Рашисты нанесли удар по Пологовскому району: ранен 4-летний мальчик

Днем 29 ноября войска РФ обстреляли Пологовский район Запорожской области. Ранен 4-летний ребенок.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Ребенка госпитализируют в Запорожье

Как отмечается, в результате атаки мальчик получил ранения. Для оказания помощи и транспортировки ребенка в Запорожье в поселок направлена бригада парамедиков.

Более подробная информация о состоянии ребенка и последствиях вражеского обстрела пока не известна.

Ночной массированный обстрел

В ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевской области и Харьковщине.

Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы - зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.

Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы - россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами. Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.

