Трамп срочно созывает совещание относительно Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером проведет совещание в Белом доме, посвященное дальнейшим шагам Вашингтона в отношении Венесуэлы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в последние месяцы американская администрация усилила давление на режим в Каракасе.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кто примет участие в совещании

По информации CNN, на встречу приглашены ключевые чиновники администрации. Среди них — министр обороны Пит Хэгсет, госсекретарь Марко Рубио, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и руководительница аппарата Белого дома Сьюзи Уэйлз.

Заседание должно состояться в 17:00 по восточному времени в Овальном кабинете, что соответствует полуночи по Киеву.

Читайте также: Пентагон перебросил дополнительные ударные дроны поближе к Венесуэле

Предпосылки и возможные сценарии

В середине ноября США начали масштабную военную операцию у Венесуэлы под предлогом борьбы с наркотрафиком. Это сопровождалось развертыванием значительных сил, включая авианосную ударную группу.

Предварительные обсуждения в Белом доме и активность военного флота вызвали предположения о потенциальной интервенции.

Недавно мы писали, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности покинуть пост, но только через 18 месяцев. Белый дом требует его немедленной отставки.

Мадуро связывают с разветвленной сетью торговли наркотиками в венесуэльских вооруженных силах — "Картелем солнц" (Cartel de los Soles). Он занимается контрабандой наркотиков в США и Европу.

Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон намерен включить этот картель в список террористических организаций.

Читайте также: "Воздушное пространство над Венесуэлой полностью закрыто", — Трамп