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Новини Ракетна атака на Київ
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Частина Києва залишилася без тепла після нічного ворожого обстрілу, - КМВА

батарея,опалення

Частина споживачів Києва тимчасово залишаються без теплопостачання через нічний обстріл столиці військами РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

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Де немає опалення?

Як зазначається, наразі постачання тепла не здійснюється для частини споживачів в Оболонському, Шевченківському, Подільському, Соломʼянському та Святошинському районах.

"Комунальні служби міста зараз працюють на місцях: усувають наслідки атаки й повернуть тепло в будинки одразу після ліквідації", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Києві та 5 областях: знеструмлено понад 600 тис. споживачів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга про нічний обстріл: Росія продовжує реалізовувати свій "військовий план", що складається з двох пунктів: вбивати і руйнувати

Нічний масований обстріл

У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.

Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи — росіяни вдарили керованими авіабомбами.Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака на Київщину: зруйновані багатоповерхівки, дві людини постраждали (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Може киянам стане тепліше від думки що в цей час Україна качає через нафтопровід ''дружба'' рашистську нафту Орбану
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29.11.2025 16:13 Відповісти
Тупо.

Ще скажіть - дітям в лікарнях, військовим у шпиталях стане тепліше. Бо все це - на правому березі Києва.
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29.11.2025 16:17 Відповісти
На Позняках норм...
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29.11.2025 16:49 Відповісти
Та й в мене на старій дарниці супер норм. Колись поміняла вікна й засклила ще балкони..тепер, якщо не відчинити балкони - можна подохнути від спеки..
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29.11.2025 17:05 Відповісти
Jak spaty v tepli? Zrobyty baldahin + gumova grilka, obgornuta svetrom. Teplo do 15 godyn.
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29.11.2025 16:46 Відповісти
Краще - берете кішку..обіймаєте - тепло, доки кішка не здрисне..
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29.11.2025 17:06 Відповісти
Three Dog Night - to ideja z Australii, spaty v kompanii 3 sobak. Poklasty sobak z 3 storin.
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29.11.2025 18:01 Відповісти
 
 