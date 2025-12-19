Министр Сербии Братина извинился за заявление об Украине, которая должна "платить территорией за преступления"

Министр информации и телекоммуникаций Сербии Борис Братина извинился перед Украиной за свое заявление о том, что украинцы, как и хорваты, якобы "заплатили территорией" за свои "преступления".

Об этом сообщило сербское Министерство информации и телекоммуникаций, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Братина публично извинился

Отмечается, что Братина публично извиняется за ошибку, произошедшую 17.12.2025 в отношении заявления, сделанного на телеканале Informer, в котором было указано, что "Хорватия, как и Украина, должна платить территорией".

"Мы осознаем, что это заявление вызвало неудобства и недоразумения в отношениях между двумя дружественными странами и официальной политикой правительства Республики Сербия", – говорится в сообщении министерства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция требует "надежных" гарантий безопасности Украины перед началом любых переговоров о территориях

Чиновник поддерживает территориальную целостность Украины

Там отметили, что заявление Братины "было неудачно истолковано" и "касалось исключительно значительно более раннего исторического периода", а министр поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, что является официальной политикой Сербии.

"Соответственно, министр Братина полностью берет на себя ответственность за случившуюся ситуацию и приносит извинения всем, кого обидело вышеупомянутое заявление, а Министерство информации и телекоммуникаций остается преданным прозрачной, ответственной и профессиональной работе в интересах общества", - добавило ведомство.

Читайте также: США считают, что решено 90% противоречий в мирном соглашении между РФ и Украиной, - Sky News

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление министра информации Сербии Бориса Братины о том, что украинцы "расплатились территориями" за свои "преступления".

"Как и украинцы, они (хорваты. – Ред.) должны заплатить за это территорией. Другого наказания нет. Конечно, никто не намерен убивать хорватов только потому, что они хорваты. Это нонсенс. Но Хорватию нужно каким-то образом наказать за ее ужасное участие в Первой мировой войне, а особенно во Второй мировой войне, и тем более с начала 1990-х годов", - сказал сербский чиновник, не уточнив, что именно имеет в виду в контексте Украины.

Читайте также: Москва не собирается идти на уступки по "пяти территориям", - МИД России