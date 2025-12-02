РУС
Новости Отношения Венесуэлы и США
3 097 30

Трамп срочно созывает совещание относительно Венесуэлы

Трамп созывает совещание по вопросу Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером проведет совещание в Белом доме, посвященное дальнейшим шагам Вашингтона в отношении Венесуэлы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в последние месяцы американская администрация усилила давление на режим в Каракасе.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кто примет участие в совещании

По информации CNN, на встречу приглашены ключевые чиновники администрации. Среди них — министр обороны Пит Хэгсет, госсекретарь Марко Рубио, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и руководительница аппарата Белого дома Сьюзи Уэйлз.

Заседание должно состояться в 17:00 по восточному времени в Овальном кабинете, что соответствует полуночи по Киеву.

Читайте также: Пентагон перебросил дополнительные ударные дроны поближе к Венесуэле

Предпосылки и возможные сценарии

В середине ноября США начали масштабную военную операцию у Венесуэлы под предлогом борьбы с наркотрафиком. Это сопровождалось развертыванием значительных сил, включая авианосную ударную группу.

Предварительные обсуждения в Белом доме и активность военного флота вызвали предположения о потенциальной интервенции.

Недавно мы писали, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности покинуть пост, но только через 18 месяцев. Белый дом требует его немедленной отставки.

  • Мадуро связывают с разветвленной сетью торговли наркотиками в венесуэльских вооруженных силах — "Картелем солнц" (Cartel de los Soles). Он занимается контрабандой наркотиков в США и Европу.
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон намерен включить этот картель в список террористических организаций.

Читайте также: "Воздушное пространство над Венесуэлой полностью закрыто", — Трамп

Автор: 

Венесуэла (207) Трамп Дональд (7177) Мадуро Николас (55)
Топ комментарии
+9
є шанс розпочати війну, а потім її ж і закінчити. Це буде вже якась дев'ята чи одинадцята війна, яку він закінчив. Я вже трохи збився з рахунку.
Ну а потім вже можно буде законно встати у чергу за Нобелєвською премією миру. А до кінця каденції ще можно встигнути отримати і другу премію миру (ну, це як двічі герой совєцького союзу), і нарешті втерти носа обамі.
показать весь комментарий
02.12.2025 00:09 Ответить
+5
премія миру пішла по 3.14здє? Війна?
показать весь комментарий
02.12.2025 00:09 Ответить
+5
Найбільша помилка Канади в останнього часу така ж сама яку зробила Україна в 1991 році коли дозволила необмежений вїзд татар без створення для них попередньо житла та соціальної сфери. Канада дозволила необмежену еміграцію і країну заповнили метадонові паразити. Вони не працюють, валяються на вулицях великих міст обдовбані в хлам, а їм за це держава видає метадон та їжу безкоштовно. Ті ж хто хотів працювати ************ з такими високими цінами на оренду житла що перебування в країні втрачало будь який сенс. Не знаю що Канада буде з цим робити, але від ціни на житло та комуналку вже залежить саме її існування в умовах конфронтації з США. Всі мої знайомі які емігрували до Канади протягом 90-х та з останньої хвилі вже звідти виїхали саме з цієї причини.
показать весь комментарий
02.12.2025 00:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
премія миру пішла по 3.14здє? Війна?
показать весь комментарий
02.12.2025 00:09 Ответить
Може і нє. Ось якраз цю війну він може закінчити дуже швидко. ЯЗ нема, ВПС літає на дресированих кондорах, економіка лежить в руїнах...
показать весь комментарий
02.12.2025 01:47 Ответить
буде як у старому радянському анекдоті
ми проти війни але буде така запекла боротьба за мир що каменя на камені не залишиться 😀
показать весь комментарий
02.12.2025 05:54 Ответить
є шанс розпочати війну, а потім її ж і закінчити. Це буде вже якась дев'ята чи одинадцята війна, яку він закінчив. Я вже трохи збився з рахунку.
Ну а потім вже можно буде законно встати у чергу за Нобелєвською премією миру. А до кінця каденції ще можно встигнути отримати і другу премію миру (ну, це як двічі герой совєцького союзу), і нарешті втерти носа обамі.
показать весь комментарий
02.12.2025 00:09 Ответить
Саме в такий спосіб отримали Нобелевську премію миру Кіссінджер і його північно-в'єтнамський колега. "Закінчили" війну, яку самі ж розпочали.
"Пусть они тебя задавят, сами вылечат потом" - Григорий Остер
показать весь комментарий
02.12.2025 00:22 Ответить
"факінджери, сер." (с)
показать весь комментарий
02.12.2025 00:24 Ответить
Кіссінґер був падло ще те.

(підозрюю, прізвище отримав на честь сонного баварського містечка)
показать весь комментарий
02.12.2025 00:48 Ответить
Ну то викури їх.
показать весь комментарий
02.12.2025 07:25 Ответить
Трампу потрібно запропонувати Венесуелі стати 51м штатом США (з громадянством) і проблема буде вирішена.
показать весь комментарий
02.12.2025 00:10 Ответить
нащо США ці дармоїди?
показать весь комментарий
02.12.2025 00:22 Ответить
Не переживайте, за американську зарплату будуть добре працювати.
показать весь комментарий
02.12.2025 00:25 Ответить
Тема наради - як ще налякати мадуро, не починаючи війни.
показать весь комментарий
02.12.2025 00:12 Ответить
Якщо у Венесуєлі є свої урси - перемогти її буде не важко.
показать весь комментарий
02.12.2025 00:17 Ответить
США стала країною подвійних стандартів. Цікава логіка - якщо не можеш захистити власні кордони то атакувати чужі. Мексиці, Канаді, Перу, Болівії і всім іншим країнам американського континенту варто готуватися. Міністерство Війни вже створено і напівдохлий "миротворець" має наступника...
показать весь комментарий
02.12.2025 00:27 Ответить
Канаді найважче.

У 2024 році Сполучені Штати були напрямком 75,9% від загального обсягу експорту Канади і джерелом 62,2% від загального обсягу імпорту Канади.

Канада простягається від Атлантичного океану на сході до Тихого океану на заході. Найдальша відстань зі сходу на захід становить 5 514 км. Найдальша відстань з півночі на південь становить 4 634 км.

По факту, північ Канади досить безлюдна.

В основному, канадці проживать вздовж кордону з США і кілометрів з 500 на північ.

Тому і торгувати з США, до яких 200-300 км, набагато легше, ніж щось отримувати з великих канадських міст до яких тисячі кілометрів.

Найбільші канадські міста також розташовані поруч з кордоном США. Торонто - 56км, Монреаль - 48км, Ванкувер - 41км.
показать весь комментарий
02.12.2025 00:31 Ответить
Найбільша помилка Канади в останнього часу така ж сама яку зробила Україна в 1991 році коли дозволила необмежений вїзд татар без створення для них попередньо житла та соціальної сфери. Канада дозволила необмежену еміграцію і країну заповнили метадонові паразити. Вони не працюють, валяються на вулицях великих міст обдовбані в хлам, а їм за це держава видає метадон та їжу безкоштовно. Ті ж хто хотів працювати ************ з такими високими цінами на оренду житла що перебування в країні втрачало будь який сенс. Не знаю що Канада буде з цим робити, але від ціни на житло та комуналку вже залежить саме її існування в умовах конфронтації з США. Всі мої знайомі які емігрували до Канади протягом 90-х та з останньої хвилі вже звідти виїхали саме з цієї причини.
показать весь комментарий
02.12.2025 00:55 Ответить
Таке саме сталося з Німеччиною. Свого часу Меркель допустила в'їзд в країну великої кількості арабів, розраховуючі на поповнення фонду робітників. За підсумком, араби не працюють, живуть на соціальні виплати. Тепер німці не знають як від них здихатись.
показать весь комментарий
02.12.2025 06:00 Ответить
Та виперти їх і вся справа.
показать весь комментарий
02.12.2025 07:27 Ответить
Ніззя. Не можна порушувати права людини на гідне життя.
показать весь комментарий
02.12.2025 08:19 Ответить
Давай, Донні, вляпайся в якусь *****, ти ж цього хочеш. Поки кацапи застрягли в Україні, це єдиний шанс розібратись з Мадуро.
показать весь комментарий
02.12.2025 00:53 Ответить
Війна з папуасами це саме то на що ще здатні США... там можна себе відчути великим і непереможним
показать весь комментарий
02.12.2025 01:39 Ответить
Та хз, зараз "папуаси" їм як напартизанять... там пів країни гори і джунглі...
показать весь комментарий
02.12.2025 01:49 Ответить
Як показала практика, за долари можна купити будь-який народ.
показать весь комментарий
02.12.2025 06:23 Ответить
Мадуро, підтримуючи тварюк у війні проти України, відкрив ящик Пандори для себе та своєї країни. Бо саме під аналогічними гаслами, які він підтримував у тварюцькому обґрунтуванні їхньої агресії, зараз він буде отримувати ***** від американців. Цікаво, чі стане цей бумеранг уроком для всяких орбанів та їм подібних клоунів?
показать весь комментарий
02.12.2025 05:25 Ответить
Якщо США візьме під свій контроль венесуельську нафту, буде добре. Бо тоді нафту до Європи стануть возити через Атлантику, не наражаючись на можливість нападу скажених йєменських піратів. Доні, давай вперед!
показать весь комментарий
02.12.2025 05:56 Ответить
Пора видаляти цю ракову пухлину біля кордонів Америки.
показать весь комментарий
02.12.2025 06:10 Ответить
Ви про країну америка?
показать весь комментарий
02.12.2025 07:29 Ответить
 
 