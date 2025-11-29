Часть Киева осталась без тепла после ночного вражеского обстрела, - КГВА

Часть потребителей Киева временно остаются без теплоснабжения из-за ночного обстрела столицы войсками РФ.

Где нет отопления?

Где нет отопления?

Как отмечается, в настоящее время теплоснабжение не осуществляется для части потребителей в Оболонском, Шевченковском, Подольском, Соломенском и Святошинском районах.

"Коммунальные службы города сейчас работают на местах: устраняют последствия атаки и вернут тепло в дома сразу после ликвидации", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Киеве и 5 областях: обесточены более 600 тыс. потребителей.

Ночной массированный обстрел

В ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевщине и Харьковщине.

Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы - зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.

Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы — россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами. Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.

