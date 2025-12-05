Поліція Ірландії розпочала розслідування інциденту з дронами під час візиту Зеленського

Ірландська поліція розслідує появу кількох невстановлених безпілотників поблизу Дубліна під час прибуття президента України Володимира Зеленського з офіційним візитом.

Про це повідомляє RTÉ News, передає Цензор.НЕТ.

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Що передувало

Інцидент стався ввечері 1 грудня, незадовго до 23:00, коли літак українського лідера приземлився в аеропорту Дубліна. Екіпаж ірландського військово-морського корабля LÉ William Butler Yeats помітив кілька неідентифікованих дронів на північ від столиці.

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За даними ЗМІ, безпілотники зафіксували на відстані понад 10 км від берега, на схід від півострова Хоут. У цей час Ірландське авіаційне управління (IAA) запровадило безпольотну зону над Дубліном та його околицями у зв'язку з візитом Зеленського.

Військові моряки не застосовували зброю для перехоплення апаратів, проте зробили детальний відеозапис їхніх маневрів.

Розслідуванням займається Спеціальний детективний підрозділ поліції у співпраці зі Силами оборони та міжнародними партнерами.

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Міноборони Ірландії заперечило прогалини у безпеці країни

Міністерка закордонних справ, яка також обіймає посаду міністерки оборони, Гелен МакЕнті заявила, що операція із забезпечення безпеки Зеленського в Ірландії пройшла "особливо добре". І зауважила, що активність дронів стала "тепер характерною рисою по всій Європі".

Коли МакЕнті запитали, чи свідчить політ дронів про прогалини у безпеці, вона відповіла, що "все йшло за планом", згадавши також про плани збільшити фінансування Сил оборони "більш ніж як наполовину".

Водночас підполковник Повітряних сил у відставці та аудитор безпеки аеропортів Кевін Бірн розкритикував владу, заявивши, що "немає сенсу" створювати безпольотну зону, якщо військові не здатні її забезпечити.

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