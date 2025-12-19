На Дніпропетровщині бійці 92-ї ОШБр відбили штурм: мінус дві вантажівки, танк Т-72, МТ-ЛБ, БМП та 35 окупантів. ВIДЕО
На Дніпропетровщині російські війська здійснили спробу прориву позицій 92-ї окремої штурмової бригади, задіявши бронетехніку та кілька десятків піхотинців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник висунувся у напрямку українських позицій на танку Т-72, бойовій машині піхоти, бронетранспортері МТ-ЛБ та двох вантажівках. Штурмову групу своєчасно виявили екіпажі безпілотних літальних апаратів Сил оборони.
У результаті ударів БПЛА було уражено дві вантажівки, танк Т-72, МТ-ЛБ, БМП, а також ліквідовано близько 35 російських військовослужбовців. Спроба прориву зазнала повного провалу.
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