660 44

31% украинцев считают лучшей гарантией безопасности создание собственного ядерного оружия, - опрос. ИНФОГРАФИКА

31,1% украинцев считают, что наиболее эффективной гарантией безопасности для Украины является создание собственного ядерного оружия.

Об этом свидетельствуют данные опроса Info Sapiens, проведенного по заказу Центра "Новая Европа", сообщает Цензор.НЕТ.

В исследовании отмечается, что такая высокая поддержка отражает разочарование украинцев в международных гарантиях и западной поддержке, а также понимание того, что именно ядерный арсенал позволяет России оказывать давление на Запад.

В то же время снизился уровень доверия к вступлению Украины в НАТО как наилучшему варианту обеспечения безопасности. Сейчас так считают 19,4% опрошенных, тогда как год назад этот показатель составлял 29,3%. Еще 7,8% респондентов назвали оптимальным вариантом предоставление гарантий ядерной защиты другой страной.

Читайте также: В мировой ядерной гонке вооружений США одновременно должны сдерживать двух равных соперников - Китай и Россию, - WSJ

Поддержка других вариантов гарантий умеренна: эффективность оборонного союза с США видят 10,2% опрошенных, на миротворческую миссию ООН полагаются 6,4%. Зато выросла поддержка размещения войск европейских стран на территории Украины - 11,7% против 6,4% в прошлом году.

Опрос также показал, что большинство украинцев не поддерживают переговоры с Россией без получения гарантий безопасности от Запада. Год назад такую позицию имели 64,1%, сейчас - 64,9%.

Читайте также: ЕС призвал Россию остановить ядерные угрозы после заявлений Путина, - Sky News

+6
Я підтримую Українців які мають думку - Україна повинна мати ядерну зброю власного виробництва!
Це єдиний аргумент для миру!
03.12.2025 11:55 Ответить
+4
101%
03.12.2025 11:55 Ответить
+3
чому тільки 31%? а що ще? Залужний чітко сказав що може стати гарантом нашої безпеки і це 3 можливих компонента. 1. членство в НАТО - що є на сьогодні під питанням так як НАТО це такий самий фейк як і американська демократія. 2. великий контингент на території України готовий вбивати русню та вмирати - взагалі виглядає як фантастика . 3. ядерна зброя - самий реалістичний варіант на сьогодні.
03.12.2025 11:57 Ответить
101%
03.12.2025 11:55 Ответить
Я підтримую Українців які мають думку - Україна повинна мати ядерну зброю власного виробництва!
Це єдиний аргумент для миру!
03.12.2025 11:55 Ответить
Багато хто каже, що ядерну зброю можна виготовити. Можливо. Але це американці просто скинули з літака, а зараз потрібні носії типа крилатих ракет. А іх в Україні немає від слова зовсім. Взагалі ракетна програма похерена. Спочатку треба робити ракети навіть зі звичайною боєголовкою
03.12.2025 12:21 Ответить
ЯЗ не займає багато місця. Треба 11кг плутонію-239 без нейтронних дзеркал для створення мінімальної ЯЗ.
03.12.2025 12:26 Ответить
Да хоч кілограм. Ви неіснуючими рожевими фламінгами збираєтеся доставляти до місця ураження? Чи на ФПВ дрон?
03.12.2025 12:29 Ответить
Наші дрони з +50кг вибухівки долітали куди далі москви, тож не сси.
03.12.2025 12:33 Ответить
тобто, наступний президент буде мати свого міндіча, але на атомній бімбі?
українці найкумівниші у світі!!!!
03.12.2025 11:55 Ответить
Інститут кумівства у звичному для християнства розумінні (тобто духовне споріднення, що виникає після обряду хрещення) не існує в юдаїзмі.
03.12.2025 12:02 Ответить
хай буде хоч суперміндіч, нам головне, щоб русня більше не лізла - а це може гарантувати ЛИШЕ ЯЗ.
03.12.2025 12:04 Ответить
підари будуть лізти, поки існують на цій планеті!
виключно потужна піздюліна в змозі розірвати цю історичну спіраль!!!
03.12.2025 12:10 Ответить
Конвенційна зброя (і війна) не здатна зупинити русню, що ці 11 років війни і продемонстрували. Тому і треба створити ядерну зброю.
03.12.2025 12:13 Ответить
тому що україна не мала не зброї! ні армії!
все знищувалось всіма попередниками!!!
чи, забули в чому воювали добровольці у 2014?
03.12.2025 12:17 Ответить
Зробимо ядерку і буде мир назавжди.
03.12.2025 12:42 Ответить
чому тільки 31%? а що ще? Залужний чітко сказав що може стати гарантом нашої безпеки і це 3 можливих компонента. 1. членство в НАТО - що є на сьогодні під питанням так як НАТО це такий самий фейк як і американська демократія. 2. великий контингент на території України готовий вбивати русню та вмирати - взагалі виглядає як фантастика . 3. ядерна зброя - самий реалістичний варіант на сьогодні.
03.12.2025 11:57 Ответить
Ни хрена из этого не выйдет, малята. Никто не позволит нам это сделать. А кроме ядерной елды, надо иметь средство доставки. Почему Москва жирует когда Киев горит!? Потому что у неё в отличие от нас, *********** ПВО. Которая нам пробить не получается. И **** толку с ядерной бомбы. Более того, это был бы отличный повод в Москве нанести ядерный удар по Украине. Так шо, будемо шукати щось інше.
03.12.2025 11:58 Ответить
взагалі пофіг на чиїсь "позволєнія". Запускаємо РБМК(ЧАЕС), збираємо плутоній-239, робимо ЯЗ імплозивної схеми, і всі сша з єсами йдуть на "юг".

Засоби доставки теж є.

>олее того, это был бы отличный повод в Москве нанести ядерный удар по Украине.

Тоді ми знищимо москву, спб та інші великі міста. Ще раз, тільки ЯЗ гарантує безпеку.
03.12.2025 12:05 Ответить
Евгений-начинай)) начинай создавать ядерную бомбу и уничтожь Россию! Я с тобой! Кстати, а что это за флажочек у тебя под ником?)) из-за границы воевать как-то сподручней?
03.12.2025 12:36 Ответить
я в Україні. Давай мені владу над мінстратегпромом та енергоатомом, і я за рік створю ЯЗ. 100-200 одиниць ЯЗ за два роки.
03.12.2025 12:39 Ответить
У неї не ППО круте, у нас немає засобів і ніхто не хоче їх робити, тому що простіше освоїти гроші на китайських конструкторах чим робити щось технологічне.
03.12.2025 12:20 Ответить
Касьянов може, так єрмак його прибрав.
03.12.2025 12:43 Ответить
Пішли опитувальні контори - як діти в школу
03.12.2025 12:04 Ответить
можливо, і добра ідея, проте... належний час для цього ми вже втратили. не за нинішніх умов (міжнародних також) і не з такими керманичами та станом суспільства. по-перше, нас одразу вдуплять та зроблять ізгоями усі "гаранти" непорушності кордонів та незалежності. по-друге - то шалені щорічні витрати, бо сама по собі ядерна зброя нічого не варта, якщо її немає чим захистити, інакше вона стане зброєю проти нас самих. зробити її мобільною, непомітною та швидко діючою шансів жодних у ********* світі. варто шукати інші шляхи (непомітні, але дієві та болючі для агресора), де ми не будемо одинаками...
03.12.2025 12:04 Ответить
пофіг на санкції, нас або всіх виріжуть кацапи, або ми створимо ЯЗ. Всі, хто виступають проти ЯЗ працюють на русню, бо це їх одна з головних вимог.
03.12.2025 12:06 Ответить
окрім москалів нам не дадуть це зробити ті, хто нині виступає, як тимчасовий союзник. неможливо це зробити непомітно...
03.12.2025 12:09 Ответить
нічого нам не зроблять, бо заходу треба стримувати русню. Ще раз, у нас є вибір: окупація кацапами, підписання капітуляції, створення ЯЗ. Що ви обираєте?
03.12.2025 12:12 Ответить
У відкриту ядерний проект Захід не дасть створити, а в таємну самі українці, бо фіг хто повірить що гроші з бюджету якого небуть будівництва доріг, електростанцій чи чогось подібного йдуть на ЯЗ а не на машини, маєтки і ****** причетних чиновників. Журналісти швидко розкопають "нецільове використання держбюджету" 🤔
03.12.2025 12:05 Ответить
Дитячий садочок, ІІ чверть..... Мотоцикл власний створіть, або холодильник. Вже потім ЯЗ.
03.12.2025 12:06 Ответить
британці мають ЯЗ, але не виробляють холодильники чи мотоцикли.
03.12.2025 12:07 Ответить
За багато років не спромоглись навіть балістику малої дальності свою зробити, а вони про ЯЗ мріють.

Друге ніхто не дозволить ні з ЄС ні з США нам мати ядерку, заблокують рахунки нашій еліті і вся програма здується за секунду.
03.12.2025 12:21 Ответить
тоді таку еліту варто міняти, і продовжувати робити яз. У нас вибір: 1) капітуляція 2) окупація кацапами 3) створення ЯЗ. Що ви обираєте?
03.12.2025 12:25 Ответить
Іди поміняй Ахметова Пінчука Коломойського, спробуй)))
03.12.2025 12:34 Ответить
Портнов їх чекає.
03.12.2025 12:36 Ответить
Вони не є владою. Якщо проти них введуть санкції - окей.
03.12.2025 12:38 Ответить
Вони і є влада, у них депутати в усіх партіях і та міністерствах. А те що ви бачити в телевізорі, то ляльки яких міняють.
03.12.2025 12:44 Ответить
На донати створювати планують, чи партнери грошей мають дати?
03.12.2025 12:08 Ответить
На гроші забрані в московитів.
03.12.2025 12:35 Ответить
Ах так, справді. Це десь зразу після вступу в НАТО?
03.12.2025 12:40 Ответить
Українці живуть мріями.Не існує чарівної палички
03.12.2025 12:14 Ответить
А Ізраіль чим живе?
03.12.2025 12:30 Ответить
І як неконвенційна зброя зупинить конвенційнуивійну.

Купа наївних ідіотів що мріють про "ядерний удар по Москві", але не розуміють наслідків.
03.12.2025 12:19 Ответить
тобі вже сто разів пояснювали один з варіантів того, як ЯЗ може змусити русню йти на нормальні перемовини, але ти й досі не зрозумів.
03.12.2025 12:20 Ответить
Всі хто проти української зброї - вороги України. 🔴
03.12.2025 12:29 Ответить
так і є: русня вимагає від України безядерний статус, тому всі хохли, які це підтримують, мають сісти по 111 статті ККУ.
03.12.2025 12:32 Ответить
Цифри занижені. Цензура
03.12.2025 12:33 Ответить
 
 