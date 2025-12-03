111 БпЛА випустили рашисти по Україні: ППО знешкодила 83 цілі. ІНФОГРАФІКА

Фото: КМВА / телеграм-канал

У ніч на 3 грудня російські окупанти випустили по Україні 111 безпілотників різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Пуски здійснювали із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ АР Крим.

Понад 60 із них – "шахеди".

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Як відпрацювала ППО?

Протиповітряною обороною збито/подавлено 83 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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Влучання

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Одеській областях. На жаль, є жертви серед цивільного населення.

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