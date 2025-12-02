Легалізація понад 9 млн грн: НАБУ завершило слідство щодо "слуги народу" Шевченка

Завершено слідство у справі щодо нардепа Євгенія Шевченка, який раніше входив до фракції "Слуга народу".

Йдеться про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Наразі матеріали справи відкрили стороні захисту для ознайомлення.

"Народний обранець пообіцяв представникам приватного товариства за певну суму посприяти в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Гроші надійшли на рахунок родича нардепа, але підозрюваний жодних дій в інтересах компанії не вчинив.

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Аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації", - йдеться в повідомленні.

Спочатку 9 млн грн перерахували на рахунки юридичної компанії родича під виглядом оплати за надання "правових послуг".

Потім частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміум-класу – BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.

"Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, удаючи ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності", - додали в НАБУ.

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Справи Шевченка

14 листопада 2024 року правоохоронці повідомили Шевченку про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). За даними слідства, народний обранець систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював російські наративи. А також "розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України".

У жовтні 2025 року Шевченку повідомили про підозру в справі щодо легалізації понад 9 млн грн.

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