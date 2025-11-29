Рашисты нанесли удар по Пологовскому району: ранен 4-летний мальчик
Днем 29 ноября войска РФ обстреляли Пологовский район Запорожской области. Ранен 4-летний ребенок.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Ребенка госпитализируют в Запорожье
Как отмечается, в результате атаки мальчик получил ранения. Для оказания помощи и транспортировки ребенка в Запорожье в поселок направлена бригада парамедиков.
Более подробная информация о состоянии ребенка и последствиях вражеского обстрела пока не известна.
Ночной массированный обстрел
В ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевской области и Харьковщине.
Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы - зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.
Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы - россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами. Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль