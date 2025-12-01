Трамп терміново скликає нараду щодо Венесуели
Президент США Дональд Трамп у понеділок ввечері проведе нараду в Білому домі, присвячену подальшим крокам Вашингтона щодо Венесуели.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, останні місяці американська адміністрація посилила тиск на режим у Каракасі.
Хто візьме участь у нараді
За інформацією CNN, на зустріч запрошені ключові посадовці адміністрації. Серед них — міністр оборони Піт Гегсет, держсекретар Марко Рубіо, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн та керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз.
Засідання має відбутися о 17:00 за східним часом в Овальному кабінеті, що відповідає опівночі за Києвом.
Передумови та можливі сценарії
США у середині листопада розпочали масштабну військову операцію біля Венесуели під приводом боротьби з наркотрафіком. Це супроводжувалося розгортанням значних сил, включно з авіаносною ударною групою.
Попередні обговорення у Білому домі та активність військового флоту викликали припущення щодо потенційної інтервенції.
Нещодавно ми писали, що президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про готовність залишити посаду, але лише за 18 місяців. Білий дім вимагає його негайної відставки.
- Мадуро повʼязують з розгалуженою мережею торгівлі наркотиками у венесуельських збройних силах — "Картелем сонць" (Cartel de los Soles). Він займається контрабандою наркотиків до США і Європи.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон має намір зарахувати цей картель до переліку терористичних організацій.
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ми проти війни але буде така запекла боротьба за мир що каменя на камені не залишиться 😀
Ну а потім вже можно буде законно встати у чергу за Нобелєвською премією миру. А до кінця каденції ще можно встигнути отримати і другу премію миру (ну, це як двічі герой совєцького союзу), і нарешті втерти носа обамі.
"Пусть они тебя задавят, сами вылечат потом" - Григорий Остер
(підозрюю, прізвище отримав на честь сонного баварського містечка)
У 2024 році Сполучені Штати були напрямком 75,9% від загального обсягу експорту Канади і джерелом 62,2% від загального обсягу імпорту Канади.
Канада простягається від Атлантичного океану на сході до Тихого океану на заході. Найдальша відстань зі сходу на захід становить 5 514 км. Найдальша відстань з півночі на південь становить 4 634 км.
По факту, північ Канади досить безлюдна.
В основному, канадці проживать вздовж кордону з США і кілометрів з 500 на північ.
Тому і торгувати з США, до яких 200-300 км, набагато легше, ніж щось отримувати з великих канадських міст до яких тисячі кілометрів.
Найбільші канадські міста також розташовані поруч з кордоном США. Торонто - 56км, Монреаль - 48км, Ванкувер - 41км.