111 БПЛА выпустили рашисты по Украине: ПВО обезвредила 83 цели. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 3 декабря российские оккупанты выпустили по Украине 111 беспилотников разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Пуски осуществлялись из направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ АР Крым.
Более 60 из них – "шахеды".
Как отработала ПВО?
Противовоздушной обороной сбито/подавлено 83 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Попадания
Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА в 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) в одной локации.
Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Одесской областях. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения.
