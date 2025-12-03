111 БПЛА выпустили рашисты по Украине: ПВО обезвредила 83 цели. ИНФОГРАФИКА

Фото: КМВА / телеграм-канал

В ночь на 3 декабря российские оккупанты выпустили по Украине 111 беспилотников разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы

Что известно?

Пуски осуществлялись из направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ АР Крым.

Более 60 из них – "шахеды".

Как отработала ПВО?

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 83 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Попадания

Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА в 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) в одной локации.

Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Одесской областях. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения.

