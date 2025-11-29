Частина Києва залишилася без тепла після нічного ворожого обстрілу, - КМВА
Частина споживачів Києва тимчасово залишаються без теплопостачання через нічний обстріл столиці військами РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.
Де немає опалення?
Як зазначається, наразі постачання тепла не здійснюється для частини споживачів в Оболонському, Шевченківському, Подільському, Соломʼянському та Святошинському районах.
"Комунальні служби міста зараз працюють на місцях: усувають наслідки атаки й повернуть тепло в будинки одразу після ліквідації", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Києві та 5 областях: знеструмлено понад 600 тис. споживачів.
Нічний масований обстріл
У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.
Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.
Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи — росіяни вдарили керованими авіабомбами.Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.
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Ще скажіть - дітям в лікарнях, військовим у шпиталях стане тепліше. Бо все це - на правому березі Києва.