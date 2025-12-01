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Новини Відносини Венесуели та США
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Трамп терміново скликає нараду щодо Венесуели

Трамп збирає нараду з питання Венесуели

Президент США Дональд Трамп у понеділок ввечері проведе нараду в Білому домі, присвячену подальшим крокам Вашингтона щодо Венесуели.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, останні місяці американська адміністрація посилила тиск на режим у Каракасі.

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Хто візьме участь у нараді

За інформацією CNN, на зустріч запрошені ключові посадовці адміністрації. Серед них — міністр оборони Піт Гегсет, держсекретар Марко Рубіо, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн та керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз.

Засідання має відбутися о 17:00 за східним часом в Овальному кабінеті, що відповідає опівночі за Києвом.

Також читайте: Пентагон перекинув додаткові ударні дрони поближче до Венесуели

Передумови та можливі сценарії

США у середині листопада розпочали масштабну військову операцію біля Венесуели під приводом боротьби з наркотрафіком. Це супроводжувалося розгортанням значних сил, включно з авіаносною ударною групою.

Попередні обговорення у Білому домі та активність військового флоту викликали припущення щодо потенційної інтервенції.

Нещодавно ми писали, що президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про готовність залишити посаду, але лише за 18 місяців. Білий дім вимагає його негайної відставки.

  • Мадуро повʼязують з розгалуженою мережею торгівлі наркотиками у венесуельських збройних силах — "Картелем сонць" (Cartel de los Soles). Він займається контрабандою наркотиків до США і Європи.
  • Держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон має намір зарахувати цей картель до переліку терористичних організацій.

Також читайте: "Повітряний простір над Венесуелою повністю закрито", - Трамп

Автор: 

Венесуела (430) Трамп Дональд (8938) Мадуро Ніколас (121)
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Топ коментарі
+10
є шанс розпочати війну, а потім її ж і закінчити. Це буде вже якась дев'ята чи одинадцята війна, яку він закінчив. Я вже трохи збився з рахунку.
Ну а потім вже можно буде законно встати у чергу за Нобелєвською премією миру. А до кінця каденції ще можно встигнути отримати і другу премію миру (ну, це як двічі герой совєцького союзу), і нарешті втерти носа обамі.
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02.12.2025 00:09 Відповісти
+5
премія миру пішла по 3.14здє? Війна?
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02.12.2025 00:09 Відповісти
+5
Найбільша помилка Канади в останнього часу така ж сама яку зробила Україна в 1991 році коли дозволила необмежений вїзд татар без створення для них попередньо житла та соціальної сфери. Канада дозволила необмежену еміграцію і країну заповнили метадонові паразити. Вони не працюють, валяються на вулицях великих міст обдовбані в хлам, а їм за це держава видає метадон та їжу безкоштовно. Ті ж хто хотів працювати ************ з такими високими цінами на оренду житла що перебування в країні втрачало будь який сенс. Не знаю що Канада буде з цим робити, але від ціни на житло та комуналку вже залежить саме її існування в умовах конфронтації з США. Всі мої знайомі які емігрували до Канади протягом 90-х та з останньої хвилі вже звідти виїхали саме з цієї причини.
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02.12.2025 00:55 Відповісти
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премія миру пішла по 3.14здє? Війна?
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02.12.2025 00:09 Відповісти
Може і нє. Ось якраз цю війну він може закінчити дуже швидко. ЯЗ нема, ВПС літає на дресированих кондорах, економіка лежить в руїнах...
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02.12.2025 01:47 Відповісти
буде як у старому радянському анекдоті
ми проти війни але буде така запекла боротьба за мир що каменя на камені не залишиться 😀
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02.12.2025 05:54 Відповісти
є шанс розпочати війну, а потім її ж і закінчити. Це буде вже якась дев'ята чи одинадцята війна, яку він закінчив. Я вже трохи збився з рахунку.
Ну а потім вже можно буде законно встати у чергу за Нобелєвською премією миру. А до кінця каденції ще можно встигнути отримати і другу премію миру (ну, це як двічі герой совєцького союзу), і нарешті втерти носа обамі.
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02.12.2025 00:09 Відповісти
Саме в такий спосіб отримали Нобелевську премію миру Кіссінджер і його північно-в'єтнамський колега. "Закінчили" війну, яку самі ж розпочали.
"Пусть они тебя задавят, сами вылечат потом" - Григорий Остер
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02.12.2025 00:22 Відповісти
"факінджери, сер." (с)
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02.12.2025 00:24 Відповісти
Кіссінґер був падло ще те.

(підозрюю, прізвище отримав на честь сонного баварського містечка)
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02.12.2025 00:48 Відповісти
Ну то викури їх.
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02.12.2025 07:25 Відповісти
Трампу потрібно запропонувати Венесуелі стати 51м штатом США (з громадянством) і проблема буде вирішена.
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02.12.2025 00:10 Відповісти
нащо США ці дармоїди?
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02.12.2025 00:22 Відповісти
Не переживайте, за американську зарплату будуть добре працювати.
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02.12.2025 00:25 Відповісти
Тема наради - як ще налякати мадуро, не починаючи війни.
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02.12.2025 00:12 Відповісти
Якщо у Венесуєлі є свої урси - перемогти її буде не важко.
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02.12.2025 00:17 Відповісти
США стала країною подвійних стандартів. Цікава логіка - якщо не можеш захистити власні кордони то атакувати чужі. Мексиці, Канаді, Перу, Болівії і всім іншим країнам американського континенту варто готуватися. Міністерство Війни вже створено і напівдохлий "миротворець" має наступника...
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02.12.2025 00:27 Відповісти
Канаді найважче.

У 2024 році Сполучені Штати були напрямком 75,9% від загального обсягу експорту Канади і джерелом 62,2% від загального обсягу імпорту Канади.

Канада простягається від Атлантичного океану на сході до Тихого океану на заході. Найдальша відстань зі сходу на захід становить 5 514 км. Найдальша відстань з півночі на південь становить 4 634 км.

По факту, північ Канади досить безлюдна.

В основному, канадці проживать вздовж кордону з США і кілометрів з 500 на північ.

Тому і торгувати з США, до яких 200-300 км, набагато легше, ніж щось отримувати з великих канадських міст до яких тисячі кілометрів.

Найбільші канадські міста також розташовані поруч з кордоном США. Торонто - 56км, Монреаль - 48км, Ванкувер - 41км.
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02.12.2025 00:31 Відповісти
Найбільша помилка Канади в останнього часу така ж сама яку зробила Україна в 1991 році коли дозволила необмежений вїзд татар без створення для них попередньо житла та соціальної сфери. Канада дозволила необмежену еміграцію і країну заповнили метадонові паразити. Вони не працюють, валяються на вулицях великих міст обдовбані в хлам, а їм за це держава видає метадон та їжу безкоштовно. Ті ж хто хотів працювати ************ з такими високими цінами на оренду житла що перебування в країні втрачало будь який сенс. Не знаю що Канада буде з цим робити, але від ціни на житло та комуналку вже залежить саме її існування в умовах конфронтації з США. Всі мої знайомі які емігрували до Канади протягом 90-х та з останньої хвилі вже звідти виїхали саме з цієї причини.
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02.12.2025 00:55 Відповісти
Таке саме сталося з Німеччиною. Свого часу Меркель допустила в'їзд в країну великої кількості арабів, розраховуючі на поповнення фонду робітників. За підсумком, араби не працюють, живуть на соціальні виплати. Тепер німці не знають як від них здихатись.
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02.12.2025 06:00 Відповісти
Та виперти їх і вся справа.
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02.12.2025 07:27 Відповісти
Ніззя. Не можна порушувати права людини на гідне життя.
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02.12.2025 08:19 Відповісти
Давай, Донні, вляпайся в якусь *****, ти ж цього хочеш. Поки кацапи застрягли в Україні, це єдиний шанс розібратись з Мадуро.
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02.12.2025 00:53 Відповісти
Війна з папуасами це саме то на що ще здатні США... там можна себе відчути великим і непереможним
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02.12.2025 01:39 Відповісти
Та хз, зараз "папуаси" їм як напартизанять... там пів країни гори і джунглі...
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02.12.2025 01:49 Відповісти
Як показала практика, за долари можна купити будь-який народ.
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02.12.2025 06:23 Відповісти
Он кацапів спробували купити. І шо? Від наявності в папуаса-людожера айфона, він не перестає бути папуасом-людожером. Як не намагалися їх відмити і цивілізувати, ніфіга не вийшло...
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02.12.2025 12:32 Відповісти
Мадуро, підтримуючи тварюк у війні проти України, відкрив ящик Пандори для себе та своєї країни. Бо саме під аналогічними гаслами, які він підтримував у тварюцькому обґрунтуванні їхньої агресії, зараз він буде отримувати ***** від американців. Цікаво, чі стане цей бумеранг уроком для всяких орбанів та їм подібних клоунів?
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02.12.2025 05:25 Відповісти
Якщо США візьме під свій контроль венесуельську нафту, буде добре. Бо тоді нафту до Європи стануть возити через Атлантику, не наражаючись на можливість нападу скажених йєменських піратів. Доні, давай вперед!
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02.12.2025 05:56 Відповісти
Пора видаляти цю ракову пухлину біля кордонів Америки.
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02.12.2025 06:10 Відповісти
Ви про країну америка?
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02.12.2025 07:29 Відповісти
В кінці кінців дарить по якимось точкам, і об'явить, що остаточно переміг наркокортелі. Хай Світ знає свого спасителя!
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02.12.2025 10:33 Відповісти
в сраку собі той сві палець застроми, чучело руде
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02.12.2025 13:53 Відповісти
 
 