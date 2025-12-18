Козак сказал Путину, что готов к расстрелу за отказ требовать капитуляции Украины в 2022 году, - NYT

На второй день полномасштабного вторжения России в Украину один из ближайших соратников диктатора Владимира Путина Дмитрий Козак отказался выполнять его приказы. Тогда глава Кремля приказал на переговорах требовать капитуляции Украины.

Козак выступал против начала вторжения

Доверенный соратник Путина Козак ушел в отставку с поста заместителя главы администрации в сентябре. Шестеро россиян, близких к Козаку, описали для издания трансформацию одного из ближайших соратников Путина в очаг антивоенных настроений среди российской элиты.

Отмечается, что Козак говорил Путину, что не понимает цели вторжения в Украину. Когда разговор между ними стал более напряженным, он заявил, что "готов к своему аресту или расстрелу за отказ выполнять приказы".

Роль Козака в начале войны

"Господин Козак был одиноким голосом несогласия в ближайшем окружении господина Путина, небольшой трещиной в его железной хватке за власть. Поскольку так мало людей желали бросить ему вызов, господин Путин осуществил почти полный контроль над ведением войны Россией. Отчасти именно поэтому, почти четыре года спустя, российский лидер способен придерживаться своих жестких требований, даже когда давление в отношении прекращения огня растет", - пишут журналисты NYT.

Перед вторжением в феврале 2022 года Козак подготовил для Путина записку, в которой высказал вероятные негативные последствия войны, пишет NYT со ссылкой на источники.

Один из собеседников, который видел текст, рассказал, что в ней было предупреждение о возможном вступлении в НАТО Швеции и Финляндии, которое после вторжения действительно произошло.

️На заседании Совбеза РФ 21 февраля 2022 года Козак также выступил в закрытой части по признанию так называемых "ДНР" и "ЛНР" и заявил, что украинцы будут сопротивляться вторжению, санкции в случае начала войны будут жесткими, а геополитическое положение России пострадает, пишет NYT.

После этого Путин сказал всем, кроме Козака и постоянных членов российского Совбеза, покинуть зал, а затем попросил своего соратника повторить аргументы, рассказали источники.

️Позже Путин отпустил и постоянных членов, оставив только Козака. Глава Кремля спросил у него: "Что это?" и "Почему вы против этого?". Козак, как рассказали источники, остался на своей позиции.

Переговоры с Украиной

️"Через несколько часов после вторжения, как рассказывал сам Козак знакомым, ему позвонил тогдашний глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, и Козак сказал ему, что хочет как можно скорее добиться мирного урегулирования путем переговоров", - пишет NYT.

На второй день вторжения Козак вел переговоры о возможном прекращении огня с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. Соглашение предусматривало бы гарантии безопасности Украины со стороны России и вывод войск из всех частей Украины, кроме Крыма и Донбасса.

️Эти переговоры, как отмечает NYT, разозлили Путина.

"25 февраля Козак докладывал Путину по телефону. Тогда Путин упрекнул Козака за превышение полномочий из-за обсуждения территориальных вопросов и поручил сообщить Киеву, что Россия согласится только на капитуляцию Украины. Козаку показалось, что Путин резко меняет свою переговорную позицию. Он сказал, что не может вести переговоры, не зная конечных целей РФ", - пишет газета.

Российский лидер тогда приказал ему вести переговоры, как было поручено, и после этого Козак сказал, что "готов к аресту или расстрелу".

"️Путин сказал вести переговоры в соответствии с указаниями, но Козак отказался, пишет газета. Именно тогда, по словам источников, он и сказал, что готов к аресту или расстрелу. К концу того разговора Козак все-таки согласился сообщить Украине требования России и позвонил Арахамии, пока Путин слушал. Арахамия отказался", - добавляют журналисты.

