Бойцы 412-й бригады "Nemesis" поразили дронами ЗРК, "Тор" и "Бук-М3" оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем поразили три единицы техники оккупантов в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы во время боевых вылетов беспилотниками сожгли ЗРК "Тор-М1" и нанесли удары по "Тору" и "Буку-М3".

Видео своей работы защитники обнародовали в соцсетях.

Чому так швидко переривається відео під час дорозвідки? Просто не встигаєш нічого розгледіти. Там же ж достатньо було хронометражу, щоб не різати так зненацька.
10.12.2025 17:55 Ответить
 
 