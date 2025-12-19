Министр Сербии Братина извинился за заявление об Украине, которая должна "платить территорией за преступления"
Министр информации и телекоммуникаций Сербии Борис Братина извинился перед Украиной за свое заявление о том, что украинцы, как и хорваты, якобы "заплатили территорией" за свои "преступления".
Об этом сообщило сербское Министерство информации и телекоммуникаций, передает Цензор.НЕТ.
Братина публично извинился
Отмечается, что Братина публично извиняется за ошибку, произошедшую 17.12.2025 в отношении заявления, сделанного на телеканале Informer, в котором было указано, что "Хорватия, как и Украина, должна платить территорией".
"Мы осознаем, что это заявление вызвало неудобства и недоразумения в отношениях между двумя дружественными странами и официальной политикой правительства Республики Сербия", – говорится в сообщении министерства.
Чиновник поддерживает территориальную целостность Украины
Там отметили, что заявление Братины "было неудачно истолковано" и "касалось исключительно значительно более раннего исторического периода", а министр поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, что является официальной политикой Сербии.
"Соответственно, министр Братина полностью берет на себя ответственность за случившуюся ситуацию и приносит извинения всем, кого обидело вышеупомянутое заявление, а Министерство информации и телекоммуникаций остается преданным прозрачной, ответственной и профессиональной работе в интересах общества", - добавило ведомство.
- Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление министра информации Сербии Бориса Братины о том, что украинцы "расплатились территориями" за свои "преступления".
- "Как и украинцы, они (хорваты. – Ред.) должны заплатить за это территорией. Другого наказания нет. Конечно, никто не намерен убивать хорватов только потому, что они хорваты. Это нонсенс. Но Хорватию нужно каким-то образом наказать за ее ужасное участие в Первой мировой войне, а особенно во Второй мировой войне, и тем более с начала 1990-х годов", - сказал сербский чиновник, не уточнив, что именно имеет в виду в контексте Украины.
Мо" мочила русняві війська, які в 14-му зайшли на Донбас? Чи відстоювали Тузлу, коли русня намагалась її загарбати?
Іноді краще жувати, ніж розмовляти!
серби ті самі кацапи, тільки балканські
добре що хоч їм вялічіє в дупу вчасно запіхнули
Багато ще пам*ятають Сараєвських "Ромео і Джульєту".
Хто цікавліться гугліть як за грошву яку отримували серби,
до околиць міста хорватського Сараєво приїзжали багатії
які хотіли пополювати на людей цивілів жителів Сараєвого
зі снайперськими гвинтівками. Охороняла їх сербська армія
Так що вже не відмиються брудні сербськи дітовбивці.
Погугліть, там в Італії починається судовий процес якраз тепер.
яка стала першопричиною Другої Світової.