Ключове завдання БЕБ - зупинити схеми, де ФОП використовують для ухилення від податків, - Цивінський

Керівник БЕБ Олександр Цивінський вважає основним завданням органом зупинити використання ФОПів для уникнення сплати податків.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Наше ключове завдання – зупинити схеми, де ФОПів використовують як інструмент для ухилення від податків. Але при цьому важливо створити нормальні умови для справжніх ФОПів, які чесно працюють на спрощеній системі.

Бо якщо цією моделлю і далі зловживатимуть, вона може просто зникнути – і найбільше постраждає малий бізнес", - пояснив він.

Щодо ФОПів БЕБ працює над тим, щоб зламати саму схему, яка заважає державі рухатися далі, сказав Цивінський.

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За словами керівника БЕБ, ФОП, якщо розібратися, - дуже хороша річ.

"Це – можливість для людини своєю працею, зареєструвавшись як суб’єкт підприємницької діяльності, заробляти для себе гроші.

Для держави, по ідеї, це має бути ідеальна історія, тому що у нас податкове навантаження на ФОПи – одне з найнижчих. І фактично таким чином ми створюємо можливість для дуже багатьох професій – експертів, психологів, манікюрниць і так далі заробляти гроші", - пояснив він.

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Використання ФОПів для ухилення від податків

Цивінський навів приклад мережі зі 150 магазинами, в якій 150 ФОПів.

"А по факту є одна людина, яка ними зверху повністю управляє, а вони є найманими працівниками. І от в цій конкретній історії всі ці ФОПи є інструментом для ухилення від сплати податків.

Тому що всі ці ФОПи, наприклад, третьої групи, платять 5+1,5% податки, - але де-факто це велика юридична особа. А збоку, коли ми говоримо про конкурентні умови, є якесь ТОВ, у якого так само 150 магазинів, але вони платять за своїх працівників 18% ПДФО, 22% ЄСВ – і автоматично опиняються неконкурентними", - додав керівник БЕБ.

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Що робить БЕБ?

Наразі документують такі групи, фіксують все.

"І першим кроком вони відшкодовують завдані збитки. Другий крок – ці ФОПи переходять в одну юридичну особу, і ці люди стають найманими працівниками. Відповідно, з кожного працівника починає сплачуватися податок; компанія починає показувати прибуток – і сплачує податок з прибутку.

Ясно, що тут теж може бути безліч зловживань – це вже інша історія. Але тут важливо те, що інструмент, який наданий людям, щоб вони могли розвивати свою підприємницьку діяльність і не просити нічого у держави – має працювати прозоро", - підсумував він.

Повний текст інтерв'ю Олександра Цивінського читайте за посиланням.

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