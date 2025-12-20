В Каспийском море ССО Украины уничтожили российский корабль и нефтедобывающую платформу

В ночь на 19 декабря дроны Сил специальных операций поразили современный патрульный корабль РФ и буровую платформу Лукойл в Каспийском море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сил специальных операций ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что несколько дронов поразили корабль РФ проекта 22460 "Охотник".

"Это современные российские патрульные корабли второго ранга, которые сочетают возможности для охраны морской границы, патрулирования и контроля морской обстановки. Они имеют вооружение и оборудование для выполнения широкого спектра задач в прибрежных водах", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы 8-го полка ССО Украины ликвидировали пятерых российских оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО

РФ потеряла еще одну буровую платформу в Каспии

Также дроны Сил специальных операций поразили и буровую платформу на нефтегазовом месторождении имени Филановского в Каспийском море.

"Объект принадлежит компании "Лукойл". Платформа обеспечивает добычу нефти и газа, экспорт которых наполняет бюджет России и финансирует войну. Первоначальные запасы месторождения оцениваются примерно в 129 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа. Уровень повреждений платформы после поражения дронами ССО и ее дальнейшая работоспособность - уточняются", - отмечают в ССО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ССО и "Черная искра" поразили два российских судна в Каспийском море, перевозивших оружие и технику

Что предшествовало?