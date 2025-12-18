Теракт в Сиднее: самой молодой жертвой стала 10-летняя дочь украинских эмигрантов. ФОТО

Самой молодой жертвой террористического нападения на пляже Бонди в австралийском Сиднее оказалась 10-летняя Матильда — дочь эмигрантов из Украины.

Об этом пишет BBC, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Самая молодая жертва стрельбы

Прощание с девочкой состоялось 18 декабря. Во время церемонии тетя Матильды назвала ее радостным ребенком, который "нес любовь везде, где бы ни был", и призвала общественность почтить ее память добрыми поступками.

На церемонию прощания с Матильдой пришли генерал-губернатор Австралии Сэм Мостин и премьер штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Теракт в Сиднее: среди погибших - украинец

Отмечается, что имя Матильда родители выбрали в честь песни "Waltzing Matilda", которую часто называют неофициальным гимном Австралии — в знак благодарности стране, которая дала их семье убежище.

Мама убитого ребенка рассказала BBC, что более 10 лет назад они с мужем переехали в Австралию из Украины и она не ожидала, что в Сиднее жизнь ее дочери будет в опасности.

В семье осталась младшая дочь, которая также была на праздновании Хануки.

Читайте также: Украина выразила соболезнования Австралии в связи с терактом в Сиднее

Что предшествовало

Стрельба в Сиднее произошла 14 декабря во время празднования Хануки. Тогда погибли по меньшей мере 15 человек, десятки получили ранения.

Полиция квалифицировала нападение как террористический акт, направленный против еврейской общины.

На момент стрельбы на пляже было более 1 000 человек. Почти 40 человек доставили в больницы, возраст пострадавших — от 10 до 87 лет.

Среди погибших также был Алекс Клейтман — украинец-эмигрант, переживший Холокост и проживший в Австралии более полувека вместе с женой. Он был на праздновании Хануки на пляже в Сиднее вместе со своей женой Ларисой, детьми и внуками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, на фронте погиб Юрий Саенко (Фокс) - брат украинского консула в Сиднее Екатерины Аргиру