Новости Визит Зеленского в Ирландию
464 12

Полиция Ирландии начала расследование инцидента с дронами во время визита Зеленского

зеленський

Ирландская полиция расследует появление нескольких неустановленных беспилотников вблизи Дублина во время прибытия президента Украины Владимира Зеленскогос официальным визитом.

Об этом сообщает RTÉ News, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что предшествовало

  • Инцидент произошел вечером 1 декабря, незадолго до 23:00, когда самолет украинского лидера приземлился в аэропорту Дублина. Экипаж ирландского военно-морского корабля LÉ William Butler Yeats заметил несколько неидентифицированных дронов к северу от столицы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Премьер Ирландии Мартин об инциденте с дронами во время визита Зеленского: Будет проведен полный анализ

По данным СМИ, беспилотники зафиксировали на расстоянии более 10 км от берега, к востоку от полуострова Хоут. В это время Ирландское авиационное управление (IAA) ввело бесполетную зону над Дублином и его окрестностями в связи с визитом Зеленского.

Военные моряки не применяли оружие для перехвата аппаратов, однако сделали подробную видеозапись их маневров.

Расследованием занимается Специальное детективное подразделение полиции в сотрудничестве с Силами обороны и международными партнерами.

Читайте также: Ирландия обещает максимально продвигать вступление Украины в ЕС

Минобороны Ирландии опровергло пробелы в безопасности страны

Министр иностранных дел, которая также занимает пост министра обороны, Хелен МакЭнти заявила, что операция по обеспечению безопасности Зеленского в Ирландии прошла "особенно хорошо". И отметила, что активность дронов стала "теперь характерной чертой по всей Европе".

Когда МакЭнти спросили, свидетельствует ли полет дронов о пробелах в безопасности, она ответила, что "все шло по плану", упомянув также о планах увеличить финансирование Сил обороны "более чем наполовину".

В то же время подполковник Воздушных сил в отставке и аудитор безопасности аэропортов Кевин Бирн раскритиковал власти, заявив, что "нет смысла" создавать бесполетную зону, если военные не способны ее обеспечить.

Читайте также: Ирландия готова мониторить прекращение огня в Украине после достижения мирного соглашения, - премьер Мартин

Автор: 

Зеленский Владимир (22838) Ирландия (144) дроны (5661)
Топ комментарии
+3
Криворуких пілотів знайти і показово покарати !

05.12.2025 23:32 Ответить
+3
Це яке з тисяч замахів на найвеличнішого?
05.12.2025 23:40 Ответить
+2
У всіх виникає справедливе питання - якого хріна не збили???
05.12.2025 23:51 Ответить
05.12.2025 23:32 Ответить
Та й "*****" на той інциндент....
05.12.2025 23:48 Ответить
ми любимо ЗЄлєнського !

....несамовито....

05.12.2025 23:50 Ответить
.....дєржите мєня сємєро !

05.12.2025 23:51 Ответить
Невже, це міндіч з єрмаком, отак дронами Оманського залякували, щоб в Україну повернувся??
05.12.2025 23:58 Ответить
🤣 топ новина останнього тисячоліття. хтось кудись прилетів та щось десь літало та ктось щось перднув
05.12.2025 23:39 Ответить
05.12.2025 23:40 Ответить
сто перша чеченська дрг.
навколо Банкової досі суцільні руїни після боїв 2022 р.

05.12.2025 23:48 Ответить
Коли МакЕнті запитали, чи свідчить політ дронів про прогалини у безпеці, вона відповіла, що "все йшло за планом"

Так а що вони розслідують, якщо "все йшло за планом"? Це була спрямована "спецоперація" проти "лідера", щоб налякати його чи що?
05.12.2025 23:50 Ответить
05.12.2025 23:51 Ответить
Простим слоном, промахали? Може намікнули, не літай?
05.12.2025 23:53 Ответить
Все одно крутіше, ніж колись на януковича летіли яйце та вінок! )
05.12.2025 23:58 Ответить
 
 