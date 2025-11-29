Рашисти вдарили по Пологівському району: поранено 4-річного хлопчика
Вдень 29 листопада війська РФ обстріляли Пологівський район Запорізької області. Поранено 4-річну дитину.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Дитину госпіталізують до Запоріжжя
Як зазначається, внаслідок атаки хлопчик зазнав поранень. Для надання допомоги і транспортування дитини до Запоріжжя в селище направлено бригаду парамедиків.
Більше інформації про стан дитини та наслідки ворожого обстрілу наразі не відомо.
Нічний масований обстріл
У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.
Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.
Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи — росіяни вдарили керованими авіабомбами.Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.
Автор: Ірина Дашківська
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