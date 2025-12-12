РУС
780 15

Ключевая задача БЭБ – остановить схемы, где ФОП используются для уклонения от налогов, – Цивинский

БЭБ хочет остановить использование ФЛП для уклонения от налогов

Руководитель БЭБ Александр Цивинский считает основной задачей органа остановить использование ФОП для уклонения от уплаты налогов.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Что известно

"Наша ключевая задача – остановить схемы, где ФОП используют как инструмент для уклонения от налогов. Но при этом важно создать нормальные условия для настоящих ФОП, которые честно работают на упрощенной системе.

Потому что если этой моделью и дальше будут злоупотреблять, она может просто исчезнуть – и больше всего пострадает малый бизнес", – пояснил он.

В отношении ФОП БЭБ работает над тем, чтобы сломать саму схему, которая мешает государству двигаться дальше, сказал Цивинский.

По словам руководителя БЭБ, ФОП, если разобраться, – очень хорошая вещь.

"Это - возможность для человека своим трудом, зарегистрировавшись как субъект предпринимательской деятельности, зарабатывать для себя деньги.

Для государства, по идее, это должна быть идеальная история, потому что у нас налоговая нагрузка на ФОП – одна из самых низких. И фактически таким образом мы создаем возможность для очень многих профессий – экспертов, психологов, маникюрш и так далее зарабатывать деньги", – пояснил он.

Использование ФОП для уклонения от налогов

Цивинский привел пример сети из 150 магазинов, в которой 150 ФОП.

"А по факту есть один человек, который ими сверху полностью управляет, а они являются наемными работниками. И вот в этой конкретной истории все эти ФОП являются инструментом для уклонения от уплаты налогов.

Потому что все эти ФОП, например, третьей группы, платят 5+1,5% налоги, - но де-факто это крупное юридическое лицо. А сбоку, когда мы говорим о конкурентных условиях, есть какое-то ООО, у которого так же 150 магазинов, но они платят за своих работников 18% НДФЛ, 22% ЕСВ - и автоматически оказываются неконкурентоспособными", - добавил руководитель БЭБ.

Что делает БЭБ?

Сейчас документируют такие группы, фиксируют все.

"И первым шагом они возмещают нанесенный ущерб. Второй шаг – эти ФОП переходят в одно юридическое лицо, и эти люди становятся наемными работниками. Соответственно, с каждого работника начинает уплачиваться налог; компания начинает показывать прибыль – и уплачивает налог с прибыли.

Ясно, что здесь тоже может быть множество злоупотреблений – это уже другая история. Но здесь важно то, что инструмент, который предоставлен людям, чтобы они могли развивать свою предпринимательскую деятельность и не просить ничего у государства, должен работать прозрачно", – подытожил он.

Полный текст интервью Александра Цивинского читайте по ссылке.

+4
Сьогодні бенефіс у Цивінського
12.12.2025 16:32 Ответить
+4
Ги...Ги...корупційні схеми на всьому да двушечки на мацкву їх не цикавять...а ось фопів пощемить це саме то...
12.12.2025 16:36 Ответить
+3
ФОПи це дурня, в нас банки організовують чорні системи переказу готівки, які не де не фігурують ні в яких звітах НБУ! А ви з ФОПами боретесь, смішні люди!
12.12.2025 16:33 Ответить
Сьогодні бенефіс у Цивінського
12.12.2025 16:32 Ответить
Це ж краще ніж мовчки робити свою справу на благо України.
Пі...діти - не податки збирати)
12.12.2025 16:33 Ответить
Їх по черзі на арену випускають із клітки
показать весь комментарий
його сьогодні забагато - але нехай виговориться перед відставкою!
12.12.2025 16:35 Ответить
ФОПи це дурня, в нас банки організовують чорні системи переказу готівки, які не де не фігурують ні в яких звітах НБУ! А ви з ФОПами боретесь, смішні люди!
12.12.2025 16:33 Ответить
Це правда. Причому ось там мільярди крутяться і не гривень, а валюти!
12.12.2025 16:35 Ответить
Зупинити тільки??? В судовому порядку без застав і співпраці зі слідством..Скільки можна нашим судам, та іншим слідчим організаціям іммітувати сурові закони України....??? насправді всі знаємо як всі продаються і купуються..Тограються суди і пркуратури, як догралися при царству зека янека...петро врятував цей клан злочинний
12.12.2025 16:34 Ответить
Ги...Ги...корупційні схеми на всьому да двушечки на мацкву їх не цикавять...а ось фопів пощемить це саме то...
12.12.2025 16:36 Ответить
Дави ФОПи шоб іншим неповадно було
12.12.2025 16:37 Ответить
Тут не все просто. Коли почнуть шерстити пересічні маленькі кав'ярні, пекарні, перукарні, торгові лотки тощо) оформлені на одного ФОПа це одне, а коли досить великі фірми, що юзають десятки ФОПів - зовсім інше
12.12.2025 16:47 Ответить
Ні. Це одне й те саме - безглузде втручання держави у економіку.
12.12.2025 17:08 Ответить
Іноді приходиться клієнтам щось продавати. Є дилерська ціна в мене, є пантнерська. Як за правило, ця ціна на 20% менша роздрібної. Тобто, можна вільно чухати на цих відсотках, можна трохи і накинуть. Але є такі, котрі перебивають роздрібну ціну постачальника, продають з дисконтом в 5%. Я з претензією до того, мовляв як так. Ви дали рекомендовану роздрібну ціну, а хтось її демпінгує. Той каже, будемо розбиратись, бо за таке має бути кара санкційна. Бо ти клієнту кажеш ціну в 10, він риється в інтернеті і знаходить теж саме за 8...
Ану кажу, давай я туди наберу. Набираю, хочу купити. Без питань. Тільки кажу мені рахунок з ПДВ. Опа, ось тут і засадняк. Не працюємо, кажуть, ми з ПДВ.
Тобто, якісь фопи вирішили так собі обнал зробити. На рахунок заходить кошти, вони по рахунку купують товар по партнерській ціні і виставляють його за готівку і задешево, що б тільки отримати гроші на руки.
І таких біло-чорних фопів довкола просто дофіга.
12.12.2025 16:56 Ответить
Все що робить держава,на сьогодні,шкодить сама собі,вибачаюсь,мав на увазі чиновників від держави
12.12.2025 17:01 Ответить
Ключове завдання БЕБ - брати хабарі.
12.12.2025 17:11 Ответить
Тобто ганятися за ФОП, в ми думали, що економічна безпека це про зловживання на митниці, акцизні товари, фальсифікати цигарок та горілчаних виробів, безконтрольні лотереї та казино, схеми на держзакупівлях і ще багато чого... Ан ніт! Головні вороги держави - ФОПи! Мабуть їх покусав Гетьманцев - дуже талановитий ощіпувач гусей.
12.12.2025 17:39 Ответить
 
 