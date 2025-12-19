На Днепропетровщине бойцы 92-й ОШБр отразили штурм: минус два грузовика, танк Т-72, МТ-ЛБ, БМП и 35 оккупантов. ВИДЕО

В Днепропетровской области российские войска предприняли попытку прорыва позиций 92-й отдельной штурмовой бригады, задействовав бронетехнику и несколько десятков пехотинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник выдвинулся в направлении украинских позиций на танке Т-72, боевой машине пехоты, бронетранспортере МТ-ЛБ и двух грузовиках. Штурмовую группу своевременно обнаружили экипажи беспилотных летательных аппаратов Сил обороны.

В результате ударов БПЛА были поражены два грузовика, танк Т-72, МТ-ЛБ, БМП, а также ликвидировано около 35 российских военнослужащих. Попытка прорыва потерпела полный провал.

