Полиция Ирландии начала расследование инцидента с дронами во время визита Зеленского
Ирландская полиция расследует появление нескольких неустановленных беспилотников вблизи Дублина во время прибытия президента Украины Владимира Зеленскогос официальным визитом.
Об этом сообщает RTÉ News, передает Цензор.НЕТ.
Что предшествовало
- Инцидент произошел вечером 1 декабря, незадолго до 23:00, когда самолет украинского лидера приземлился в аэропорту Дублина. Экипаж ирландского военно-морского корабля LÉ William Butler Yeats заметил несколько неидентифицированных дронов к северу от столицы.
По данным СМИ, беспилотники зафиксировали на расстоянии более 10 км от берега, к востоку от полуострова Хоут. В это время Ирландское авиационное управление (IAA) ввело бесполетную зону над Дублином и его окрестностями в связи с визитом Зеленского.
Военные моряки не применяли оружие для перехвата аппаратов, однако сделали подробную видеозапись их маневров.
Расследованием занимается Специальное детективное подразделение полиции в сотрудничестве с Силами обороны и международными партнерами.
Минобороны Ирландии опровергло пробелы в безопасности страны
Министр иностранных дел, которая также занимает пост министра обороны, Хелен МакЭнти заявила, что операция по обеспечению безопасности Зеленского в Ирландии прошла "особенно хорошо". И отметила, что активность дронов стала "теперь характерной чертой по всей Европе".
Когда МакЭнти спросили, свидетельствует ли полет дронов о пробелах в безопасности, она ответила, что "все шло по плану", упомянув также о планах увеличить финансирование Сил обороны "более чем наполовину".
В то же время подполковник Воздушных сил в отставке и аудитор безопасности аэропортов Кевин Бирн раскритиковал власти, заявив, что "нет смысла" создавать бесполетную зону, если военные не способны ее обеспечить.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
....несамовито....
.
.
навколо Банкової досі суцільні руїни після боїв 2022 р.
.
Так а що вони розслідують, якщо "все йшло за планом"? Це була спрямована "спецоперація" проти "лідера", щоб налякати його чи що?