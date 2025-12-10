Бойцы 412-й бригады "Nemesis" поразили дронами ЗРК, "Тор" и "Бук-М3" оккупантов. ВИДЕО
Операторы дронов 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем поразили три единицы техники оккупантов в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы во время боевых вылетов беспилотниками сожгли ЗРК "Тор-М1" и нанесли удары по "Тору" и "Буку-М3".
Видео своей работы защитники обнародовали в соцсетях.
- Ранее сообщалось, что операторы дронов 412-й бригады Nemesis поразили российский "шахед" ракетой "воздух-воздух".
