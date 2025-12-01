Трамп терміново скликає нараду щодо Венесуели

Президент США Дональд Трамп у понеділок ввечері проведе нараду в Білому домі, присвячену подальшим крокам Вашингтона щодо Венесуели.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, останні місяці американська адміністрація посилила тиск на режим у Каракасі.

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Хто візьме участь у нараді

За інформацією CNN, на зустріч запрошені ключові посадовці адміністрації. Серед них — міністр оборони Піт Гегсет, держсекретар Марко Рубіо, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн та керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз.

Засідання має відбутися о 17:00 за східним часом в Овальному кабінеті, що відповідає опівночі за Києвом.

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Передумови та можливі сценарії

США у середині листопада розпочали масштабну військову операцію біля Венесуели під приводом боротьби з наркотрафіком. Це супроводжувалося розгортанням значних сил, включно з авіаносною ударною групою.

Попередні обговорення у Білому домі та активність військового флоту викликали припущення щодо потенційної інтервенції.

Нещодавно ми писали, що президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про готовність залишити посаду, але лише за 18 місяців. Білий дім вимагає його негайної відставки.

Мадуро повʼязують з розгалуженою мережею торгівлі наркотиками у венесуельських збройних силах — "Картелем сонць" (Cartel de los Soles). Він займається контрабандою наркотиків до США і Європи.

Держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон має намір зарахувати цей картель до переліку терористичних організацій.

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