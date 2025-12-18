РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10812 посетителей онлайн
Новости Противодействие терактам
3 166 18

Теракт в Сиднее: самой молодой жертвой стала 10-летняя дочь украинских эмигрантов. ФОТО

Самой молодой жертвой террористического нападения на пляже Бонди в австралийском Сиднее оказалась 10-летняя Матильда — дочь эмигрантов из Украины. 

Об этом пишет BBC, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Самая молодая жертва стрельбы

Прощание с девочкой состоялось 18 декабря. Во время церемонии тетя Матильды назвала ее радостным ребенком, который "нес любовь везде, где бы ни был", и призвала общественность почтить ее память добрыми поступками.

На церемонию прощания с Матильдой пришли генерал-губернатор Австралии Сэм Мостин и премьер штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс.

Стрельба в Сиднее на пляже Бонди: погибла дочь украинцев

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Теракт в Сиднее: среди погибших - украинец

  • Отмечается, что имя Матильда родители выбрали в честь песни "Waltzing Matilda", которую часто называют неофициальным гимном Австралии — в знак благодарности стране, которая дала их семье убежище.

Мама убитого ребенка рассказала BBC, что более 10 лет назад они с мужем переехали в Австралию из Украины и она не ожидала, что в Сиднее жизнь ее дочери будет в опасности.

В семье осталась младшая дочь, которая также была на праздновании Хануки.

Читайте также: Украина выразила соболезнования Австралии в связи с терактом в Сиднее

Стрельба в Сиднее на пляже Бонди: погибла дочь украинцев

Что предшествовало

  • Стрельба в Сиднее произошла 14 декабря во время празднования Хануки. Тогда погибли по меньшей мере 15 человек, десятки получили ранения.
  • Полиция квалифицировала нападение как террористический акт, направленный против еврейской общины.
  • На момент стрельбы на пляже было более 1 000 человек. Почти 40 человек доставили в больницы, возраст пострадавших — от 10 до 87 лет.
  • Среди погибших также был Алекс Клейтман — украинец-эмигрант, переживший Холокост и проживший в Австралии более полувека вместе с женой. Он был на праздновании Хануки на пляже в Сиднее вместе со своей женой Ларисой, детьми и внуками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, на фронте погиб Юрий Саенко (Фокс) - брат украинского консула в Сиднее Екатерины Аргиру

Автор: 

Австралия (450) Сидней (10) теракт (2378) жертвы (2228)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Зате плач Ярославни, вірніше цілий рев, у Європі та США на захист бородатих ,,мальчіков,, з Гази. Бо вони ще не встигли дорізати своїх єврейських сусідів.
показать весь комментарий
18.12.2025 21:07 Ответить
+6
Ти ж бачиш які зойки навкруги що євреї рушать Газу. Якби Ізраіль плюнув на все то вже б добили. В мене племінник там поранений у Газі, він хоч і не кровний єврей але служить Ізраілю.
показать весь комментарий
18.12.2025 21:20 Ответить
+5
і безголосийм голосом її душа,питається в людей,що тут дишились жити на землі-"За що. забрали Ви мені життя" ? Вічний спочинок Тобі дитино . із вічною памят'ю в людських серцях...
показать весь комментарий
18.12.2025 21:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зате плач Ярославни, вірніше цілий рев, у Європі та США на захист бородатих ,,мальчіков,, з Гази. Бо вони ще не встигли дорізати своїх єврейських сусідів.
показать весь комментарий
18.12.2025 21:07 Ответить
Ну так може Ізраіль вже знищить хамас за 2 роки, чи нітаньяху потрібна вічна влада?
показать весь комментарий
18.12.2025 21:16 Ответить
Ти ж бачиш які зойки навкруги що євреї рушать Газу. Якби Ізраіль плюнув на все то вже б добили. В мене племінник там поранений у Газі, він хоч і не кровний єврей але служить Ізраілю.
показать весь комментарий
18.12.2025 21:20 Ответить
Такий самий як кацапи
показать весь комментарий
18.12.2025 21:25 Ответить
Ти?
показать весь комментарий
18.12.2025 21:30 Ответить
А Україні чомусь не служить
показать весь комментарий
18.12.2025 21:34 Ответить
Він народжений в Ізраілі і громадянин країни. Кому він має служити?
показать весь комментарий
18.12.2025 21:36 Ответить
Україні
показать весь комментарий
18.12.2025 21:36 Ответить
Дивно. Він тут бував тільки на шкільних канікулах у вже покійної бабусі. Це все що його пов'язувало з Україною.
показать весь комментарий
18.12.2025 21:40 Ответить
Як і дівчинку з новини.
показать весь комментарий
18.12.2025 21:46 Ответить
в ********* світі від Зла на сховаєшся ні за стіною безпеки, ні за ракетним щитом, ні за "чудовим великим океаном".

людям вже варто усвідомити, що Зло треба нищити кругом і превентивно

.
показать весь комментарий
18.12.2025 21:42 Ответить
і безголосийм голосом її душа,питається в людей,що тут дишились жити на землі-"За що. забрали Ви мені життя" ? Вічний спочинок Тобі дитино . із вічною памят'ю в людських серцях...
показать весь комментарий
18.12.2025 21:12 Ответить
Очень жаль!За что?маленькая звёздочка 🌟!💞
показать весь комментарий
18.12.2025 21:21 Ответить
Ніколи не розумів шутерів, які стріляють в школах, інших громадських місцях, відбирають життя просто так . . .
Що ти і кому хочеш довести, урод ? Для чого ? Якщо тебе хтось конкретно образив - ну максимум розберися з самим опонентом. Але причому тут інші люди ? Яка схиблена психіка має бути, аби образу одного поширювати на всіх інших . . .

Умовно - Україна зараз воює з росіянами. Припустімо, ми почали ламати фронт, визволили українську територію і перенесли війну на російську територію, наступаємо на їхню столицю, аби зруйнувати путінський режим. Ясна річ, що війна, вбивають солдатів ворога, спецслужбістів і так далі - але який сенс воювати з цивільними, убивати дітей ? В житті би навіть не подумав в ту сторону. А той урод у Сіднеї чи ті уроди російські в Бучі - дай поубивати когось. Любителі сафарі хренові . . .
То яка хвора психіка має бути ?
показать весь комментарий
18.12.2025 21:28 Ответить
З маленьких кацапів виростають великі
показать весь комментарий
18.12.2025 21:32 Ответить
це дикі племена андрофагів
колись вони полювали і на тварин, і на людей
і зараз займаються тим же самим
племенні традиції
показать весь комментарий
18.12.2025 21:36 Ответить
Відповідь одна, образа на весь світ. Взагалі на всіх. Адже у таких людей винні взагалі всі. Хто бачив фільм "Керрі" чи може читав роман Кінга, там все добре показано.

До речі, ці війна чимось схожа на шкільні шутинги, тому що ***** і кацапи ображені на весь світ.
показать весь комментарий
18.12.2025 21:47 Ответить
А що там Грета? Висловила співчуття?
показать весь комментарий
18.12.2025 22:25 Ответить
 
 