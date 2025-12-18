Козак казав Путіну, що готовий до розстрілу за відмову вимагати капітуляції України у 2022 році, - NYT

На другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну один із найближчих соратників диктатора Володимира Путіна Дмитро Козак відмовився виконувати його накази. Тоді глава Кремля наказав на переговорах вимагати капітуляції України.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Козак виступав проти початку вторгнення

Довірений соратник Путіна Козак пішов у відставку з посади заступника керівника адміністрації у вересні. Шестеро росіян, близьких до Козака, описали для видання трансформацію одного з найближчих соратників Путіна в осередок антивоєнних настроїв серед російської еліти.

Зазначається, що Козак казав Путіну, що не розуміє мети вторгнення в Україну. Коли розмова між ними стала більш напруженою, він заявив, що "готовий до свого арешту або розстрілу за відмову виконувати накази".

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Роль Козака на початку війни

"Пан Козак був самотнім голосом незгоди у близькому оточенні пана Путіна, невеликою тріщиною в його залізній хватці за владу. Оскільки так мало людей бажали кинути йому виклик, пан Путін здійснив майже повний контроль над веденням війни Росією. Частково саме тому, майже чотири роки потому, російський лідер здатний дотримуватися своїх жорстких вимог, навіть коли тиск щодо припинення вогню зростає", - пишуть журналісти NYT.

Перед вторгненням у лютому 2022 року Козак підготував для Путіна записку, в якій висловив ймовірні негативні наслідки від війни, пише NYT з посиланням на джерела.

Один зі співрозмовників, який бачив текст, розповів, що в ній було попередження про можливе вступ до НАТО Швеції та Фінляндії, яке після вторгнення дійсно відбулося.

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️На засіданні Радбезу РФ 21 лютого 2022 року Козак також виступив у закритій частині щодо визнання так званих "ДНР" та "ЛНР" й заявив, що українці чинитимуть опір вторгненню, санкції в разі початку війни будуть жорсткими, а геополітичне становище Росії постраждає, пише NYT.

Після цього Путін сказав усім, крім Козака і постійних членів російського Радбезу, залишити зал, а потім попросив свого соратника повторити аргументи, розповіли джерела.

️Пізніше Путін відпустив і постійних членів, залишивши тільки Козака. Глава Кремля запитав у нього: "Що це?" і "Чому ви проти цього?". Козак, як розповіли джерела, залишився на своїй позиції.

Переговори з Україною

️"Через кілька годин після вторгнення, як розповідав сам Козак знайомим, йому зателефонував тодішній глава Офісу президента України Андрій Єрмак, і Козак сказав йому, що хоче якомога швидше домогтися мирного врегулювання шляхом переговорів", - пише NYT.

На другий день вторгнення Козак вів переговори про можливе припинення вогню з главою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією. Угода передбачала б гарантії безпеки України з боку Росії та виведення військ з усіх частин України, окрім Криму та Донбасу.

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️Ці переговори, як зауважує NYT, розлютили Путіна.

"25 лютого Козак доповідав Путіну телефоном. Тоді Путін дорікав Козаку за перевищення повноважень через обговорення територіальних питань і доручив повідомити Києву, що Росія погодиться лише на капітуляцію України. Козаку здалося, що Путін різко змінює свою переговорну позицію. Він сказав, що не може вести переговори, не знаючи кінцевих цілей РФ", - пише газета.

Російський лідер тоді наказав йому вести переговори, як було доручено, і після цього Козак сказав, що "готовий до арешту або розстрілу".

"️Путін сказав вести переговори відповідно до вказівок, але Козак відмовився, пише газета. Саме тоді, за словами джерел, він і сказав, що готовий до арешту або розстрілу. До кінця тієї розмови Козак все-таки погодився повідомити Україні вимоги Росії й зателефонував Арахамії, поки Путін слухав. Арахамія відмовився", - додають журналісти.

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