана, не для Сирии - для одной войны: уберечь свободную Европу от российской агрессии.
Украина - единственная страна, которая воюет, а мы всё ещё обсуждаем: принимать их в НАТО или нет!?
Украина - единственная страна, которая воплощает предназначение НАТО!
И мы должны им всё. Нет, давайте ими пожертвуем!
Зеленский стоит перед таким выбором, я... даже не знаю, как объяснить это.
Как россиянин я тоже чувствую свою вину, поэтому я не могу советовать ему показать Трампу средний палец.
Сколько сенаторов у нас здесь? Вы собираетесь сказать Дональду Трампу, что он не должен это сделать!?
У вас 85 голосов, 85 - это более, чем 2/3 (неветируемое большинство, - прим.), так как этот законопроект всё ещё находится где-то под столом в Сенате и его всё ещё не приняли!?
Путин, Си Цзиньпин, остальные - они празднуют это!
А у России - северокорейцы, кубинцы, африканцы "волонтёры". И мы всё ещё говорим об эскалации!?
На нашей стороне всё - военная, политическая, экономическая сила, а мы всё ещё проигрываем войну.
Благодаря Украине Россия всё ещё не исполнила путинскую мечту о реставрации Российской Империи.
Но если, не дай бог, Украину вынудят пойти на эту сделку, то абсолютно ясно, что Путин реализует свою мечту.
А вы, ребята, следующие. Но вы не осмелитесь воевать".