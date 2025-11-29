Частина Києва залишилася без тепла після нічного ворожого обстрілу, - КМВА

Частина споживачів Києва тимчасово залишаються без теплопостачання через нічний обстріл столиці військами РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

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Де немає опалення?

Як зазначається, наразі постачання тепла не здійснюється для частини споживачів в Оболонському, Шевченківському, Подільському, Соломʼянському та Святошинському районах.

"Комунальні служби міста зараз працюють на місцях: усувають наслідки атаки й повернуть тепло в будинки одразу після ліквідації", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Києві та 5 областях: знеструмлено понад 600 тис. споживачів.

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Нічний масований обстріл

У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.

Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи — росіяни вдарили керованими авіабомбами.Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.

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