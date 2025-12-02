ЕС ищет альтернативу ЕЦБ для предоставления Украине "репарационного займа", - Еврокомиссия

Европейская комиссия ищет альтернативные источники ликвидности для предоставления Украине "репарационного займа" после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался предоставить средства.

Об этом заявила главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Пиньо отметила, что обеспечение необходимой ликвидности для возможных обязательств по возврату активов, в частности российскому Центральному банку, является ключевым элементом для реализации "репарационного займа".

"Учитывая эту позицию ЕЦБ, мы ведем дискуссии о том, как обеспечить эту ликвидность. Поэтому мы, по сути, ищем альтернативные решения, и это часть всей работы, которая происходит прямо сейчас относительно "репарационного займа", - сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что вопрос обеспечения ликвидности является абсолютно важным, поскольку позволяет ЕС, его государствам-членам и частным органам выполнять международные обязательства в любой ситуации.

Напомним, что Европейский центральный банк отказался поддержать выплату Украине 140 млрд евро под залог российских активов, которые заблокированы в бельгийском депозитарии Euroclear.

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковываться, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

