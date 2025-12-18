Теракт в Сиднее: самой молодой жертвой стала 10-летняя дочь украинских эмигрантов. ФОТО
Самой молодой жертвой террористического нападения на пляже Бонди в австралийском Сиднее оказалась 10-летняя Матильда — дочь эмигрантов из Украины.
Об этом пишет BBC, передает Цензор.НЕТ.
Самая молодая жертва стрельбы
Прощание с девочкой состоялось 18 декабря. Во время церемонии тетя Матильды назвала ее радостным ребенком, который "нес любовь везде, где бы ни был", и призвала общественность почтить ее память добрыми поступками.
На церемонию прощания с Матильдой пришли генерал-губернатор Австралии Сэм Мостин и премьер штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс.
- Отмечается, что имя Матильда родители выбрали в честь песни "Waltzing Matilda", которую часто называют неофициальным гимном Австралии — в знак благодарности стране, которая дала их семье убежище.
Мама убитого ребенка рассказала BBC, что более 10 лет назад они с мужем переехали в Австралию из Украины и она не ожидала, что в Сиднее жизнь ее дочери будет в опасности.
В семье осталась младшая дочь, которая также была на праздновании Хануки.
Что предшествовало
- Стрельба в Сиднее произошла 14 декабря во время празднования Хануки. Тогда погибли по меньшей мере 15 человек, десятки получили ранения.
- Полиция квалифицировала нападение как террористический акт, направленный против еврейской общины.
- На момент стрельбы на пляже было более 1 000 человек. Почти 40 человек доставили в больницы, возраст пострадавших — от 10 до 87 лет.
- Среди погибших также был Алекс Клейтман — украинец-эмигрант, переживший Холокост и проживший в Австралии более полувека вместе с женой. Он был на праздновании Хануки на пляже в Сиднее вместе со своей женой Ларисой, детьми и внуками.
людям вже варто усвідомити, що Зло треба нищити кругом і превентивно
.
Що ти і кому хочеш довести, урод ? Для чого ? Якщо тебе хтось конкретно образив - ну максимум розберися з самим опонентом. Але причому тут інші люди ? Яка схиблена психіка має бути, аби образу одного поширювати на всіх інших . . .
Умовно - Україна зараз воює з росіянами. Припустімо, ми почали ламати фронт, визволили українську територію і перенесли війну на російську територію, наступаємо на їхню столицю, аби зруйнувати путінський режим. Ясна річ, що війна, вбивають солдатів ворога, спецслужбістів і так далі - але який сенс воювати з цивільними, убивати дітей ? В житті би навіть не подумав в ту сторону. А той урод у Сіднеї чи ті уроди російські в Бучі - дай поубивати когось. Любителі сафарі хренові . . .
То яка хвора психіка має бути ?
колись вони полювали і на тварин, і на людей
і зараз займаються тим же самим
племенні традиції
До речі, ці війна чимось схожа на шкільні шутинги, тому що ***** і кацапи ображені на весь світ.