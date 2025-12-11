РУС
"Сначала – прекращение огня, и только после этого – разговоры о выборах", – заявление партии "УДАР"

выборы во время войны

Сначала необходимо обеспечить прекращение огня и начало мирного процесса, и только после этого начинать разговоры о выборах.

Об этом говорится в заявлении партии "УДАР Виталия Кличко", информирует Цензор.НЕТ.

"Решение о проведении выборов должно основываться на реальной ситуации, а не приниматься под внешним давлением. Мы должны выстоять в этой войне, а не стремиться к миру любой ценой. Потому что этой ценой может стать потеря государства. Сначала – прекращение огня и начало мирного процесса, а только после этого – разговоры о выборах", – заявили в партии УДАР.

В партии Виталия Кличко уверены, что проведение выборов во время активных боевых действий невозможно, поскольку несет угрозу фундаментальным интересам и принципам Украины.

  1. Существует угроза сохранению целостности государства. Проведение выборов открывает дополнительный политический фронт, который разобьет общество и ослабит оборону страны.
  2. Будет нарушено право голоса. Минимально необходимые условия для выборов – устойчивое прекращение огня и начало политического урегулирования. Только тогда государство может обеспечить безопасность избирателей и организовать процесс без риска хаоса или срыва. Волеизъявление под ракетными обстрелами – это точно не о демократии.
  3. Будет нарушено право быть избранным. Военные, которые сегодня защищают Украину, должны иметь возможность не только проголосовать, но и баллотироваться. То же самое касается граждан, которые вынужденно оказались за границей. А в случае выборов без прекращения активных боевых действий право определять будущую судьбу страны будет отобрано у тех, кто сейчас за эту страну на передовой отдает свое здоровье и жизнь.

"Демократия и выборы – это основа, на которой стоит Украинское государство. Но сейчас речь идет о стране, которая живет под ракетными атаками и сдерживает продвижение врага на фронте", - подчеркнули в партии "УДАР Виталия Кличко".

Напомним, президент США Дональд Трамп публично спросил, сколько еще времени до проведения выборов в Украине. В ответ Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной Рады с просьбой подготовить необходимую законодательную базу для проведения выборов во время войны, "чтобы избежать спекуляций и давления американцев".

Кожну заяву, потужну в снаряд би чи дрон, пздц москві.
показать весь комментарий
11.12.2025 17:32 Ответить
До речі, а де наші політичні партії? Де Верховна Рада? Чого ніхто не висловлює свого бачення ситуації з цими перемовинами, усі позабивались по норах і не відблискують. Що, хозяїва з закордону, команди не дають?
показать весь комментарий
11.12.2025 17:37 Ответить
Прошу звернути увагу, як в тіпа передвиборну епоху витягли Світана як АНТИСЕМІТА . Саме канали Буняка типу канал СЕЙЧАС ..
показать весь комментарий
11.12.2025 17:41 Ответить
Витягли? Не мели дурні. Сьогодні всі антизлодії і антикорупціонери в Україні антисеміти, дякуй міндіче - зелендічам.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:04 Ответить
Варіантів може бути багато: це і уряд національного порятунку,який би взяв на себе питання війни-миру.Це і перемиря на час виборів,щоби були зняті всі питання легітимності у міжнародних відносинах. Це і відставка зе, і тд. Це те,що найвеличніший може сам виконати в імя збереження держави.
показать весь комментарий
11.12.2025 17:42 Ответить
Дійсно кращий варіант- уряд національного порятунку і відставка зе.. Але нажаль, ЗЕ та розсудливість не сумісні. Він невиліковний від популізму та самолюбування, і тому очікувати від нього якись самостійних адекватних дій, нема чого. Окрім, як "відосити", і робити те, що добре вміє - по вухах лапшу вішати.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:07 Ответить
коротко і ясно
показать весь комментарий
11.12.2025 17:42 Ответить
а якщо бойові дії будуть тривати ще 10 років?
скільки українцям терпіти цих бевзів?
поки новий майдан не бабахне?
показать весь комментарий
11.12.2025 17:48 Ответить
як тобі таке ,рудий ?
показать весь комментарий
11.12.2025 17:48 Ответить
Яке на хрін "припинення вогню"? Будь яке "припинення" можна відновити за годину, та ще й потрійним БК та посиленим особовим складом!
показать весь комментарий
11.12.2025 17:51 Ответить
Коней на переправі не міняють, але що робити коли коні сліпі і глухі а попереду прірва?
показать весь комментарий
11.12.2025 18:00 Ответить
Таких коней пристрелюють, щоб не мучились і не мучитись.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:07 Ответить
Вибори можна і після, але все зелене кодло мародерів та саботажників у відставку і зформувати уряд національного порятунку.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:11 Ответить
Спокійно. Це все реакція на Трампа. Через тиждень про всі ці вибори всі забудуть.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:11 Ответить
Вся влада в Україні має перейти Світовому Конгресу Українців. Україною мають керувати українці.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:25 Ответить
 
 