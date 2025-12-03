31% украинцев считают лучшей гарантией безопасности создание собственного ядерного оружия, - опрос. ИНФОГРАФИКА

31,1% украинцев считают, что наиболее эффективной гарантией безопасности для Украины является создание собственного ядерного оружия.

Об этом свидетельствуют данные опроса Info Sapiens, проведенного по заказу Центра "Новая Европа", сообщает Цензор.НЕТ.

В исследовании отмечается, что такая высокая поддержка отражает разочарование украинцев в международных гарантиях и западной поддержке, а также понимание того, что именно ядерный арсенал позволяет России оказывать давление на Запад.

В то же время снизился уровень доверия к вступлению Украины в НАТО как наилучшему варианту обеспечения безопасности. Сейчас так считают 19,4% опрошенных, тогда как год назад этот показатель составлял 29,3%. Еще 7,8% респондентов назвали оптимальным вариантом предоставление гарантий ядерной защиты другой страной.

Поддержка других вариантов гарантий умеренна: эффективность оборонного союза с США видят 10,2% опрошенных, на миротворческую миссию ООН полагаются 6,4%. Зато выросла поддержка размещения войск европейских стран на территории Украины - 11,7% против 6,4% в прошлом году.

Опрос также показал, что большинство украинцев не поддерживают переговоры с Россией без получения гарантий безопасности от Запада. Год назад такую позицию имели 64,1%, сейчас - 64,9%.

