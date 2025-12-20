В Каспийском море ССО Украины уничтожили российский корабль и нефтедобывающую платформу
В ночь на 19 декабря дроны Сил специальных операций поразили современный патрульный корабль РФ и буровую платформу Лукойл в Каспийском море.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сил специальных операций ВСУ.
Отмечается, что несколько дронов поразили корабль РФ проекта 22460 "Охотник".
"Это современные российские патрульные корабли второго ранга, которые сочетают возможности для охраны морской границы, патрулирования и контроля морской обстановки. Они имеют вооружение и оборудование для выполнения широкого спектра задач в прибрежных водах", - говорится в сообщении.
РФ потеряла еще одну буровую платформу в Каспии
Также дроны Сил специальных операций поразили и буровую платформу на нефтегазовом месторождении имени Филановского в Каспийском море.
"Объект принадлежит компании "Лукойл". Платформа обеспечивает добычу нефти и газа, экспорт которых наполняет бюджет России и финансирует войну. Первоначальные запасы месторождения оцениваются примерно в 129 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа. Уровень повреждений платформы после поражения дронами ССО и ее дальнейшая работоспособность - уточняются", - отмечают в ССО.
Что предшествовало?
- 11 декабря сообщалось, что дроны СБУ впервые атаковали нефтедобывающую инфраструктуру РФ в Каспийском море.
- 12 декабря стало известно, что воины ССО вместе с повстанческим движением "Черная Искра" поразили два судна РФ у Республики Калмыкия в Каспийском море.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
начальникуСирському. А то начитаюсь в тєлєгах всякого, а потім бігають і зраду розводять!!!
Значення слів не розумієш,ковиркаєш мову,малорос