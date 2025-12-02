Легализация более 9 млн грн: НАБУ завершило следствие в отношении "слуги народа" Шевченко

Завершено следствие по делу в отношении нардепа Евгения Шевченко, который ранее входил во фракцию "Слуга народа".

Речь идет о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В настоящее время материалы дела открыты стороне защиты для ознакомления.

"Народный избранник пообещал представителям частного общества за определенную сумму посодействовать в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений. Деньги поступили на счет родственника нардепа, но подозреваемый никаких действий в интересах компании не совершил.

Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, нардеп разработал схему их легализации", — говорится в сообщении.

Сначала 9 млн грн перечислили на счета юридической компании родственника под видом оплаты за предоставление "правовых услуг".

Затем часть этих средств перевели на другой счет и потратили на приобретение двух автомобилей премиум-класса — BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG.

"Впоследствии подозреваемый начал открыто пользоваться этими автомобилями, делая вид, что они были приобретены за законные доходы от предпринимательской деятельности", - добавили в НАБУ.

Дела Шевченко

14 ноября 2024 года правоохранители сообщили Шевченко о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). По данным следствия, народный избранник систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял российские нарративы. А также "размещал в соцсетях высказывания, направленные на ущерб информационной безопасности Украины".

В октябре 2025 года Шевченко сообщили о подозрении в деле о легализации более 9 млн грн.

