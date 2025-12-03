31% українців вважають найкращою гарантією безпеки створення власної ядерної зброї, - опитування. ІНФОГРАФІКА
31,1% українців вважають, що найефективнішою гарантією безпеки для України є створення власної ядерної зброї.
Про це свідчать дані опитування Info Sapiens, проведеного на замовлення Центру "Нова Європа", повідомляє Цензор.НЕТ.
У дослідженні зазначають, що така висока підтримка відображає розчарування українців у міжнародних гарантіях та західній підтримці, а також розуміння того, що саме ядерний арсенал дозволяє Росії чинити тиск на Захід.
Водночас знизився рівень довіри до вступу України в НАТО як найкращого варіанта гарантування безпеки. Зараз так вважають 19,4% опитаних, тоді як рік тому цей показник становив 29,3%. Ще 7,8% респондентів назвали оптимальним варіантом надання гарантій ядерного захисту іншою країною.
Підтримка інших варіантів гарантій є помірною: ефективність оборонного союзу зі США бачать 10,2% опитаних, на миротворчу місію ООН покладаються 6,4%. Натомість зросла підтримка розміщення військ європейських країн на території України - 11,7% проти 6,4% торік.
Опитування також показало, що більшість українців не підтримують переговори з Росією без отримання безпекових гарантій від Заходу. Рік тому таку позицію мали 64,1%, зараз - 64,9%.
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вже є, ми під загрозою нового холокосту і винищення нації
>Але, вихід з ДНЯЗ, призведе до накладення санкцій ООН
чому це?
>подібно до ситуації як сталося з Північною Кореєю у 2003 році
ми не північна корея, симпатії на нашому боці
>Втрата підтримки і допомоги від наших союзників і партнерів
сша вже давно не допомагає, а європейським країнам буде вигідно мати ще одну ядерну країну, яка буде стримувати рашку
>Я вже не кажу про те що нам просто ніхто не дасть іі зробити ( в першу чергу росія, яка знищує ракетними ударами усі секретні заводи і обьекти в Украіні які знаходить)
рашка не атакує ядерні об'єкти, ті самі АЕС, бо це буде катастрофою для них теж, тому і наші об'єкти з переробки ядерного палива теж ніхто не буде атакувати. А якщо атакують, ми знищимо москву хімічною зброєю (VX)
>Не кажу і про те що ЯЗ абсолютно не дасть нам захисту від росіі.
брехня і іпсо, русня вимагає без'ядерний статус як раз для того, щоб мати можливість ще раз атакувати Україну. Ви на русню працюєте?
а ми не будемо загрозою міжнародному миру та безпеці, нащо санкції вводити? Тим більше, що багатьом країнам світу пофіг на санкції.
>Відсутність прозорості у використанні ядерної інфраструктури може викликати підозри в розробці ядерної зброї.
який жах
>Якраз вихід Північної Кореї з ДНЯЗ у 2003 році та подальші ядерні випробування і призвели до накладення на країну низки санкцій РБ ООН.
там шизонутий режим, а у нас демократично обрана влада, і нація, якій всі співчувають, тому всі будуть відноситися до відновлення ядерного статусу з розумінням, що це необхідно для захисту від геноциду. Тим більше, що ми можемо запросити європейських наглядачів - хай дивляться на нашу ЯЗ, будуть знати, що ми не будемо фігачити по Європі.
>призведе до міжнародної ізоляції України та припинення співпраці в ядерній сфері з іншими державами
не призведе, бо Європі вигідно мати ядерну країну, яка буде стримувати русню.
>зокрема постачання ядерного палива
ми будемо мати власні можливості виробництва ядерного палива
>включаючи санкції, якщо дії держави будуть розцінені як загроза миру.
а ми не є загрозою миру
>У британців та французів є ядерна зброя . І що, сильно це стримало росію від розв'язування війни в Украіні?
це стримало русню від розв'язання війни з францією та британією, а наша ЯЗ буде гарантією того, що русня не зможе окупувати всю Україну, а також того, що у випадку початку нової війни рашка перестане існувати.
>Сильно його лякає та зброя?
сильно, в сша та інші ядерні країни він не лізе.
>Європейці і так вже перелякані тою війною в Украіні. і думаєте вони погодяться на те , щоб колись ця звичайна війна у них під боком мала всі шанси перетворитись на війну ядерну?
ЯЗ є гарантією того, що русня піде на перемир'я, як це відбувається з війнами ядерних країн типу індії та пакистану.
>Тому Європейським країнам, абсолютно не буде вигідно і цікаво , щоб Україна мала ядерну зброю.
bullshit і дизінфо.
>Натомість, вони вважають, що вигіднішимі безпечнішим буде зміцнення традиційних оборонних спроможностей України, а також підтримка її в рамках міжнародних безпекових альянсів
альянси до сраки, бо не мають гарантій використання збройних сил на стороні України, а будь-яке зміцнення оборонних спроможностей України не може порівнятися з руснявою армією, яка кожен день просувається.
>Рашка не буде атакувати ядерні об'екти? А ви думаете вона буде чекати поки іх повністью закінчать і запустять?
АЕС не атакують, місця зберігання використаного палива також. Бо це буде катастрофа і для русні також. Така сама причина і не дасть їм атакувати радіохімічні заводи. Тим більше, що ми зможемо в якості помсти атакувати москву хімзброєю. Вони не будуть так ризикувати.
>І до речі, хіба щось стримало США та Ізраіль від ракетно-бомбового удару по ядерним обьектам Ірану?
Так ядерні об'єкти і не чіпали.
> про яку хімічну атаку на москву у відповідь ви тут говорите? Україна не має хімічної зброї.включаючи VX. Україна є державою-учасницею Конвенці про заборону хімічноі зброі (ХЗК) 1997 року і виконує всі свої міжнародні зобов'язання, що включають повну відмову від розробки, виробництва, накопичення та використання хімічної зброї
Це все можна і треба швидко виправити.
>бо практична реалізація цієї мети пов'язана з величезними фінансовими труднощами
давайте кошторис, посміємося
>Так хто тут тоді працює на рашку?
ти, бо виступаєш за вимоги росії щодо без'ядерного статусу України
Треба бути повним навігласом (ботаніком, як колись казали), щоб у нащих реаліях мріяти про власну ЯЗ.
Це ж відверта провокація - якісь малоосвічені особи нам пропонують спочатку витратити мільярди євро на створення технологічного ланцюга з виготовлення ЯЗ в умовах повної зупинки фіндопомоги ЄС (а зараз це більше половини річного бюджету - зарплати, пенсії, ліки, продукти тощо), а потім усе це в одну мить втратити від превентивного ядерного удару і опинитися посеред ядерної пустелі.
Що може бути більш реальним - це створення в Україні потужних воєнних баз НАТО або іншого військового альянсу з розміщенням на цих базах ЯЗ, наприклад, Великобританії, Франції, а згодом, коли їхня дурь мине, можливо і США.
Ні, але це не так складно, як ви тут розписуєте. Найважливіші компоненти у нас вже є.
>Розробка та виробництво власної ядерної зброї для України вимагатиме десятків мільярдів доларів США. Оцінки мінімальної вартості такої програми коливаються від 40 до 100 мільярдів доларів
Давайте кошторис, подивимося, що там.
>виробництва плутонію
Вже є, реактори ЧАЕС.
>мільярдів доларів щорічних витрат.
На що саме?
>Наприклад, Франція витратила близько 5 мільярдів євро (понад 5 мільярдів доларів) лише на розробку міжконтинентальної балістичної ракети M51.
Отже, вони не ефективно витрачають кошти, молодці. Нам для доставки ЯЗ вистачить існуючих ракет та дронів.
Оберуть зрадників у владу, які віддадуть ЯЗ хутіну
Уявіть ядерну Білорусь. Щось би змінилось ?
наша доля залежить лише від нас самих.
бачу серед них мародерів, бачу втікачів і ухилянтів, бачу тих які поржали і швидко втікли за кордон, бачу самогубців і ідіотів. а от дорослих і розумних не бачу.
бо можна понавигадувати а потім розчаровуватись
на жаль, наш народ веде країну до руїни
У нас немає такої авіації, субмарин, скоріше кацапня зіб'є ядерну ракету над Україною.