"Сначала – прекращение огня, и только после этого – разговоры о выборах", – заявление партии "УДАР"
Сначала необходимо обеспечить прекращение огня и начало мирного процесса, и только после этого начинать разговоры о выборах.
Об этом говорится в заявлении партии "УДАР Виталия Кличко", информирует Цензор.НЕТ.
"Решение о проведении выборов должно основываться на реальной ситуации, а не приниматься под внешним давлением. Мы должны выстоять в этой войне, а не стремиться к миру любой ценой. Потому что этой ценой может стать потеря государства. Сначала – прекращение огня и начало мирного процесса, а только после этого – разговоры о выборах", – заявили в партии УДАР.
В партии Виталия Кличко уверены, что проведение выборов во время активных боевых действий невозможно, поскольку несет угрозу фундаментальным интересам и принципам Украины.
- Существует угроза сохранению целостности государства. Проведение выборов открывает дополнительный политический фронт, который разобьет общество и ослабит оборону страны.
- Будет нарушено право голоса. Минимально необходимые условия для выборов – устойчивое прекращение огня и начало политического урегулирования. Только тогда государство может обеспечить безопасность избирателей и организовать процесс без риска хаоса или срыва. Волеизъявление под ракетными обстрелами – это точно не о демократии.
- Будет нарушено право быть избранным. Военные, которые сегодня защищают Украину, должны иметь возможность не только проголосовать, но и баллотироваться. То же самое касается граждан, которые вынужденно оказались за границей. А в случае выборов без прекращения активных боевых действий право определять будущую судьбу страны будет отобрано у тех, кто сейчас за эту страну на передовой отдает свое здоровье и жизнь.
"Демократия и выборы – это основа, на которой стоит Украинское государство. Но сейчас речь идет о стране, которая живет под ракетными атаками и сдерживает продвижение врага на фронте", - подчеркнули в партии "УДАР Виталия Кличко".
Напомним, президент США Дональд Трамп публично спросил, сколько еще времени до проведения выборов в Украине. В ответ Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной Рады с просьбой подготовить необходимую законодательную базу для проведения выборов во время войны, "чтобы избежать спекуляций и давления американцев".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
скільки українцям терпіти цих бевзів?
поки новий майдан не бабахне?