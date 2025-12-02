УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10080 відвідувачів онлайн
Новини Справа Євгенія Шевченка
2 826 6

Легалізація понад 9 млн грн: НАБУ завершило слідство щодо "слуги народу" Шевченка

Справа Євгенія Шевченка: НАБУ завершило розслідування

Завершено слідство у справі щодо нардепа Євгенія Шевченка, який раніше входив до фракції "Слуга народу".

Йдеться про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Наразі матеріали справи відкрили стороні захисту для ознайомлення.

"Народний обранець пообіцяв представникам приватного товариства за певну суму посприяти в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Гроші надійшли на рахунок родича нардепа, але підозрюваний жодних дій в інтересах компанії не вчинив.

Також читайте: Суддю районного суду на Закарпатті затримали на хабарі $1300, — НАБУ. ФОТО

Аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації", - йдеться в повідомленні.

Спочатку 9 млн грн перерахували на рахунки юридичної компанії родича під виглядом оплати за надання "правових послуг". 

Потім частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміум-класу – BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.

"Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, удаючи ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності", - додали в НАБУ.

Читайте: "Слугу народу" Шевченка залишили під вартою до 14 листопада

Справи Шевченка

  • 14 листопада 2024 року правоохоронці повідомили Шевченку про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). За даними слідства, народний обранець систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював російські наративи. А також "розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України".
  • У жовтні 2025 року Шевченку повідомили про підозру в справі щодо легалізації понад 9 млн грн.

Читайте також: Суд продовжив тримання під вартою до 9 жовтня нардепу Шевченку, якого підозрюють у держзраді

Автор: 

НАБУ (5746) Шевченко Євгеній Слуга народу (92)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це не слуги народу а вороги українського народу.
Всю цю партію зелених треба нищити.
показати весь коментар
02.12.2025 13:35 Відповісти
А вони і не вказували слугами якого народу є. Те, що не українського було очевидно з самого початку!
показати весь коментар
02.12.2025 13:50 Відповісти
"Завершено слідство..."
То й що, що воно завершено? По справі "Краяна" вже дев'ять років на одному місці топчуться. Розтрата 92 млн.грн є, а винних досі не покарано.
показати весь коментар
02.12.2025 13:41 Відповісти
Ти диви, як якесь мародерство чи крадіжка у народу так обов'язково буде депутат або чиновник від партії простого мальчіка від наріду - слуга.
показати весь коментар
02.12.2025 14:10 Відповісти
Интересно,а если бы он взятку честно отработал,то что тогда?
показати весь коментар
02.12.2025 14:11 Відповісти
та не.. цей чувак на ГУР працює в нього і ксива є.
показати весь коментар
02.12.2025 14:20 Відповісти
 
 