ЄС шукає альтернативу ЄЦБ для надання Україні "репараційної позики", - Єврокомісія

Європейська комісія шукає альтернативні джерела ліквідності для надання Україні "репараційної позики", після того як Європейський центральний банк (ЄЦБ) відмовився надати кошти.

Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Піньо зазначила, що забезпечення необхідної ліквідності для можливих зобов’язань повернути активи, зокрема російському Центральному банку, є ключовим елементом для реалізації "репараційної позики".

"З огляду на цю позицію ЄЦБ, ми ведемо дискусії про те, як забезпечити цю ліквідність. Тож ми, по суті, шукаємо альтернативні рішення, і це частина всієї роботи, яка відбувається прямо зараз щодо "репараційної позики", - повідомила речниця Єврокомісії.

Вона підкреслила, що питання забезпечення ліквідності є абсолютно важливим, оскільки дозволяє ЄС, його державам-членам та приватним органам виконувати міжнародні зобов’язання у будь-якій ситуації.

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Нагадаємо, що Європейський центральний банк відмовився підтримати виплату Україні 140 млрд євро під заставу російських активів, які заблоковані у бельгійському депозитарії Euroclear.

Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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