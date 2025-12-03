31% українців вважають найкращою гарантією безпеки створення власної ядерної зброї, - опитування. ІНФОГРАФІКА

31,1% українців вважають, що найефективнішою гарантією безпеки для України є створення власної ядерної зброї.

Про це свідчать дані опитування Info Sapiens, проведеного на замовлення Центру "Нова Європа", повідомляє Цензор.НЕТ.

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У дослідженні зазначають, що така висока підтримка відображає розчарування українців у міжнародних гарантіях та західній підтримці, а також розуміння того, що саме ядерний арсенал дозволяє Росії чинити тиск на Захід.

Водночас знизився рівень довіри до вступу України в НАТО як найкращого варіанта гарантування безпеки. Зараз так вважають 19,4% опитаних, тоді як рік тому цей показник становив 29,3%. Ще 7,8% респондентів назвали оптимальним варіантом надання гарантій ядерного захисту іншою країною.

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Підтримка інших варіантів гарантій є помірною: ефективність оборонного союзу зі США бачать 10,2% опитаних, на миротворчу місію ООН покладаються 6,4%. Натомість зросла підтримка розміщення військ європейських країн на території України - 11,7% проти 6,4% торік.

Опитування також показало, що більшість українців не підтримують переговори з Росією без отримання безпекових гарантій від Заходу. Рік тому таку позицію мали 64,1%, зараз - 64,9%.

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