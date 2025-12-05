Поліція Ірландії розпочала розслідування інциденту з дронами під час візиту Зеленського
Ірландська поліція розслідує появу кількох невстановлених безпілотників поблизу Дубліна під час прибуття президента України Володимира Зеленського з офіційним візитом.
Про це повідомляє RTÉ News, передає Цензор.НЕТ.
Що передувало
- Інцидент стався ввечері 1 грудня, незадовго до 23:00, коли літак українського лідера приземлився в аеропорту Дубліна. Екіпаж ірландського військово-морського корабля LÉ William Butler Yeats помітив кілька неідентифікованих дронів на північ від столиці.
За даними ЗМІ, безпілотники зафіксували на відстані понад 10 км від берега, на схід від півострова Хоут. У цей час Ірландське авіаційне управління (IAA) запровадило безпольотну зону над Дубліном та його околицями у зв'язку з візитом Зеленського.
Військові моряки не застосовували зброю для перехоплення апаратів, проте зробили детальний відеозапис їхніх маневрів.
Розслідуванням займається Спеціальний детективний підрозділ поліції у співпраці зі Силами оборони та міжнародними партнерами.
Міноборони Ірландії заперечило прогалини у безпеці країни
Міністерка закордонних справ, яка також обіймає посаду міністерки оборони, Гелен МакЕнті заявила, що операція із забезпечення безпеки Зеленського в Ірландії пройшла "особливо добре". І зауважила, що активність дронів стала "тепер характерною рисою по всій Європі".
Коли МакЕнті запитали, чи свідчить політ дронів про прогалини у безпеці, вона відповіла, що "все йшло за планом", згадавши також про плани збільшити фінансування Сил оборони "більш ніж як наполовину".
Водночас підполковник Повітряних сил у відставці та аудитор безпеки аеропортів Кевін Бірн розкритикував владу, заявивши, що "немає сенсу" створювати безпольотну зону, якщо військові не здатні її забезпечити.
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....несамовито....
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навколо Банкової досі суцільні руїни після боїв 2022 р.
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Так а що вони розслідують, якщо "все йшло за планом"? Це була спрямована "спецоперація" проти "лідера", щоб налякати його чи що?
Вы намекаете что есть связь с поездкой ***** в Индию?
Це послання:
-Сиди вдома турист!