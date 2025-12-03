УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13309 відвідувачів онлайн
Новини Ядерна зброя Опитування про війну в Україні
2 260 230

31% українців вважають найкращою гарантією безпеки створення власної ядерної зброї, - опитування. ІНФОГРАФІКА

31,1% українців вважають, що найефективнішою гарантією безпеки для України є створення власної ядерної зброї.

Про це свідчать дані опитування Info Sapiens, проведеного на замовлення Центру "Нова Європа", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У дослідженні зазначають, що така висока підтримка відображає розчарування українців у міжнародних гарантіях та західній підтримці, а також розуміння того, що саме ядерний арсенал дозволяє Росії чинити тиск на Захід.

Половина українців готові протестувати через неприйнятні компроміси

Водночас знизився рівень довіри до вступу України в НАТО як найкращого варіанта гарантування безпеки. Зараз так вважають 19,4% опитаних, тоді як рік тому цей показник становив 29,3%. Ще 7,8% респондентів назвали оптимальним варіантом надання гарантій ядерного захисту іншою країною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європейське космічне агентство просить 22 мільярди євро на зміцнення космічної незалежності Європи

Підтримка інших варіантів гарантій є помірною: ефективність оборонного союзу зі США бачать 10,2% опитаних, на миротворчу місію ООН покладаються 6,4%. Натомість зросла підтримка розміщення військ європейських країн на території України - 11,7% проти 6,4% торік.

Опитування також показало, що більшість українців не підтримують переговори з Росією без отримання безпекових гарантій від Заходу. Рік тому таку позицію мали 64,1%, зараз - 64,9%.

Половина українців готові протестувати через неприйнятні компроміси

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Коаліція охочих" завершила роботу над гарантіями безпеки для України, - Макрон

Автор: 

безпека (1047) ядерна зброя (1297) гарантії безпеки (467)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Я підтримую Українців які мають думку - Україна повинна мати ядерну зброю власного виробництва!
Це єдиний аргумент для миру!
показати весь коментар
03.12.2025 11:55 Відповісти
+13
101%
показати весь коментар
03.12.2025 11:55 Відповісти
+6
чому тільки 31%? а що ще? Залужний чітко сказав що може стати гарантом нашої безпеки і це 3 можливих компонента. 1. членство в НАТО - що є на сьогодні під питанням так як НАТО це такий самий фейк як і американська демократія. 2. великий контингент на території України готовий вбивати русню та вмирати - взагалі виглядає як фантастика . 3. ядерна зброя - самий реалістичний варіант на сьогодні.
показати весь коментар
03.12.2025 11:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
По АЕС русня не стріляє, хоча може легко викликати ядерну катастрофу. Чому? Та сама причина не дасть їм атакувати наші ядерні підприємства. Будуть смоктати.
показати весь коментар
03.12.2025 16:38 Відповісти
Угу, будуть чекати поки україна не розробить свою ЯЗ і не запустить по ним. Вірю-вірю.
показати весь коментар
03.12.2025 16:40 Відповісти
Хай запускають, тоді у відповідь ми влаштуємо аварії на їх АЕС та запустимо ракети і дрони з хімзброєю по москві. Але чомусь мені здається, русня на це не піде, бо від можливості отримати таку відповідь, у них коричневе по галіфе потече.
показати весь коментар
03.12.2025 16:44 Відповісти
По АЕС русня не стріляє, хоча може легко викликати ядерну катастрофу. Чому? Та сама причина не дасть їм атакувати наші ядерні підприємства. Будуть смоктати.
показати весь коментар
03.12.2025 16:40 Відповісти
В коментарях масова іпсо проти української ЯЗ. Модераторам та СБУ звернути б увагу.
показати весь коментар
03.12.2025 17:22 Відповісти
При всій повазі до думки 31% мрійників простачків- але іхня думка і уявлення про необхідність ЯЗ для Украіни є помилковою. Розробка та виготовлення Україною власної ядерної зброї є вкрай складним питанням, пов'язаним не тільки із серйозними технічними, фінансовими але й з політичними перешкодами. І такий крок недоцільний , і обов'язково призведе до негативних наслідків для безпеки України. Хоча Україна і має наукові передумови та експертизу в ядерній енергетиці, а також поклади урану, вона не має промислових потужностей для виробництва збройового матеріалу (збагаченого урану або плутонію). Створення необхідної інфраструктури займе роки, коштуватиме мільярди доларів і неодмінно буде виявлено та зупинено, або знищено (тією ж росією) до іі завершення.Крім того, Україна є підписантом Договору про Нерозповсюдження Ядерної Зброї (ДНЯЗ) як неядерна держава. Вихід із цього договору та спроба створити власну зброю спричинить різку негативну реакцію з боку США, європейських партнерів та більшості міжнародної спільноти.Наші партнери , від яких ми ПОВНІСТЬЮ залежимо у військово-технічній та фінансовій допомозі, 100% чинитимуть на нас тиск, щоб зупинити таку програму, що може призвести до дипломатичної та економічної ізоляції , політичного тиску і втрати іх підтримки та допомоги . А це нас не тільки послабить у боротьбі з росією а не залишить нам навіть жодних шансів.... Ви про це подумали? Ніхто не дозволить Україні розробити ядерну зброю. Будь-які спроби будуть розглядатися як серйозна ескалація війни і зіткнуться з потужним опором міжнародноі спільноти. Чи здатна власна ядерна зброя захистити Україну від росії? Звісно ж Ні ! Бо все одно це буде недостатній потенціал для стримування: Для створення надійного потенціалу стримування потрібен не просто один пристрій, а цілий арсенал, засоби його доставки (літаки,кораблі ,підводні човни, пускові шахти,пересувні установки, тощо) та захищена інфраструктура зберігання. У нас хіба все це є? Ми не зможемо швидко створити достатню кількість боєголовок, щоб загрожувати достатній кількості військових цілей росіі, а погроза використання кількох одиниць проти росіі, ймовірно, призвела б до масованої відповіді з іі боку . Бо за даними на 2024 рік, росія має приблизно 1710 розгорнутих стратегічних ядерних боєголовок, які перебувають на наземних, морських та повітряних носіях. Загальна ж кількість боєголовок, включно з тими, що знаходяться на зберіганні та підлягають демонтажу, оцінюється приблизно у 5977 одиниць (за даними Федерації американських вчених). Тепер зрозуміло? У росіі 6000 боєголовок!!! Для стримування і безпеки має бути паритет в кількості боєголовок. А ви сподіваєтесь що зробивши десяток- другий своіх боєголовок ми зможемо налякати цим і зупинити росію? І до того ж ,як показують інші історичні приклади, саме володіння ядерною зброєю не гарантує захисту від звичайного конфлікту, (Тіж багаторічні війни між Пакістаном і Ііндією, Ізраілем зі своіми численними ворожими сусідніми краінами) І так за підсумком: створення власної ядерної зброї Україною є нереалістичним шляхом, який підірве поточну підтримку CША та краін Заходу та поставить під загрозу існування нашоі держави через ізоляцію та пряму військову протидію. Краіни володарі ЯЗ - це як свого роду єлітний закритий клуб. Вийти з якого було дуже просто і легко свого часу, а от зайти туди знову - майже неможливо... Так що забудьте цю тему. Мрійте про щось інше, більш реальніші речі.....
показати весь коментар
03.12.2025 17:36 Відповісти
З ДНЯЗ можна вийти, він це дозволяє, тим більше що у нас є вагомі причини для цього. На решту тез вже купу разів тут відповідали.
показати весь коментар
03.12.2025 19:08 Відповісти
Так, Україна має право вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), оскільки така можливість прописана в самому договорі. Це право може бути реалізоване, якщо будуть під загрозою життєво важливі безпекові інтереси держави, як це було прописано у рішенні Верховної Ради щодо Будапештського меморандуму. Але, вихід з ДНЯЗ, призведе до накладення санкцій ООН, подібно до ситуації як сталося з Північною Кореєю у 2003 році. Втрата підтримки і допомоги від наших союзників і партнерів, і залишимось сам на сам в боротьбі з росією.....Я не знаю ким треба бути щоб таке пропогувати.... Я вже не кажу про те що нам просто ніхто не дасть іі зробити ( в першу чергу росія, яка знищує ракетними ударами усі секретні заводи і обьекти в Украіні які знаходить) Не кажу і про те що ЯЗ абсолютно не дасть нам захисту від росіі. І про це ще можна б було говорити якби не було такоі повномасштабноі війни, коли б була сильною і розвинутою єкономіка. і були кошти на це.. Але коли в краіні війна, коли півкраіни в руінах, півкраіни в могилах, коли єкономіка ледве дихає, коли коштів не вистачає навіть на саме необхідне для людей і для потреб ЗСУ, коли ми повністью залежимо від фінансовоі допомоги зовні, коли влада краде абсолютно на усьому до чого дотягуються іхні зелені хапалки, і яка не здатна вже майже на шостому році війни налагодити навіть виробництво простих мін - ви вперто пропогуєте почати розробку і виробництво власноі ЯЗ ? Ви серьезно? Ні, ну це вже якась нова релігія честне слово.... Хтось вірить у Бога, хтось у сатану, хтось у Русалку , а ви в ЯЗ..... Ну як кажуть , Блаженний хто вірує....
показати весь коментар
04.12.2025 04:16 Відповісти
>Це право може бути реалізоване, якщо будуть під загрозою життєво важливі безпекові інтереси держави

вже є, ми під загрозою нового холокосту і винищення нації

>Але, вихід з ДНЯЗ, призведе до накладення санкцій ООН

чому це?

>подібно до ситуації як сталося з Північною Кореєю у 2003 році

ми не північна корея, симпатії на нашому боці

>Втрата підтримки і допомоги від наших союзників і партнерів

сша вже давно не допомагає, а європейським країнам буде вигідно мати ще одну ядерну країну, яка буде стримувати рашку

>Я вже не кажу про те що нам просто ніхто не дасть іі зробити ( в першу чергу росія, яка знищує ракетними ударами усі секретні заводи і обьекти в Украіні які знаходить)

рашка не атакує ядерні об'єкти, ті самі АЕС, бо це буде катастрофою для них теж, тому і наші об'єкти з переробки ядерного палива теж ніхто не буде атакувати. А якщо атакують, ми знищимо москву хімічною зброєю (VX)

>Не кажу і про те що ЯЗ абсолютно не дасть нам захисту від росіі.

брехня і іпсо, русня вимагає без'ядерний статус як раз для того, щоб мати можливість ще раз атакувати Україну. Ви на русню працюєте?
показати весь коментар
04.12.2025 09:01 Відповісти
Чому санкціі? Бо тому що, згідно зі Статутом ООН, Рада Безпеки (РБ ООН) може вжити заходів, включаючи санкції за Розділом VII, якщо визнає дії будь-якої держави, зокрема вихід з ДНЯЗ з метою отримання ядерної зброї, загрозою міжнародному миру та безпеці.Втрата контролю МАГАТЕ: Після виходу з ДНЯЗ припиняють діяти всеосяжні гарантії та інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які забезпечують використання ядерних матеріалів виключно в мирних цілях. Відсутність прозорості у використанні ядерної інфраструктури може викликати підозри в розробці ядерної зброї. Так ми не Північна Корея. Ви вважажте це нам допоможе,?.При чому тут симпатіі? Це Ядерна Зброя а не конкурс краси на Місс Світу . Якраз вихід Північної Кореї з ДНЯЗ у 2003 році та подальші ядерні випробування і призвели до накладення на країну низки санкцій РБ ООН. Цей випадок і створив прецедент, коли дії краіни , пов'язані з виходом з договору та потенційним розповсюдженням зброї, розглядаються як підстава для санкцій. Треба ж вже зрозуміти що, вихід з ДНЯЗ, який є наріжним каменем глобального режиму нерозповсюдження, призведе до міжнародної ізоляції України та припинення співпраці в ядерній сфері з іншими державами, зокрема постачання ядерного палива.Таким чином, хоча вихід з ДНЯЗ є правом держави, він ініціює процес розгляду ситуації в Раді Безпеки ООН, яка має повноваження застосовувати примусові заходи, включаючи санкції, якщо дії держави будуть розцінені як загроза миру. І з чого це ви раптом вирішили,що європейським країнам буде вигідно мати ще одну ядерну країну в Європі? Ви вважаєте це буде стримувати росію? У британців та французів є ядерна зброя . І що, сильно це стримало росію від розв'язування війни в Украіні? І тим більш два дні тому путін вже у відкриту погрожував війною Європі. Сильно його лякає та зброя? Європейці і так вже перелякані тою війною в Украіні. і думаєте вони погодяться на те , щоб колись ця звичайна війна у них під боком мала всі шанси перетворитись на війну ядерну? Питання риторичне.... Тому Європейським країнам, абсолютно не буде вигідно і цікаво , щоб Україна мала ядерну зброю. Натомість, вони вважають, що вигіднішимі безпечнішим буде зміцнення традиційних оборонних спроможностей України, а також підтримка її в рамках міжнародних безпекових альянсів. Що вони до речі і роблять. І це не США припинило допомогу Украіні, а іі президент. Але прийде час і він піде і влада змінится. Сподіваюсь повернется і підтримка і допомога.....Рашка не буде атакувати ядерні об'екти? А ви думаете вона буде чекати поки іх повністью закінчать і запустять? Будівництво таких обьєктів приховати майже неможливо, і вони будуються роками. Рашка дочекається коли Украіна вгупає туди роки своєі праці та мільярди доларів своіх коштів а потім знищить іі одним ракетним ударом. Невже не зрозуміло ,що будь-які помітні спроби України розробити власну ядерну зброю невідмінно викличуть превентивний удар з боку росії з метою знищення цієї програми на ранній стадії. І до речі, хіба щось стримало США та Ізраіль від ракетно-бомбового удару по ядерним обьектам Ірану? Ні ! А ви думаєте щось стримає від такого ж удару росію? І про яку хімічну атаку на москву у відповідь ви тут говорите? Україна не має хімічної зброї.включаючи VX. Україна є державою-учасницею Конвенці про заборону хімічноі зброі (ХЗК) 1997 року і виконує всі свої міжнародні зобов'язання, що включають повну відмову від розробки, виробництва, накопичення та використання хімічної зброї..... Отже, за підсумком: усі ці розмови про ядерну програму Украіни під час війни є безглуздими, і сама ідея ядерного стримування є іллюзорно привабливою з точки зору абсолютної гарантії безпеки, бо практична реалізація цієї мети пов'язана з величезними фінансовими труднощами та політично-військовими ризиками, які можуть призвести до міжнародної ізоляції, санкцій та припинення військової й економічної допомоги від західних партнерів, що критично важливо під час поточної війни і поставити під загрозу існування України взагалі як краіни в дуже короткостроковій перспективі..... Так хто тут тоді працює на рашку?
показати весь коментар
04.12.2025 18:43 Відповісти
>Бо тому що, згідно зі Статутом ООН, Рада Безпеки (РБ ООН) може вжити заходів, включаючи санкції за Розділом VII, якщо визнає дії будь-якої держави, зокрема вихід з ДНЯЗ з метою отримання ядерної зброї, загрозою міжнародному миру та безпеці.

а ми не будемо загрозою міжнародному миру та безпеці, нащо санкції вводити? Тим більше, що багатьом країнам світу пофіг на санкції.

>Відсутність прозорості у використанні ядерної інфраструктури може викликати підозри в розробці ядерної зброї.

який жах

>Якраз вихід Північної Кореї з ДНЯЗ у 2003 році та подальші ядерні випробування і призвели до накладення на країну низки санкцій РБ ООН.

там шизонутий режим, а у нас демократично обрана влада, і нація, якій всі співчувають, тому всі будуть відноситися до відновлення ядерного статусу з розумінням, що це необхідно для захисту від геноциду. Тим більше, що ми можемо запросити європейських наглядачів - хай дивляться на нашу ЯЗ, будуть знати, що ми не будемо фігачити по Європі.

>призведе до міжнародної ізоляції України та припинення співпраці в ядерній сфері з іншими державами

не призведе, бо Європі вигідно мати ядерну країну, яка буде стримувати русню.

>зокрема постачання ядерного палива

ми будемо мати власні можливості виробництва ядерного палива

>включаючи санкції, якщо дії держави будуть розцінені як загроза миру.

а ми не є загрозою миру

>У британців та французів є ядерна зброя . І що, сильно це стримало росію від розв'язування війни в Украіні?

це стримало русню від розв'язання війни з францією та британією, а наша ЯЗ буде гарантією того, що русня не зможе окупувати всю Україну, а також того, що у випадку початку нової війни рашка перестане існувати.

>Сильно його лякає та зброя?

сильно, в сша та інші ядерні країни він не лізе.

>Європейці і так вже перелякані тою війною в Украіні. і думаєте вони погодяться на те , щоб колись ця звичайна війна у них під боком мала всі шанси перетворитись на війну ядерну?

ЯЗ є гарантією того, що русня піде на перемир'я, як це відбувається з війнами ядерних країн типу індії та пакистану.

>Тому Європейським країнам, абсолютно не буде вигідно і цікаво , щоб Україна мала ядерну зброю.

bullshit і дизінфо.

>Натомість, вони вважають, що вигіднішимі безпечнішим буде зміцнення традиційних оборонних спроможностей України, а також підтримка її в рамках міжнародних безпекових альянсів

альянси до сраки, бо не мають гарантій використання збройних сил на стороні України, а будь-яке зміцнення оборонних спроможностей України не може порівнятися з руснявою армією, яка кожен день просувається.

>Рашка не буде атакувати ядерні об'екти? А ви думаете вона буде чекати поки іх повністью закінчать і запустять?

АЕС не атакують, місця зберігання використаного палива також. Бо це буде катастрофа і для русні також. Така сама причина і не дасть їм атакувати радіохімічні заводи. Тим більше, що ми зможемо в якості помсти атакувати москву хімзброєю. Вони не будуть так ризикувати.

>І до речі, хіба щось стримало США та Ізраіль від ракетно-бомбового удару по ядерним обьектам Ірану?

Так ядерні об'єкти і не чіпали.

> про яку хімічну атаку на москву у відповідь ви тут говорите? Україна не має хімічної зброї.включаючи VX. Україна є державою-учасницею Конвенці про заборону хімічноі зброі (ХЗК) 1997 року і виконує всі свої міжнародні зобов'язання, що включають повну відмову від розробки, виробництва, накопичення та використання хімічної зброї

Це все можна і треба швидко виправити.

>бо практична реалізація цієї мети пов'язана з величезними фінансовими труднощами

давайте кошторис, посміємося

>Так хто тут тоді працює на рашку?

ти, бо виступаєш за вимоги росії щодо без'ядерного статусу України
показати весь коментар
07.12.2025 15:52 Відповісти
І Знову за рибу гроші ! Бігаєте по тому самому колу як циркова коняка. Вам так подобається товкти воду у ступі і переливати з порожнього у пусте? Вибачте, але далі вже без мене, якщо ви не розумієте аргументів і простих речей... Мрійте і далі як ви зальєте усю рашку хімічною зброєю і вдарите по москві тисячами атомних боєголовок з підводних атомних човнів і стратегічних бомбардувальників.... Для рівня дитячого садку якраз класно підходить...Тільки розмальовки і кольорових олівців заготуйте побільше...Щоб картинки гарні виходили.....
показати весь коментар
07.12.2025 17:14 Відповісти
Хто ж винен, що ви не розумієте аргументи, які вже купу разів тут повторювали? Виїхали собі в сша, під їхню ядерну парасольку, то там і сидіть, не заважайте українцям обговорювати власну ядерну парасольку.
показати весь коментар
07.12.2025 18:08 Відповісти
Вм ж самі щойно визнали що ви повторюєте раз за разом те саме. Бо ви або чуєте тільки себе самого коханого, або ж дійсно таки не здатні до аналізу і критичного мислення... А в США я міг би залищитись купу разів ще починаючи з далеких 80-х якби хотів.... Але я ніколи не планував цього, А виіхав сюди тільки тому що все втратив в краіні , де більшість ідіотів надивившись дешевих серіалів і шоу забажала шашликів на шару і розваги і привели такого ж самого ідіота до влади , який і привіві краіну до такого звиздеця що зараз..... А про те що ЯЗ нас не захистить від будь якоі агрессіі нас попереджали навіть американці до ще до підписання Будапештського меморандуму, тому і пропонували нам взамін здачі ЯЗ вступ до НАТО по прискореній програмі. Але дурень Кравчук тоді відмовився ..... І зараз вона нас не врятує. Єдиний захист від російськоі агресіі був ,є і буде тільки вступ до НАТО, Але цк вже інша історія.....
показати весь коментар
08.12.2025 01:37 Відповісти
Повністю підтримую NELSONa.
Треба бути повним навігласом (ботаніком, як колись казали), щоб у нащих реаліях мріяти про власну ЯЗ.
Це ж відверта провокація - якісь малоосвічені особи нам пропонують спочатку витратити мільярди євро на створення технологічного ланцюга з виготовлення ЯЗ в умовах повної зупинки фіндопомоги ЄС (а зараз це більше половини річного бюджету - зарплати, пенсії, ліки, продукти тощо), а потім усе це в одну мить втратити від превентивного ядерного удару і опинитися посеред ядерної пустелі.

Що може бути більш реальним - це створення в Україні потужних воєнних баз НАТО або іншого військового альянсу з розміщенням на цих базах ЯЗ, наприклад, Великобританії, Франції, а згодом, коли їхня дурь мине, можливо і США.
показати весь коментар
03.12.2025 19:07 Відповісти
з якого це біса на яз треба мільярди євро? давайте кошторис, подивимося. на решту тез теж вже купу разів відповідали.
показати весь коментар
03.12.2025 19:09 Відповісти
Можна більше сказати, на ті гроші що вкрали наші корупціонери можна було повний цикл зробити, ще б і на виготовлення балістичних ракет залишилося! Україна не бідна країна, це міф!
показати весь коментар
03.12.2025 22:25 Відповісти
Для вас розробка і виробництво власноі ЯЗ виглядає як пиріжки у бабусі на селі пекти ? Але мушу вас засмутити ....Розробка та виробництво власної ядерної зброї для України вимагатиме десятків мільярдів доларів США. Оцінки мінімальної вартості такої програми коливаються від 40 до 100 мільярдів доларів, залежно від обсягу та складності проєкту. Кінцева сума залежить від багатьох факторів, зокрема:Тип зброї та системи доставки: Різні конструкції боєголовок та засоби їх доставки (наприклад, ракети) мають різну вартість розробки та виробництва. Знову ж Інфраструктура: Необхідно створити унікальну виробничу інфраструктуру, включаючи потужності для збагачення урану або виробництва плутонію, що є дуже витратним і складним процесом. Далі, Наукові та людські ресурси: Потрібні значні інвестиції в наукові дослідження, залучення висококваліфікованих фахівців та створення відповідних дослідницьких центрів. Не забуваємо також і про Поточні витрати на утримання: Навіть після створення арсеналу, його обслуговування та модернізація вимагатиме мільярдів доларів щорічних витрат. !!!!! У вас є такі кошти? Може позичите? Приклади інших країн показують, що навіть для невеликого арсеналу витрати є надзвичайно великими. Наприклад, Франція витратила близько 5 мільярдів євро (понад 5 мільярдів доларів) лише на розробку міжконтинентальної балістичної ракети M51. !!!!! Хоча Україна і має певні наукові передумови для ядерної програми, але отримання необхідних розщеплюваних матеріалів (уран-235 або плутоній-239) є надзвичайно дорогим, повільним і важким для прихованого здійснення процесом.....При такому становищі речей і такій ситуаціі в якій зараз знаходиться Украіна вести розмови про виробництво ЯЗ виглядають не тільки смішними але безглуздо цинічними....
показати весь коментар
04.12.2025 04:48 Відповісти
>Для вас розробка і виробництво власноі ЯЗ виглядає як пиріжки у бабусі на селі пекти ?

Ні, але це не так складно, як ви тут розписуєте. Найважливіші компоненти у нас вже є.

>Розробка та виробництво власної ядерної зброї для України вимагатиме десятків мільярдів доларів США. Оцінки мінімальної вартості такої програми коливаються від 40 до 100 мільярдів доларів

Давайте кошторис, подивимося, що там.

>виробництва плутонію

Вже є, реактори ЧАЕС.

>мільярдів доларів щорічних витрат.

На що саме?

>Наприклад, Франція витратила близько 5 мільярдів євро (понад 5 мільярдів доларів) лише на розробку міжконтинентальної балістичної ракети M51.

Отже, вони не ефективно витрачають кошти, молодці. Нам для доставки ЯЗ вистачить існуючих ракет та дронів.
показати весь коментар
04.12.2025 08:56 Відповісти
Всі великі держави покладаються на я/з! Жодна не відмовиться від ядерного арсеналу, бо кращих гарантій просто не існує. ДУМАЙТЕ.
показати весь коментар
03.12.2025 22:21 Відповісти
Українці не той народ який може мати яз. Не вистачає розуму і мудрості.
Оберуть зрадників у владу, які віддадуть ЯЗ хутіну
Уявіть ядерну Білорусь. Щось би змінилось ?
показати весь коментар
03.12.2025 22:25 Відповісти
По конвенційним озброєнням і по людським ресурсам рф випереджає в кілька разів, чиста математика. або ми робимо хімічну та ядерну яка нівілює кількісну перевагу ворога або українцям варто готуватися знову освоювати табори у Сибіру і Магадані.
показати весь коментар
03.12.2025 22:31 Відповісти
Було би ефективніше якби українці опанували і застосовували українську мову.
показати весь коментар
03.12.2025 22:35 Відповісти
нічого, українці мають стати дорослими, досить бути дітьми за спинами "дорослих"

наша доля залежить лише від нас самих.
показати весь коментар
03.12.2025 23:17 Відповісти
не бачу я сильно дорослих українців.
бачу серед них мародерів, бачу втікачів і ухилянтів, бачу тих які поржали і швидко втікли за кордон, бачу самогубців і ідіотів. а от дорослих і розумних не бачу.
показати весь коментар
04.12.2025 09:23 Відповісти
ну все, ви переконали мене, давайте всі помремо /s
показати весь коментар
04.12.2025 09:30 Відповісти
треба дивись на світ реалістично
бо можна понавигадувати а потім розчаровуватись
на жаль, наш народ веде країну до руїни
показати весь коментар
04.12.2025 09:35 Відповісти
Ще питання чим ви збираєтесь доставляти яз на москву і пітер ?
У нас немає такої авіації, субмарин, скоріше кацапня зіб'є ядерну ракету над Україною.
показати весь коментар
03.12.2025 22:38 Відповісти
Міндічей напічкаємо і відправимо як двушку на москву) Певно це питання буде актуальне вже для іншого президента, звісно якщо країна переживе Зеленського, за правління якого населення вже скоротилося удвічі.
показати весь коментар
03.12.2025 22:45 Відповісти
Рій з тисяч беспілотників, серед яких сотня ядерних.
показати весь коментар
04.12.2025 00:43 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 