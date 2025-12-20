РУС
Новости
3 143 21

В Каспийском море ССО Украины уничтожили российский корабль и нефтедобывающую платформу

Асимметричный удар ССО: РФ потеряла корабль и платформу в Каспии

В ночь на 19 декабря дроны Сил специальных операций поразили современный патрульный корабль РФ и буровую платформу Лукойл в Каспийском море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сил специальных операций ВСУ.

Отмечается, что несколько дронов поразили корабль РФ проекта 22460 "Охотник".

"Это современные российские патрульные корабли второго ранга, которые сочетают возможности для охраны морской границы, патрулирования и контроля морской обстановки. Они имеют вооружение и оборудование для выполнения широкого спектра задач в прибрежных водах", - говорится в сообщении.

РФ потеряла еще одну буровую платформу в Каспии

Также дроны Сил специальных операций поразили и буровую платформу на нефтегазовом месторождении имени Филановского в Каспийском море.

"Объект принадлежит компании "Лукойл". Платформа обеспечивает добычу нефти и газа, экспорт которых наполняет бюджет России и финансирует войну. Первоначальные запасы месторождения оцениваются примерно в 129 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа. Уровень повреждений платформы после поражения дронами ССО и ее дальнейшая работоспособность - уточняются", - отмечают в ССО.

Что предшествовало?

ССО (654) Лукойл (36)
+12
Пристрілялись
20.12.2025 08:55
+12
Дякую ССО за смачний додаток до ранковой кави.
20.12.2025 09:00
+4
Навіщо журналісти пишуть "знищили" хоча насправді об'єкти було уражено?
20.12.2025 09:03
20.12.2025 08:55
Треба не картам якимсь довіряти чи постав у фейзбуці, а треба довіряти начальнику Сирському. А то начитаюсь в тєлєгах всякого, а потім бігають і зраду розводять!!!
20.12.2025 09:29
Хоч би в виродків жертв було багато
20.12.2025 09:00
Автор публікації "Маріна ?????" її що дуб, що ясинь, що йух дяді Васін.
20.12.2025 09:21
20.12.2025 09:39
Хоч якась добра новина ,бажано щоб корабель затонув.
20.12.2025 09:06
Як що правда, то це крута новина, область фантастики
20.12.2025 09:06
Спочатку "знищили", далі-"уразили",а це велика різниця.
20.12.2025 09:20
Що тобі, скотині рускамірській, не ндраввіцца?
20.12.2025 09:23
Було б добре,якби знищили,а не лише уразили.
Значення слів не розумієш,ковиркаєш мову,малорос
20.12.2025 09:35
Уразили не означає знищили, це дві великі різниці, як кажуть в Одесі. У повідомленні ССО ЗСУ не йдеться про знищення.
20.12.2025 09:21
І жодної відповідальності за дезінформацію та брехню під час війни!
20.12.2025 09:29
Срасійській корабль іде на х?й!
20.12.2025 09:41
Забули додати, як в попередній новини: "фінансує війну, тому є законним об'єктом для оборонних дій Збройних Сил України."
20.12.2025 09:44
 
 