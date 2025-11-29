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Новини Діти - жертви війни
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Рашисти вдарили по Пологівському району: поранено 4-річного хлопчика

Через обстріл рф поранено дитину

Вдень 29 листопада війська РФ обстріляли Пологівський район Запорізької області. Поранено 4-річну дитину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Дитину госпіталізують до Запоріжжя

Як зазначається, внаслідок атаки хлопчик зазнав поранень. Для надання допомоги і транспортування дитини до Запоріжжя в селище направлено бригаду парамедиків.

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Більше інформації про стан дитини та наслідки ворожого обстрілу наразі не відомо.

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Нічний масований обстріл

У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.

Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи — росіяни вдарили керованими авіабомбами.Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.

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Автор: Ірина Дашківська

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діти (5588) обстріл (34445) Запорізька область (4966) Пологівський район (425)
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