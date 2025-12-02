Трамп срочно созывает совещание относительно Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером проведет совещание в Белом доме, посвященное дальнейшим шагам Вашингтона в отношении Венесуэлы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в последние месяцы американская администрация усилила давление на режим в Каракасе.
Кто примет участие в совещании
По информации CNN, на встречу приглашены ключевые чиновники администрации. Среди них — министр обороны Пит Хэгсет, госсекретарь Марко Рубио, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и руководительница аппарата Белого дома Сьюзи Уэйлз.
Заседание должно состояться в 17:00 по восточному времени в Овальном кабинете, что соответствует полуночи по Киеву.
Предпосылки и возможные сценарии
В середине ноября США начали масштабную военную операцию у Венесуэлы под предлогом борьбы с наркотрафиком. Это сопровождалось развертыванием значительных сил, включая авианосную ударную группу.
Предварительные обсуждения в Белом доме и активность военного флота вызвали предположения о потенциальной интервенции.
Недавно мы писали, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности покинуть пост, но только через 18 месяцев. Белый дом требует его немедленной отставки.
- Мадуро связывают с разветвленной сетью торговли наркотиками в венесуэльских вооруженных силах — "Картелем солнц" (Cartel de los Soles). Он занимается контрабандой наркотиков в США и Европу.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон намерен включить этот картель в список террористических организаций.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ми проти війни але буде така запекла боротьба за мир що каменя на камені не залишиться 😀
Ну а потім вже можно буде законно встати у чергу за Нобелєвською премією миру. А до кінця каденції ще можно встигнути отримати і другу премію миру (ну, це як двічі герой совєцького союзу), і нарешті втерти носа обамі.
"Пусть они тебя задавят, сами вылечат потом" - Григорий Остер
(підозрюю, прізвище отримав на честь сонного баварського містечка)
У 2024 році Сполучені Штати були напрямком 75,9% від загального обсягу експорту Канади і джерелом 62,2% від загального обсягу імпорту Канади.
Канада простягається від Атлантичного океану на сході до Тихого океану на заході. Найдальша відстань зі сходу на захід становить 5 514 км. Найдальша відстань з півночі на південь становить 4 634 км.
По факту, північ Канади досить безлюдна.
В основному, канадці проживать вздовж кордону з США і кілометрів з 500 на північ.
Тому і торгувати з США, до яких 200-300 км, набагато легше, ніж щось отримувати з великих канадських міст до яких тисячі кілометрів.
Найбільші канадські міста також розташовані поруч з кордоном США. Торонто - 56км, Монреаль - 48км, Ванкувер - 41км.