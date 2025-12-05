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Новини Візит Зеленського до Ірландії
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Поліція Ірландії розпочала розслідування інциденту з дронами під час візиту Зеленського

зеленський

Ірландська поліція розслідує появу кількох невстановлених безпілотників поблизу Дубліна під час прибуття президента України Володимира Зеленського з офіційним візитом.

Про це повідомляє RTÉ News, передає Цензор.НЕТ.

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Що передувало

  • Інцидент стався ввечері 1 грудня, незадовго до 23:00, коли літак українського лідера приземлився в аеропорту Дубліна. Екіпаж ірландського військово-морського корабля LÉ William Butler Yeats помітив кілька неідентифікованих дронів на північ від столиці.

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За даними ЗМІ, безпілотники зафіксували на відстані понад 10 км від берега, на схід від півострова Хоут. У цей час Ірландське авіаційне управління (IAA) запровадило безпольотну зону над Дубліном та його околицями у зв'язку з візитом Зеленського.

Військові моряки не застосовували зброю для перехоплення апаратів, проте зробили детальний відеозапис їхніх маневрів.

Розслідуванням займається Спеціальний детективний підрозділ поліції у співпраці зі Силами оборони та міжнародними партнерами.

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Міноборони Ірландії заперечило прогалини у безпеці країни

Міністерка закордонних справ, яка також обіймає посаду міністерки оборони, Гелен МакЕнті заявила, що операція із забезпечення безпеки Зеленського в Ірландії пройшла "особливо добре". І зауважила, що активність дронів стала "тепер характерною рисою по всій Європі".

Коли МакЕнті запитали, чи свідчить політ дронів про прогалини у безпеці, вона відповіла, що "все йшло за планом", згадавши також про плани збільшити фінансування Сил оборони "більш ніж як наполовину".

Водночас підполковник Повітряних сил у відставці та аудитор безпеки аеропортів Кевін Бірн розкритикував владу, заявивши, що "немає сенсу" створювати безпольотну зону, якщо військові не здатні її забезпечити.

Також читайте: Ірландія готова моніторити припинення вогню в Україні після досягнення мирної угоди, - прем’єр Мартін

Автор: 

Зеленський Володимир (28080) Ірландія (202) дрони (8479)
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Топ коментарі
+7
Криворуких пілотів знайти і показово покарати !

.
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05.12.2025 23:32 Відповісти
+7
Це яке з тисяч замахів на найвеличнішого?
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05.12.2025 23:40 Відповісти
+4
сто перша чеченська дрг.
навколо Банкової досі суцільні руїни після боїв 2022 р.

.
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05.12.2025 23:48 Відповісти
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Криворуких пілотів знайти і показово покарати !

.
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05.12.2025 23:32 Відповісти
Та й "*****" на той інциндент....
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05.12.2025 23:48 Відповісти
ми любимо ЗЄлєнського !

....несамовито....

.
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05.12.2025 23:50 Відповісти
.....дєржите мєня сємєро !

.
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05.12.2025 23:51 Відповісти
Невже, це міндіч з єрмаком, отак дронами Оманського залякували, щоб в Україну повернувся??
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05.12.2025 23:58 Відповісти
🤣 топ новина останнього тисячоліття. хтось кудись прилетів та щось десь літало та ктось щось перднув
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05.12.2025 23:39 Відповісти
Це яке з тисяч замахів на найвеличнішого?
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05.12.2025 23:40 Відповісти
сто перша чеченська дрг.
навколо Банкової досі суцільні руїни після боїв 2022 р.

.
показати весь коментар
05.12.2025 23:48 Відповісти
Коли МакЕнті запитали, чи свідчить політ дронів про прогалини у безпеці, вона відповіла, що "все йшло за планом"

Так а що вони розслідують, якщо "все йшло за планом"? Це була спрямована "спецоперація" проти "лідера", щоб налякати його чи що?
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05.12.2025 23:50 Відповісти
У всіх виникає справедливе питання - якого хріна не збили???
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05.12.2025 23:51 Відповісти
Простим слоном, промахали? Може намікнули, не літай?
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05.12.2025 23:53 Відповісти
Слоном помахали?
Вы намекаете что есть связь с поездкой ***** в Индию?
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06.12.2025 01:45 Відповісти
Все одно крутіше, ніж колись на януковича летіли яйце та вінок! )
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05.12.2025 23:58 Відповісти
Це королівські ВПС пожартувала з найвеличнішим, щоб він меньше літав , бо завдав ППО всього НАТО.
Це послання:
-Сиди вдома турист!
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06.12.2025 02:57 Відповісти
Ці кляті дрони чуть не спортили гастролі зЕлєнському .
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06.12.2025 08:26 Відповісти
Можливо, Шмарклі нагадали про "оманські домовленності", під час яких, над Тегераном, був збитий Boeing який належав авіакомпанії МАУ (Міжнародні авіалінії України).
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06.12.2025 11:56 Відповісти
 
 