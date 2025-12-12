Ключевая задача БЭБ – остановить схемы, где ФОП используются для уклонения от налогов, – Цивинский

Руководитель БЭБ Александр Цивинский считает основной задачей органа остановить использование ФОП для уклонения от уплаты налогов.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Что известно

"Наша ключевая задача – остановить схемы, где ФОП используют как инструмент для уклонения от налогов. Но при этом важно создать нормальные условия для настоящих ФОП, которые честно работают на упрощенной системе.

Потому что если этой моделью и дальше будут злоупотреблять, она может просто исчезнуть – и больше всего пострадает малый бизнес", – пояснил он.

В отношении ФОП БЭБ работает над тем, чтобы сломать саму схему, которая мешает государству двигаться дальше, сказал Цивинский.

По словам руководителя БЭБ, ФОП, если разобраться, – очень хорошая вещь.

"Это - возможность для человека своим трудом, зарегистрировавшись как субъект предпринимательской деятельности, зарабатывать для себя деньги.

Для государства, по идее, это должна быть идеальная история, потому что у нас налоговая нагрузка на ФОП – одна из самых низких. И фактически таким образом мы создаем возможность для очень многих профессий – экспертов, психологов, маникюрш и так далее зарабатывать деньги", – пояснил он.

Использование ФОП для уклонения от налогов

Цивинский привел пример сети из 150 магазинов, в которой 150 ФОП.

"А по факту есть один человек, который ими сверху полностью управляет, а они являются наемными работниками. И вот в этой конкретной истории все эти ФОП являются инструментом для уклонения от уплаты налогов.

Потому что все эти ФОП, например, третьей группы, платят 5+1,5% налоги, - но де-факто это крупное юридическое лицо. А сбоку, когда мы говорим о конкурентных условиях, есть какое-то ООО, у которого так же 150 магазинов, но они платят за своих работников 18% НДФЛ, 22% ЕСВ - и автоматически оказываются неконкурентоспособными", - добавил руководитель БЭБ.

Что делает БЭБ?

Сейчас документируют такие группы, фиксируют все.

"И первым шагом они возмещают нанесенный ущерб. Второй шаг – эти ФОП переходят в одно юридическое лицо, и эти люди становятся наемными работниками. Соответственно, с каждого работника начинает уплачиваться налог; компания начинает показывать прибыль – и уплачивает налог с прибыли.

Ясно, что здесь тоже может быть множество злоупотреблений – это уже другая история. Но здесь важно то, что инструмент, который предоставлен людям, чтобы они могли развивать свою предпринимательскую деятельность и не просить ничего у государства, должен работать прозрачно", – подытожил он.

