Легалізація понад 9 млн грн: НАБУ завершило слідство щодо "слуги народу" Шевченка
Завершено слідство у справі щодо нардепа Євгенія Шевченка, який раніше входив до фракції "Слуга народу".
Йдеться про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Наразі матеріали справи відкрили стороні захисту для ознайомлення.
"Народний обранець пообіцяв представникам приватного товариства за певну суму посприяти в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Гроші надійшли на рахунок родича нардепа, але підозрюваний жодних дій в інтересах компанії не вчинив.
Аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації", - йдеться в повідомленні.
Спочатку 9 млн грн перерахували на рахунки юридичної компанії родича під виглядом оплати за надання "правових послуг".
Потім частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміум-класу – BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.
"Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, удаючи ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності", - додали в НАБУ.
Справи Шевченка
- 14 листопада 2024 року правоохоронці повідомили Шевченку про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). За даними слідства, народний обранець систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював російські наративи. А також "розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України".
- У жовтні 2025 року Шевченку повідомили про підозру в справі щодо легалізації понад 9 млн грн.
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Всю цю партію зелених треба нищити.
То й що, що воно завершено? По справі "Краяна" вже дев'ять років на одному місці топчуться. Розтрата 92 млн.грн є, а винних досі не покарано.