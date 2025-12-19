Міністр Сербії Братіна перепросив за заяву про Україну, яка має "платити територією за злочини"

Міністр інформації та телекомунікацій Сербії Борис Братіна перепросив перед Україною за свою заяву про те, що українці, як і хорвати, нібито "заплатили територією" за свої "злочини".

Про це повідомило сербське Міністерство інформації та телекомунікацій, передає Цензор.НЕТ.

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Братіна публічно перепросив

Зазначається, що Братіна публічно перепрошує за помилку, що сталась 17.12.2025 щодо заяви, зробленої на телеканалі Informer, в якій було зазначено, що "Хорватія, як і Україна, повинна платити територією".

"Ми усвідомлюємо, що ця заява спричинила незручності та непорозуміння щодо відносин між двома дружніми країнами та офіційною політикою уряду Республіки Сербія", – йдеться в повідомленні міністерства.

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Посадовець підтримує територіальну цілісність України

Там зазначили, що заява Братіни "була невдало витлумачена" і "стосувалася виключно значно більш раннього історичного періоду", а міністр підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, що є офіційною політикою Сербії.

"Відповідно, міністр Братіна повністю бере на себе відповідальність за ситуацію, що сталася, і перепрошує перед усіма, кого образила вищезазначена заява, а Міністерство інформації та телекомунікацій залишається відданим прозорій, відповідальній та професійній роботі в інтересах суспільства", – додало відомство.

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Нагадаємо, напередодні У Міністерстві закордонних справ України прокоментували заяву міністра інформації Сербії Бориса Братіни про те, що українці "розплатились територіями" за свої "злочини".

"Як і українці, вони (хорвати – ред.) мають заплатити за це територією. Іншого покарання немає. Звичайно, ніхто не має наміру вбивати хорватів лише тому, що вони хорвати. Це нісенітниця. Але Хорватію потрібно якимось чином покарати за її жахливу участь у Першій світовій війні, а особливо у Другій світовій війні, і тим більше з початку 1990-х років", - казав сербський посадовець, не уточнивши, що саме має на увазі в контексті України.

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